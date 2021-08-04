https://ru.sputnik.md/20210804/zharov-priznanie-vaktsiny-sputnik-v-v-san-marino-nichego-ne-znachit-43546549.html
Жаров: признание вакцины "Спутник V" в Сан-Марино ничего не значит
Жаров: признание вакцины "Спутник V" в Сан-Марино ничего не значит
Политолог прокомментировал новость о том, что сертификаты вакцинации Сан-Марино стали действительными на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны.
2021-08-04T11:00+0300
2021-08-04T11:00+0300
2021-08-04T11:00+0300
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подкасты
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Жаров: признание вакцины "Спутник V" в Сан-Марино ничего не значит
Жаров: признание вакцины "Спутник V" в Сан-Марино ничего не значит
Еврокомиссия признает документы об иммунизации, выдаваемые в Сан-Марино, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном аккаунте "Спутник V" в Twitter.Ситуация с сертификацией российской вакцины "Спутник V" связана с политическими соображениями, которые определяют не столько члены Евросоюза, сколько крупнейшие транснациональные фармацевтические компании, которые разработали вакцины - конкуренты "Спутника V". Такое мнение в эфире радио Спутник высказал политолог Максим Жаров.В заключение Жаров отметил важность признания действующего сертификата о вакцинации "Спутник V" какой-нибудь европейской страной, такой, как Словакия. Именно это станет серьезным прорывом и победой российской вакцины.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
сказано в эфире, подкасты, аудио
Жаров: признание вакцины "Спутник V" в Сан-Марино ничего не значит
Политолог прокомментировал новость о том, что сертификаты вакцинации Сан-Марино стали действительными на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны.
Еврокомиссия признает документы об иммунизации, выдаваемые в Сан-Марино, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном аккаунте "Спутник V" в Twitter.
Ситуация с сертификацией российской вакцины "Спутник V" связана с политическими соображениями, которые определяют не столько члены Евросоюза, сколько крупнейшие транснациональные фармацевтические компании, которые разработали вакцины - конкуренты "Спутника V". Такое мнение в эфире радио Спутник
высказал политолог Максим Жаров.
"То, что Евросоюз признает вакцинированных "Спутник V" в Сан-Марино, не значит ровным счетом ничего. Пока говорить о двойных стандартах не приходится, потому что население Сан-Марино слишком незначительно по численности, чтобы можно было делать далеко идущие выводы", - считает эксперт.
В заключение Жаров отметил важность признания действующего сертификата о вакцинации "Спутник V" какой-нибудь европейской страной, такой, как Словакия. Именно это станет серьезным прорывом и победой российской вакцины.