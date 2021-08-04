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ВОЗ призвала ввести временный мораторий на ревакцинацию
ВОЗ призвала ввести временный мораторий на ревакцинацию
ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию
2021-08-04T19:45+0300
2021-08-04T19:45+0300
коронавирус
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вакцинация
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября, заявил на пресс-конференции в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА Новости.Эксперты ВОЗ при этом полагают, что мораторий, вероятно, необходимо будет продлить и далее, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.По оценкам ВОЗ, в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привиты или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее генеральный директор ВОЗ также призывал привить к сентябрю как минимум 10% населения в каждой стране.
https://ru.sputnik.md/20210804/vaktsinatsiya-risk-covid-19-43545118.html
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в мире, воз, вакцинация

ВОЗ призвала ввести временный мораторий на ревакцинацию

19:45 04.08.2021
247
© Sputnik / Mihai CarausВакцинация
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Эксперты ВОЗ предлагают отложить ревакцинацию населения как минимум до сентября.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября, заявил на пресс-конференции в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА Новости.
Мы призываем всех, у кого есть влияние: олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе - поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября.
Мюнхенская конференция по безопасности - Sputnik Молдова
Тедрос Адханом Гебрейесус
директор Всемирной организации здравоохранения
Эксперты ВОЗ при этом полагают, что мораторий, вероятно, необходимо будет продлить и далее, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.
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По оценкам ВОЗ, в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привиты или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее генеральный директор ВОЗ также призывал привить к сентябрю как минимум 10% населения в каждой стране.
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