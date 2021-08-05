https://ru.sputnik.md/20210805/barsa-bez-lionelya-messi-pokinul-klub-43644834.html
"Барса" без Лионеля: Месси покинул клуб
"Барса" без Лионеля: Месси покинул клуб
Лионель Месси покинул "Барселону"
2021-08-05T21:07+0300
2021-08-05T21:07+0300
2021-08-05T21:07+0300
спорт
в мире
лионель месси
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Шестикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси не подпишет новый контракт с "Барселоной", сообщается на сайте испанского футбольного клуба, передает РИА Новости.Сообщается, что стороны были готовы заключить новый контракт, но он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).Контракт 34-летнего аргентинца с "Барселоной" истек 30 июня.Месси дебютировал в составе первой команды "Барселоны" в 2004 году и с тех пор неизменно выступает за "сине-гранатовых". Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз – Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
https://ru.sputnik.md/20191203/messi-i-rapino-vyigrali-ballon-dor-luchshie-foto-tseremonii-nagrazhdeniya-28415703.html
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в мире, лионель месси
"Барса" без Лионеля: Месси покинул клуб
Лионель Месси покинул "Барселону", за которую выступал с 2005 года.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik.
Шестикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси не подпишет новый контракт с "Барселоной", сообщается на сайте испанского футбольного клуба, передает РИА Новости
.
Сообщается, что стороны были готовы заключить новый контракт, но он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).
"В результате сложившейся ситуации Месси не останется в "Барселоне". Обе стороны глубоко сожалеют, что желания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены. "Барселона" искренне выражает благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни", – сказано в заявлении.
Контракт 34-летнего аргентинца с "Барселоной" истек 30 июня.
Месси дебютировал в составе первой команды "Барселоны" в 2004 году и с тех пор неизменно выступает за "сине-гранатовых". Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз – Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.