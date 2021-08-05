https://ru.sputnik.md/20210805/andrej-strimbeanu-umer-43581815.html

Ушел из жизни известный молдавский поэт, драматург и прозаик

Ушел из жизни известный молдавский поэт, драматург и прозаик

Молдавский писатель, поэт и драматург Андрей Стрымбяну ушел из жизни

2021-08-05T09:44+0300

2021-08-05T09:44+0300

2021-08-05T09:51+0300

культура

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молдова

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КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Молдавский писатель, поэт и драматург Андрей Стрымбяну ушел из жизни в среду вечером. Через три недели, 25 августа, ему исполнилось бы 87 лет. Стрымбяну - лауреат Национальной премии Молдовы, был награжден Орденом республики и обладатель премии "Ион-Лука Караджиале". Стрымбяну родился 25 августа 1935 года в селе Фынтына Албэ близ муниципия Бельцы. Учился в Педагогическом институте имени Иона Крянгэ в Кишиневе (1959). В 1963 году он дебютировал в литературе со сборником стихов "Белый фонтан". Затем вышли сборники повестей для детей "Подбрось меня в небо", "Невеста", "Олтя: мать Штефана чел Маре" (драма в двух актах) и другие. Многие из его произведений были поставлены на сценах кишиневских театров "Лучафэрул" и имени Михая Еминеску, театра имени Василе Александри в Бельцах, а также за рубежом. Он работал редактором в издательстве "Картя молдовеняскэ", переводчиком в президиуме Верховного Совета Молдавской Советской Социалистической Республики, редактором в периодических изданиях: "Молодежь Молдовы", "Культура", "Нистру", а затем в Государственном комитете по кинематографии, на студии "Молдова-фильм", советником Театрального управления при Министерстве культуры и Союза писателей Молдовы. Депутат парламента Республики Молдова (1998-2001). Награжден правительственной медалью им. "Михая Эминеску" (1997). Как поэт-песенник он работал вместе с композиторами Михаем Долганом, Константином Руснаком, Евгением Догой и Валентином Дынгой.

https://ru.sputnik.md/20210726/ushla-iz-zhizni-lidiya-bezhenaru-botgros-43156775.html

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в молдове, молдова