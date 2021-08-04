https://ru.sputnik.md/20210804/voz-prizvala-vvesti-vremennyy-moratoriy-na-revaktsinatsiyu-43567706.html

ВОЗ призвала ввести временный мораторий на ревакцинацию

ВОЗ призвала ввести временный мораторий на ревакцинацию

ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию

2021-08-04T19:45+0300

2021-08-04T19:45+0300

2021-08-04T19:45+0300

коронавирус

в мире

воз

вакцинация

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября, заявил на пресс-конференции в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА Новости.Эксперты ВОЗ при этом полагают, что мораторий, вероятно, необходимо будет продлить и далее, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.По оценкам ВОЗ, в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привиты или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее генеральный директор ВОЗ также призывал привить к сентябрю как минимум 10% населения в каждой стране.

https://ru.sputnik.md/20210804/vaktsinatsiya-risk-covid-19-43545118.html

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в мире, воз, вакцинация