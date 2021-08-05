https://ru.sputnik.md/20210805/ek-sledit-za-situatsiey-s-migrantami-v-sredizemnom-more-43637763.html

ЕК следит за ситуацией с мигрантами в Средиземном море

ЕК следит за ситуацией с мигрантами в Средиземном море

ЕК следит за ситуацией с мигрантами в Средиземном море

2021-08-05T21:42+0300

2021-08-05T21:42+0300

2021-08-05T21:42+0300

общество

в мире

еврокомиссия

мигранты

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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Ситуация в Средиземном море, где уже несколько дней судно Ocean Viking с несколькими сотнями мигрантов не может получить разрешение для захода в какой-либо средиземноморский порт, находится в поле зрения Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Адальбер Янц, передает РИА Новости.Чиновник отметил: ЕК осознает, что уже некоторое время в Средиземном море наблюдается сложная ситуация, однако этот вопрос требует комплексного решения с участием государств ЕС и других стран."Хотя вопросы спасения на море входят в компетенцию конкретных государств, Еврокомиссия взяла на себя политическую ответственность за поиск решения этого вопроса. Мы изложили свои предложения в проекте пакта по миграции", - пояснил представитель ЕК."Дело не только в организации спасения на море, но и управлении миграционными потоками. Для этого необходимо сотрудничество и с третьими странами. Миграция, особенно вынужденная миграция и перемещения беженцев, - это не та проблема, которую можно решить в одночасье", - заключил Янц.Ранее сообщалось, что судно Ocean Viking, зафрахтованное неправительственной организацией SOS Mediterranee, сумело спасти 555 мигрантов, пытавшихся добраться до берегов ЕС. Однако ни одна из средиземноморских стран пока не согласилась принять судно с мигрантами.

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в мире, еврокомиссия, мигранты