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Бассейн для тигров: как хищники спасаются от жары
Бассейн для тигров: как хищники спасаются от жары
Тигры купаются в бассейне в зоопарке Владивостока
2021-08-05T22:35+0300
2021-08-05T22:35+0300
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Обитатели парка "Белый лев" во Владивостке, амурские тигры Тайган и Алекса, получили возможность попробовать в деле специально сооруженный для них бассейн.Жаркие дни стали лучшим временем для купания. Как пишет РИА Новости, хотя в бассейне для хищников есть специальные трапы, тигры предпочитают заходить в воду по-своему: они поворачиваются спиной и аккуратно спускают задние лапы с бортика. Тигры, как утверждают зоологи, очень любят водные процедуры, в дикой природе эти мощные звери могут даже переплывать довольно широкие реки.
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в мире, россия, тигр

Бассейн для тигров: как хищники спасаются от жары

22:35 05.08.2021
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© Sputnik / Vitaly Ankov / Перейти в фотобанкСемимесячная амурская тигрица по кличке Кристал в семейном зоопарке "Чудесный" в селе Борисовка Приморского края
Семимесячная амурская тигрица по кличке Кристал в семейном зоопарке Чудесный в селе Борисовка Приморского края - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
© Sputnik / Vitaly Ankov
/
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В зоопарке Владивостока для полосатых соорудили специальную купальню.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Обитатели парка "Белый лев" во Владивостке, амурские тигры Тайган и Алекса, получили возможность попробовать в деле специально сооруженный для них бассейн.
Жаркие дни стали лучшим временем для купания. Как пишет РИА Новости, хотя в бассейне для хищников есть специальные трапы, тигры предпочитают заходить в воду по-своему: они поворачиваются спиной и аккуратно спускают задние лапы с бортика.
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Тигры, как утверждают зоологи, очень любят водные процедуры, в дикой природе эти мощные звери могут даже переплывать довольно широкие реки.
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