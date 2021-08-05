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Самые интересные светофоры Кишинева
Самые интересные светофоры Кишинева
Самые интересные светофоры Кишинева
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светофор, фото, мультимедиа

Самые интересные светофоры Кишинева

13:34 05.08.2021 (обновлено: 14:53 05.08.2021)
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Международный день светофора отмечают 5 августа: именно в этот день в 1914 году предшественник современных светофоров был установлен в американском Кливленде.
© Sputnik / Mihai Caraus

Само слово светофор образовано от русского "свет" и греческого φορός, что означает "несущий".

Само слово светофор образовано от русского &quot;свет&quot; и греческого φορός, что означает &quot;несущий&quot;. - Sputnik Молдова
1/11
© Sputnik / Mihai Caraus

Само слово светофор образовано от русского "свет" и греческого φορός, что означает "несущий".

© Sputnik / Mihai Caraus

Первый светофор был не очень похож на современные устройства, но уже имел красный и зеленый фонарь, трехцветные же светофоры появились только спустя несколько лет.

Первый светофор был не очень похож на современные устройства, но уже имел красный и зеленый фонарь, трехцветные же светофоры появились только спустя несколько лет. - Sputnik Молдова
2/11
© Sputnik / Mihai Caraus

Первый светофор был не очень похож на современные устройства, но уже имел красный и зеленый фонарь, трехцветные же светофоры появились только спустя несколько лет.

© Sputnik / Mihai Caraus

Первый светофор в Кишиневе был установлен достаточно поздно – в 1964 году.

Первый светофор в Кишиневе был установлен достаточно поздно – в 1964 году. - Sputnik Молдова
3/11
© Sputnik / Mihai Caraus

Первый светофор в Кишиневе был установлен достаточно поздно – в 1964 году.

© Sputnik / Mihai Caraus

Он появился на пересечении проспекта Штефана чел Маре и улицы Митрополита Бэнулеску-Бодони (бывшие улицы В. И. Ленина и Н. Гоголя).

Он появился на пересечении проспекта Штефана чел Маре и улицы Митрополита Бэнулеску-Бодони (бывшие улицы В. И. Ленина и Н. Гоголя). - Sputnik Молдова
4/11
© Sputnik / Mihai Caraus

Он появился на пересечении проспекта Штефана чел Маре и улицы Митрополита Бэнулеску-Бодони (бывшие улицы В. И. Ленина и Н. Гоголя).

© Sputnik / Mihai Caraus

Сейчас в молдавской столице насчитывается более 180 светофоров.

Сейчас в молдавской столице насчитывается более 180 светофоров. - Sputnik Молдова
5/11
© Sputnik / Mihai Caraus

Сейчас в молдавской столице насчитывается более 180 светофоров.

© Sputnik / Mihai Caraus

Светофоры уже давно стали частью городского пейзажа и неотъемлемым атрибутом оживленных мегаполисов.

Светофоры уже давно стали частью городского пейзажа и неотъемлемым атрибутом оживленных мегаполисов. - Sputnik Молдова
6/11
© Sputnik / Mihai Caraus

Светофоры уже давно стали частью городского пейзажа и неотъемлемым атрибутом оживленных мегаполисов.

© Sputnik / Mihai Caraus

Но не только на городских улицах можно встретить светофоры. На самом деле без них уже не обойтись везде, где есть транспорт.

Но не только на городских улицах можно встретить светофоры. На самом деле без них уже не обойтись везде, где есть транспорт. - Sputnik Молдова
7/11
© Sputnik / Mihai Caraus

Но не только на городских улицах можно встретить светофоры. На самом деле без них уже не обойтись везде, где есть транспорт.

© Sputnik / Mihai Caraus

И у железнодорожников свои светофоры. И хотя сейчас в Кишиневе не так много железнодорожного транспорта, световые сигнализаторы исправно работают.

И у железнодорожников свои светофоры. И хотя сейчас в Кишиневе не так много железнодорожного транспорта, световые сигнализаторы исправно работают. - Sputnik Молдова
8/11
© Sputnik / Mihai Caraus

И у железнодорожников свои светофоры. И хотя сейчас в Кишиневе не так много железнодорожного транспорта, световые сигнализаторы исправно работают.

© Sputnik / Mihai Caraus

Похоже, светофоров много не бывает. Главное – сообщить каждому участнику дорожного движения, что ему нужно делать – и автомобилисту, и пешеходу.

Похоже, светофоров много не бывает. Главное – сообщить каждому участнику дорожного движения, что ему нужно делать – и автомобилисту, и пешеходу. - Sputnik Молдова
9/11
© Sputnik / Mihai Caraus

Похоже, светофоров много не бывает. Главное – сообщить каждому участнику дорожного движения, что ему нужно делать – и автомобилисту, и пешеходу.

© Sputnik / Mihai Caraus

День светофора – праздник не официальный. Его часто используют как повод еще раз напомнить пешеходам и водителям, что светофоры установлены на улицах не просто так.

День светофора – праздник не официальный. Его часто используют как повод еще раз напомнить пешеходам и водителям, что светофоры установлены на улицах не просто так. - Sputnik Молдова
10/11
© Sputnik / Mihai Caraus

День светофора – праздник не официальный. Его часто используют как повод еще раз напомнить пешеходам и водителям, что светофоры установлены на улицах не просто так.

© Sputnik / Mihai Caraus

Ведь ценой нарушения правил дорожного движения может стать здоровье человека и даже жизнь.

Ведь ценой нарушения правил дорожного движения может стать здоровье человека и даже жизнь. - Sputnik Молдова
11/11
© Sputnik / Mihai Caraus

Ведь ценой нарушения правил дорожного движения может стать здоровье человека и даже жизнь.

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