https://ru.sputnik.md/20210805/beglyy-boss-italyanskoy-mafii-arestovan-v-ispanii-43616050.html
Беглый босс итальянской мафии арестован в Испании
Беглый босс итальянской мафии арестован в Испании
Беглый босс итальянской мафии арестован в Испании
2021-08-05T20:50+0300
2021-08-05T20:50+0300
2021-08-05T20:50+0300
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Спецоперацию по задержанию одного из самых разыскиваемых в республике беглых преступников провели совместно сотрудники полиции Испании и Италии, передает МИР24 со ссылкой на издание Il Resto del Carlino.Задержанный - 60-летний член калабрийской мафии "Ндрангета" Доменико Павильянити. Его арестовали в Мадриде, в Испании мафиози находился по поддельным португальским документам. Правоохранители изъяли у задержанного шесть мобильных телефонов и почти 6000 евро.Мафиози занимал ведущую роль в "Ндрангете" в 80–90-е годы, эта организация контролировала наркоторговлю в провинции Реджо ди Калабрия, у нее были налажены связи со странами Южной Америки. Доменико Павильянити участвовал в серии криминальных конфликтов второй половины 80-х годов, жертвами которой стали несколько сотен человек.Преступника приговорили к пожизненному заключению, однако в 2019-м он вышел на свободу из-за ошибки в вычислении срока приговора. Павильянити покинул Италию и обосновался в Испании. В начале 2021 года прокуратура Болоньи постановила, что Павильянити должен отбыть еще 11 лет и восемь месяцев заключения за убийство, организацию наркотрафика и мафиозную деятельность. Прокуратура добилась продления заключения преступника, обратившись в Кассационный суд.
https://ru.sputnik.md/20210504/Oblava-na-mafiyu-arestovany-bolee-40-chelovek-34630537.html
https://ru.sputnik.md/20210609/video-prilozhenie-dlya-mafii-fbi-sozdalo-messendzher-dlya-prestupnikov-35055845.html
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в мире, испания, италия
Беглый босс итальянской мафии арестован в Испании
Мафиози руководил группировкой наркоторговцев в одной из итальянских провинций.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik.
Спецоперацию по задержанию одного из самых разыскиваемых в республике беглых преступников провели совместно сотрудники полиции Испании и Италии, передает МИР24
со ссылкой на издание Il Resto del Carlino.
Задержанный - 60-летний член калабрийской мафии "Ндрангета" Доменико Павильянити. Его арестовали в Мадриде, в Испании мафиози находился по поддельным португальским документам. Правоохранители изъяли у задержанного шесть мобильных телефонов и почти 6000 евро.
Мафиози занимал ведущую роль в "Ндрангете" в 80–90-е годы, эта организация контролировала наркоторговлю в провинции Реджо ди Калабрия, у нее были налажены связи со странами Южной Америки. Доменико Павильянити участвовал в серии криминальных конфликтов второй половины 80-х годов, жертвами которой стали несколько сотен человек.
Преступника приговорили к пожизненному заключению, однако в 2019-м он вышел на свободу из-за ошибки в вычислении срока приговора. Павильянити покинул Италию и обосновался в Испании.
В начале 2021 года прокуратура Болоньи постановила, что Павильянити должен отбыть еще 11 лет и восемь месяцев заключения за убийство, организацию наркотрафика и мафиозную деятельность. Прокуратура добилась продления заключения преступника, обратившись в Кассационный суд.