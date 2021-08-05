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ДТП с трамваями в Польше: есть пострадавшие
ДТП с трамваями в Польше: есть пострадавшие
ДТП с трамваями в Польше: есть пострадавшие
2021-08-05T20:41+0300
2021-08-05T20:41+0300
2021-08-05T20:58+0300
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Более 30 человек ранены в результате столкновения двух трамваев на площади Староленка в польской Познани, предает РИА Новости со ссылкой на местную полицию."Пострадавших – 31 человек. Среди них есть легко- и тяжелораненые. Всем оказывается помощь, все госпитализированы в больницы Познани и Познаньского района", - уточнила она."Всего в столкновении трамваев пострадал 31 человек. Все люди были в сознании. Непосредственной опасности для жизни не было. Это были, как правило, переломы у тяжелых раненых. У некоторых - ссадины, часть людей в сильном шоке", - рассказал представитель местной станции скорой помощи Якуб Вакулук.Движение трамваев приостановлено. В районе места ДТП образовалась большая пробка.По данным полиции, водители трамваев были трезвыми.
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в мире, польша, познань, дтп, трамвай
ДТП с трамваями в Польше: есть пострадавшие
20:41 05.08.2021 (обновлено: 20:58 05.08.2021)
В Познани столкнулись два трамвая, пострадали более трех десятков человек.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik.
Более 30 человек ранены в результате столкновения двух трамваев на площади Староленка в польской Познани
, предает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
"Из предварительных выводов следует, что водитель, управляющий трамваем маршрута № 12, врезался в заднюю часть находящегося спереди трамвая маршрута № 7", - рассказала представитель полиции Познани Марта Мроз.
"Пострадавших – 31 человек. Среди них есть легко- и тяжелораненые. Всем оказывается помощь, все госпитализированы в больницы Познани
и Познаньского района", - уточнила она.
"Всего в столкновении трамваев пострадал 31 человек. Все люди были в сознании. Непосредственной опасности для жизни не было. Это были, как правило, переломы у тяжелых раненых. У некоторых - ссадины, часть людей в сильном шоке", - рассказал представитель местной станции скорой помощи Якуб Вакулук.
Движение трамваев приостановлено. В районе места ДТП образовалась большая пробка.
По данным полиции, водители трамваев были трезвыми.