https://ru.sputnik.md/20210804/voz-prizvala-vvesti-vremennyy-moratoriy-na-revaktsinatsiyu-43567706.html
ВОЗ призвала ввести временный мораторий на ревакцинацию
ВОЗ призвала ввести временный мораторий на ревакцинацию
ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию
2021-08-04T19:45+0300
2021-08-04T19:45+0300
2021-08-04T19:45+0300
коронавирус
в мире
воз
вакцинация
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября, заявил на пресс-конференции в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА Новости.Эксперты ВОЗ при этом полагают, что мораторий, вероятно, необходимо будет продлить и далее, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.По оценкам ВОЗ, в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привиты или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее генеральный директор ВОЗ также призывал привить к сентябрю как минимум 10% населения в каждой стране.
https://ru.sputnik.md/20210804/vaktsinatsiya-risk-covid-19-43545118.html
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в мире, воз, вакцинация
ВОЗ призвала ввести временный мораторий на ревакцинацию
Эксперты ВОЗ предлагают отложить ревакцинацию населения как минимум до сентября.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik.
Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября, заявил на пресс-конференции в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА Новости
.
Мы призываем всех, у кого есть влияние: олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе - поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября.
Тедрос Адханом Гебрейесус
директор Всемирной организации здравоохранения
Эксперты ВОЗ при этом полагают, что мораторий, вероятно, необходимо будет продлить и далее, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.
По оценкам ВОЗ, в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привиты или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее генеральный директор ВОЗ также призывал привить к сентябрю как минимум 10% населения в каждой стране.