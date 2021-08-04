https://ru.sputnik.md/20210804/zharov-priznanie-vaktsiny-sputnik-v-v-san-marino-nichego-ne-znachit-43546549.html

Жаров: признание вакцины "Спутник V" в Сан-Марино ничего не значит

Жаров: признание вакцины "Спутник V" в Сан-Марино ничего не значит

Политолог прокомментировал новость о том, что сертификаты вакцинации Сан-Марино стали действительными на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны.

2021-08-04T11:00+0300

2021-08-04T11:00+0300

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Жаров: признание вакцины "Спутник V" в Сан-Марино ничего не значит Жаров: признание вакцины "Спутник V" в Сан-Марино ничего не значит

Еврокомиссия признает документы об иммунизации, выдаваемые в Сан-Марино, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном аккаунте "Спутник V" в Twitter.Ситуация с сертификацией российской вакцины "Спутник V" связана с политическими соображениями, которые определяют не столько члены Евросоюза, сколько крупнейшие транснациональные фармацевтические компании, которые разработали вакцины - конкуренты "Спутника V". Такое мнение в эфире радио Спутник высказал политолог Максим Жаров.В заключение Жаров отметил важность признания действующего сертификата о вакцинации "Спутник V" какой-нибудь европейской страной, такой, как Словакия. Именно это станет серьезным прорывом и победой российской вакцины.

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2021

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