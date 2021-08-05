https://ru.sputnik.md/20210805/anatol-tseranu-rasskazal-stanet-li-on-poslom-moldovy-v-rossii-43636530.html

Анатол Цэрану рассказал, станет ли он послом Молдовы в России

Анатол Цэрану рассказал, станет ли он послом Молдовы в России

Станет ли Анатол Цэрану послом Молдовы в России

2021-08-05T16:53+0300

2021-08-05T16:53+0300

2021-08-05T16:56+0300

политика

в молдове

россия

молдова

владимир головатюк

посольство молдовы в россии

анатол цэрану

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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Политолог, дипломат Анатол Цэрану рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, рассматривают ли его кандидатуру на должность посла Молдовы в России. По его словам, информация о его возможном назначении не имеет ничего общего с реальностью. В то же время он отметил, что в республике достаточно подготовленных людей для данной должности. Напомним, Анатол Цэрану уже занимал должность главы молдавской дипмиссии в России с 1993 по 1994 год.Ранее сотрудница посольства Молдовы в Москве обвинила нынешнего посла Владимира Головатюка в сексуальных домогательствах. Впоследствии посол был отозван МИДЕИ для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии.Затем стало известно, что в МИДЕИ подготовили проект постановления правительства об отзыве нынешнего посла Молдовы в Москве Владимира Головатюка.

https://ru.sputnik.md/20210729/posol-moldovy-v-rf-vyzvan-dlya-konsultatsiy-43367519.html

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