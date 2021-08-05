https://ru.sputnik.md/20210805/basseyn-dlya-tigrov-kak-khischniki-spasayutsya-ot-zhary-43594835.html

Бассейн для тигров: как хищники спасаются от жары

Бассейн для тигров: как хищники спасаются от жары

Тигры купаются в бассейне в зоопарке Владивостока

2021-08-05T22:35+0300

2021-08-05T22:35+0300

2021-08-05T22:35+0300

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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Обитатели парка "Белый лев" во Владивостке, амурские тигры Тайган и Алекса, получили возможность попробовать в деле специально сооруженный для них бассейн.Жаркие дни стали лучшим временем для купания. Как пишет РИА Новости, хотя в бассейне для хищников есть специальные трапы, тигры предпочитают заходить в воду по-своему: они поворачиваются спиной и аккуратно спускают задние лапы с бортика. Тигры, как утверждают зоологи, очень любят водные процедуры, в дикой природе эти мощные звери могут даже переплывать довольно широкие реки.

https://ru.sputnik.md/20210527/poyavilis-pervye-fotografii-tigryat-rozhdennykh-v-zooparke-kishineva-34899113.html

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в мире, россия, тигр