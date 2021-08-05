https://ru.sputnik.md/20210805/anatol-tseranu-rasskazal-stanet-li-on-poslom-moldovy-v-rossii-43636530.html
Анатол Цэрану рассказал, станет ли он послом Молдовы в России
Анатол Цэрану рассказал, станет ли он послом Молдовы в России
Станет ли Анатол Цэрану послом Молдовы в России
2021-08-05T16:53+0300
2021-08-05T16:53+0300
2021-08-05T16:56+0300
политика
в молдове
россия
молдова
владимир головатюк
посольство молдовы в россии
анатол цэрану
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Политолог, дипломат Анатол Цэрану рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, рассматривают ли его кандидатуру на должность посла Молдовы в России. По его словам, информация о его возможном назначении не имеет ничего общего с реальностью. В то же время он отметил, что в республике достаточно подготовленных людей для данной должности. Напомним, Анатол Цэрану уже занимал должность главы молдавской дипмиссии в России с 1993 по 1994 год.Ранее сотрудница посольства Молдовы в Москве обвинила нынешнего посла Владимира Головатюка в сексуальных домогательствах. Впоследствии посол был отозван МИДЕИ для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии.Затем стало известно, что в МИДЕИ подготовили проект постановления правительства об отзыве нынешнего посла Молдовы в Москве Владимира Головатюка.
https://ru.sputnik.md/20210729/posol-moldovy-v-rf-vyzvan-dlya-konsultatsiy-43367519.html
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в молдове, россия, молдова, владимир головатюк, посольство молдовы в россии, анатол цэрану
Анатол Цэрану рассказал, станет ли он послом Молдовы в России
16:53 05.08.2021 (обновлено: 16:56 05.08.2021)
В последние дни в пресс активно обсуждали возможность назначения Анатола Цэрану послом Молдовы в России.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik.
Политолог, дипломат Анатол Цэрану рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова
, рассматривают ли его кандидатуру на должность посла Молдовы в России.
По его словам, информация о его возможном назначении не имеет ничего общего с реальностью.
"Эта новость – это спекуляция в прессе. Ничего основательного и серьезного в ней нет. Это придумано, высосано из пальца. Никогда меня не рассматривали в этой области. Могу вам сказать, что я следую принципу не входить в одну и ту же воду дважды", – заявил Цэрану.
В то же время он отметил, что в республике достаточно подготовленных людей для данной должности.
"Думаю, что есть достаточное количество подготовленных и квалифицированных людей, которые могли бы представлять Молдову в Москве. Не вижу причин, почему я должен обсуждать это публично", – пояснил эксперт.
Напомним, Анатол Цэрану уже занимал должность главы молдавской дипмиссии в России с 1993 по 1994 год.
Ранее сотрудница посольства Молдовы в Москве обвинила нынешнего посла Владимира Головатюка
в сексуальных домогательствах. Впоследствии посол был отозван МИДЕИ для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии.
Затем стало известно, что в МИДЕИ подготовили проект постановления правительства об отзыве нынешнего посла Молдовы в Москве Владимира Головатюка.