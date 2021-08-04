https://ru.sputnik.md/20210804/viktor-chobanu-vernulsya-tokio-priem-43553181.html
Борец Виктор Чобану вернулся из Токио: пограничники устроили ему теплый прием
Борец Виктор Чобану вернулся из Токио: пограничники устроили ему теплый прием
Фото борец Виктор Чобану вернулся из Токио
2021-08-04T12:47+0300
2021-08-04T12:47+0300
2021-08-04T12:55+0300
олимпиада в токио-2020
в молдове
молдова
виктор чобану
токио
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КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Молдавский борец Виктор Чобану вернулся из Токио в среду. Сотрудники пограничной полиции республики устроили ему торжественный прием в Международном кишиневском аэропорту как одному из самых успешных молдавских олимпийцев на Играх в Токио. "Виктор Чобану показал пока лучший результат на Олимпиаде среди молдавских атлетов, заняв пятое место в греко-римской борьбе," - отметили в Погранполиции.Как подчеркнули в ведомстве, все сотрудники гордятся достижением Чобану и пожелали ему успехов в будущем. Напомним, Чобану дошел на Олимпиаде до полуфинала, где уступил кубинскому атлету Луису Орта Санчесу. Далее Чобану пробился в бой за бронзу, в котором не сумел перебороть россиянина Сергея Емелина. Ранее временное правительство объявило, что спортсмены, которые получат золотую медаль, будут награждены тремя миллионами леев, за серебряную обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона. При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, получат денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое — 400 тысяч, за седьмое — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.Молдавские спортсмены в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html
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в молдове, молдова, виктор чобану, токио
Борец Виктор Чобану вернулся из Токио: пограничники устроили ему теплый прием
12:47 04.08.2021 (обновлено: 12:55 04.08.2021)
Отечественный спортсмен вернулся с Олимпиады, где показал на данный момент лучший результат среди других молдавских сборников.
КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Молдавский борец Виктор Чобану вернулся из Токио в среду. Сотрудники пограничной полиции республики устроили ему торжественный прием в Международном кишиневском аэропорту как одному из самых успешных молдавских олимпийцев на Играх в Токио.
"Виктор Чобану показал пока лучший результат на Олимпиаде среди молдавских атлетов, заняв пятое место в греко-римской борьбе," - отметили в Погранполиции.
Как подчеркнули в ведомстве, все сотрудники гордятся достижением Чобану и пожелали ему успехов в будущем.
Напомним, Чобану дошел на Олимпиаде до полуфинала, где уступил кубинскому атлету Луису Орта Санчесу. Далее Чобану пробился в бой за бронзу, в котором не сумел перебороть россиянина Сергея Емелина.
Ранее временное правительство объявило, что спортсмены, которые получат золотую медаль, будут награждены тремя миллионами леев, за серебряную обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона. При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, получат денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое — 400 тысяч, за седьмое — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.
Молдавские спортсмены в Токио
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.