https://ru.sputnik.md/20210804/vrach--simptom-rak-zheludok-stadii-43546885.html
Врач рассказал о неочевидных симптомах рака желудка на ранней стадии
Врач рассказал о неочевидных симптомах рака желудка на ранней стадии
Симптомами рака могут быть тошнота и рвота после приема пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода
2021-08-04T15:49+0300
2021-08-04T15:49+0300
2021-08-04T15:49+0300
здоровье
рак
желудок
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Хирург Рустем Топузов рассказал о самых первых признаках рака желудка, на которые многие не обращают внимания.Симптомами опасного заболевания могут быть тошнота и рвота после приема пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода, нарушение прохождения еды, передает РИА Новости.К симптому тяжелого состояния онколог относит желудочные кровотечения."Если нет других причин для резкого снижения (веса. — Прим. ред.), например, недоедания, анорексии, то предположить онкологию можно. Потеря веса, надо сказать, один из признаков, причем далеко не на ранних стадиях", — добавил медик.Рак желудка – одно из самых распространенных онкологических заболеваний. По данным ВОЗ, смертность от этого вида рака в 2020 году составила 769 000 случаев.
https://ru.sputnik.md/20210802/ozhirenie-mozhet-povysit-risk-razvitiya-raka-organov-zhkt---uchenye-43490081.html
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рак, желудок
Врач рассказал о неочевидных симптомах рака желудка на ранней стадии
Рак желудка является одним из самых распространенных онкологических заболеваний во всем мире как у женщин, так и мужчин.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Хирург Рустем Топузов рассказал о самых первых признаках рака желудка, на которые многие не обращают внимания.
Симптомами опасного заболевания могут быть тошнота и рвота после приема пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода, нарушение прохождения еды, передает РИА Новости
.
"При раке желудка могут измениться вкусовые пристрастия", — обратил внимание Топузов.
К симптому тяжелого состояния онколог относит желудочные кровотечения.
"Если нет других причин для резкого снижения (веса. — Прим. ред.), например, недоедания, анорексии, то предположить онкологию можно. Потеря веса, надо сказать, один из признаков, причем далеко не на ранних стадиях", — добавил медик.
Рак желудка – одно из самых распространенных онкологических заболеваний. По данным ВОЗ, смертность от этого вида рака в 2020 году составила 769 000 случаев.