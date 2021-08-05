https://ru.sputnik.md/20210805/dtp-s-tramvayami-v-polshe-est-postradavshie-43644031.html

ДТП с трамваями в Польше: есть пострадавшие

ДТП с трамваями в Польше: есть пострадавшие

ДТП с трамваями в Польше: есть пострадавшие

2021-08-05T20:41+0300

2021-08-05T20:41+0300

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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Более 30 человек ранены в результате столкновения двух трамваев на площади Староленка в польской Познани, предает РИА Новости со ссылкой на местную полицию."Пострадавших – 31 человек. Среди них есть легко- и тяжелораненые. Всем оказывается помощь, все госпитализированы в больницы Познани и Познаньского района", - уточнила она."Всего в столкновении трамваев пострадал 31 человек. Все люди были в сознании. Непосредственной опасности для жизни не было. Это были, как правило, переломы у тяжелых раненых. У некоторых - ссадины, часть людей в сильном шоке", - рассказал представитель местной станции скорой помощи Якуб Вакулук.Движение трамваев приостановлено. В районе места ДТП образовалась большая пробка.По данным полиции, водители трамваев были трезвыми.

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в мире, польша, познань, дтп, трамвай