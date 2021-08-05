https://ru.sputnik.md/20210805/barsa-bez-lionelya-messi-pokinul-klub-43644834.html

"Барса" без Лионеля: Месси покинул клуб

"Барса" без Лионеля: Месси покинул клуб

Лионель Месси покинул "Барселону"

2021-08-05T21:07+0300

2021-08-05T21:07+0300

2021-08-05T21:07+0300

спорт

в мире

лионель месси

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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Шестикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси не подпишет новый контракт с "Барселоной", сообщается на сайте испанского футбольного клуба, передает РИА Новости.Сообщается, что стороны были готовы заключить новый контракт, но он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).Контракт 34-летнего аргентинца с "Барселоной" истек 30 июня.Месси дебютировал в составе первой команды "Барселоны" в 2004 году и с тех пор неизменно выступает за "сине-гранатовых". Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз – Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

https://ru.sputnik.md/20191203/messi-i-rapino-vyigrali-ballon-dor-luchshie-foto-tseremonii-nagrazhdeniya-28415703.html

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в мире, лионель месси