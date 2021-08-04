https://ru.sputnik.md/20210804/vaktsinatsiya-risk-covid-19-43545118.html

Ученые: полная вакцинация снижает в три раза риски заболеть COVID-19

Ученые: полная вакцинация снижает в три раза риски заболеть COVID-19

Люди, получившие обе вакцины, имеют меньшую вирусную нагрузку и, вероятно, выделяют меньше вируса. 04.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-04T12:30+0300

2021-08-04T12:30+0300

2021-08-04T12:30+0300

коронавирус

риски

вакцинация

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Специалисты из Имперского колледжа Лондона и компании Ipsos MORI после ряда исследований пришли к выводу, что люди, прошедшие полную иммунизацию от коронавируса, в три раза меньше подвержены риску заражения, чем те, кто не делал прививку.Результаты исследования основаны на тестах мазков, взятых у 98 233 человек в Англии в период с 24 июня по 12 июля, передает РИА Новости."Сегодняшние результаты являются ярким напоминанием о важности вакцинации против COVID-19, поскольку у непривитых вероятность получить положительный результат (теста на COVID-19 – ред.) в три раза выше на этом этапе, чем у тех, кто полностью вакцинирован", - заявила управляющий директор по связям с общественностью Ipsos MORI Келли Бивер.Также исследователи пришли к выводу, что люди, получившие обе прививки, с меньшей вероятностью, чем невакцинированные, передадут COVID-19 другим из-за того, что в среднем они имеют меньшую вирусную нагрузку и, вероятно, выделяют меньше вируса.

https://ru.sputnik.md/20210803/tromboz-koronavirus-43536331.html

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риски, вакцинация