Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210804/vaktsinatsiya-risk-covid-19-43545118.html
Ученые: полная вакцинация снижает в три раза риски заболеть COVID-19
Ученые: полная вакцинация снижает в три раза риски заболеть COVID-19
Люди, получившие обе вакцины, имеют меньшую вирусную нагрузку и, вероятно, выделяют меньше вируса. 04.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-04T12:30+0300
2021-08-04T12:30+0300
коронавирус
риски
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1d/34171997_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_7a580c8e7cb7c3210d70ee9df5590e6c.jpg
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Специалисты из Имперского колледжа Лондона и компании Ipsos MORI после ряда исследований пришли к выводу, что люди, прошедшие полную иммунизацию от коронавируса, в три раза меньше подвержены риску заражения, чем те, кто не делал прививку.Результаты исследования основаны на тестах мазков, взятых у 98 233 человек в Англии в период с 24 июня по 12 июля, передает РИА Новости."Сегодняшние результаты являются ярким напоминанием о важности вакцинации против COVID-19, поскольку у непривитых вероятность получить положительный результат (теста на COVID-19 – ред.) в три раза выше на этом этапе, чем у тех, кто полностью вакцинирован", - заявила управляющий директор по связям с общественностью Ipsos MORI Келли Бивер.Также исследователи пришли к выводу, что люди, получившие обе прививки, с меньшей вероятностью, чем невакцинированные, передадут COVID-19 другим из-за того, что в среднем они имеют меньшую вирусную нагрузку и, вероятно, выделяют меньше вируса.
https://ru.sputnik.md/20210803/tromboz-koronavirus-43536331.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1d/34171997_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6cf1ca4e83fedc47d3173fccc0317085.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
риски, вакцинация

Ученые: полная вакцинация снижает в три раза риски заболеть COVID-19

12:30 04.08.2021
156
© Sputnik / Sorokopud JuliaВакцинация против коронавируса
Вакцинация против коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Люди, получившие обе вакцины, имеют меньшую вирусную нагрузку и, вероятно, выделяют меньше вируса.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Специалисты из Имперского колледжа Лондона и компании Ipsos MORI после ряда исследований пришли к выводу, что люди, прошедшие полную иммунизацию от коронавируса, в три раза меньше подвержены риску заражения, чем те, кто не делал прививку.
Результаты исследования основаны на тестах мазков, взятых у 98 233 человек в Англии в период с 24 июня по 12 июля, передает РИА Новости.
Bolnavi de COVID internați la spitalul „Marius Nasta” din București - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
Коронавирус
Врач рассказал, как избежать тромбозов при заражении коронавирусом
Вчера, 23:15
921
"Сегодняшние результаты являются ярким напоминанием о важности вакцинации против COVID-19, поскольку у непривитых вероятность получить положительный результат (теста на COVID-19 – ред.) в три раза выше на этом этапе, чем у тех, кто полностью вакцинирован", - заявила управляющий директор по связям с общественностью Ipsos MORI Келли Бивер.
Также исследователи пришли к выводу, что люди, получившие обе прививки, с меньшей вероятностью, чем невакцинированные, передадут COVID-19 другим из-за того, что в среднем они имеют меньшую вирусную нагрузку и, вероятно, выделяют меньше вируса.
010000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:06В газовой зависимости от соседа: переживет ли Молдова потерю украинского транзита?
14:32Анастасия Никита не прошла в утешительные бои и завершила выступление в Токио
14:08Российские ученые охладили пыл Илона Маска
13:41Шойгу рассказал о роли Минобороны РФ в создании вакцины "Спутник V"
13:13Четыре мунсоветника PAS отказались от мандата: они будут депутатами
12:47Борец Виктор Чобану вернулся из Токио: пограничники устроили ему теплый прием
12:30Ученые: полная вакцинация снижает в три раза риски заболеть COVID-19
12:09Мужчина с боевой гранатой угрожал взорвать здание правительства Украины
11:44Столкновение поездов в Чехии - погибли два человека, около 40 ранены
11:31Дожди и град в Молдове нанесли ущерб сотням гектаров урожая
11:14Триллер в Фэлештах: мужчина держал в заложниках детей, потом совершил суицид
11:00Жаров: признание вакцины "Спутник V" в Сан-Марино ничего не значит
10:46Где в Кишиневе 4 августа находятся мобильные пункты вакцинации
10:33Сколько выпускников сдали экзамены на степень бакалавра в 2021 году
10:18В Еврокомиссии заявили о нехватке информации о безопасности "Спутника V"
09:48Каноистки Олэрашу и Кочу дошли до 1/4 финала в Токио: ожидается заплыв в паре
09:25Анастасия Никита в Токио уступила в 1/4 финала: возможны утешительные поединки
09:09Молдавский легкоатлет Андриан Мардаре прошел в финал на Олимпиаде в Токио
08:38Мир за сутки: ничья "Шерифа", пожары в Греции и ситуация с COVID-19
08:30Газ в Молдове подорожает вдвое