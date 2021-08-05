Самые интересные светофоры Кишинева

Само слово светофор образовано от русского "свет" и греческого φορός, что означает "несущий".
Само слово светофор образовано от русского "свет" и греческого φορός, что означает "несущий".
Первый светофор был не очень похож на современные устройства, но уже имел красный и зеленый фонарь, трехцветные же светофоры появились только спустя несколько лет.
Первый светофор был не очень похож на современные устройства, но уже имел красный и зеленый фонарь, трехцветные же светофоры появились только спустя несколько лет.
Первый светофор в Кишиневе был установлен достаточно поздно – в 1964 году.
Первый светофор в Кишиневе был установлен достаточно поздно – в 1964 году.
Он появился на пересечении проспекта Штефана чел Маре и улицы Митрополита Бэнулеску-Бодони (бывшие улицы В. И. Ленина и Н. Гоголя).
Он появился на пересечении проспекта Штефана чел Маре и улицы Митрополита Бэнулеску-Бодони (бывшие улицы В. И. Ленина и Н. Гоголя).
Сейчас в молдавской столице насчитывается более 180 светофоров.
Сейчас в молдавской столице насчитывается более 180 светофоров.
Светофоры уже давно стали частью городского пейзажа и неотъемлемым атрибутом оживленных мегаполисов.
Светофоры уже давно стали частью городского пейзажа и неотъемлемым атрибутом оживленных мегаполисов.
Но не только на городских улицах можно встретить светофоры. На самом деле без них уже не обойтись везде, где есть транспорт.
Но не только на городских улицах можно встретить светофоры. На самом деле без них уже не обойтись везде, где есть транспорт.
И у железнодорожников свои светофоры. И хотя сейчас в Кишиневе не так много железнодорожного транспорта, световые сигнализаторы исправно работают.
И у железнодорожников свои светофоры. И хотя сейчас в Кишиневе не так много железнодорожного транспорта, световые сигнализаторы исправно работают.
Похоже, светофоров много не бывает. Главное – сообщить каждому участнику дорожного движения, что ему нужно делать – и автомобилисту, и пешеходу.
Похоже, светофоров много не бывает. Главное – сообщить каждому участнику дорожного движения, что ему нужно делать – и автомобилисту, и пешеходу.
День светофора – праздник не официальный. Его часто используют как повод еще раз напомнить пешеходам и водителям, что светофоры установлены на улицах не просто так.
День светофора – праздник не официальный. Его часто используют как повод еще раз напомнить пешеходам и водителям, что светофоры установлены на улицах не просто так.
Ведь ценой нарушения правил дорожного движения может стать здоровье человека и даже жизнь.
Ведь ценой нарушения правил дорожного движения может стать здоровье человека и даже жизнь.