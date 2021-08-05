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ЕК следит за ситуацией с мигрантами в Средиземном море
ЕК следит за ситуацией с мигрантами в Средиземном море
ЕК следит за ситуацией с мигрантами в Средиземном море
2021-08-05T21:42+0300
2021-08-05T21:42+0300
общество
в мире
еврокомиссия
мигранты
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Ситуация в Средиземном море, где уже несколько дней судно Ocean Viking с несколькими сотнями мигрантов не может получить разрешение для захода в какой-либо средиземноморский порт, находится в поле зрения Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Адальбер Янц, передает РИА Новости.Чиновник отметил: ЕК осознает, что уже некоторое время в Средиземном море наблюдается сложная ситуация, однако этот вопрос требует комплексного решения с участием государств ЕС и других стран."Хотя вопросы спасения на море входят в компетенцию конкретных государств, Еврокомиссия взяла на себя политическую ответственность за поиск решения этого вопроса. Мы изложили свои предложения в проекте пакта по миграции", - пояснил представитель ЕК."Дело не только в организации спасения на море, но и управлении миграционными потоками. Для этого необходимо сотрудничество и с третьими странами. Миграция, особенно вынужденная миграция и перемещения беженцев, - это не та проблема, которую можно решить в одночасье", - заключил Янц.Ранее сообщалось, что судно Ocean Viking, зафрахтованное неправительственной организацией SOS Mediterranee, сумело спасти 555 мигрантов, пытавшихся добраться до берегов ЕС. Однако ни одна из средиземноморских стран пока не согласилась принять судно с мигрантами.
https://ru.sputnik.md/20210618/video-korabli-migranti-zatonul-u-ispania-ostrov-lansarote-35163353.html
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в мире, еврокомиссия, мигранты

ЕК следит за ситуацией с мигрантами в Средиземном море

21:42 05.08.2021
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© AFP 2021 / Abdullah ELGAMOUDIМигранты ждут спасения после столкновения надувных лодок у ливийского прибрежного города Завия, они пытались пересечь Средиземное море в Европу
Мигранты ждут спасения после столкновения надувных лодок у ливийского прибрежного города Завия, они пытались пересечь Средиземное море в Европу - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
© AFP 2021 / Abdullah ELGAMOUDI
Еврокомиссия осознает сложность ситуации, утверждая, что вопрос нужно решать с участием европейских стран и других государств.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Ситуация в Средиземном море, где уже несколько дней судно Ocean Viking с несколькими сотнями мигрантов не может получить разрешение для захода в какой-либо средиземноморский порт, находится в поле зрения Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Адальбер Янц, передает РИА Новости.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Средиземном море, находимся в контакте с властями Италии и других прибрежных государств. Как всегда, мы готовы при необходимости и соответствующем запросе государств координировать распределение мигрантов, если будет определен порт, в котором они могут сойти", - сказал Янц на пресс-конференции в Брюсселе.

Чиновник отметил: ЕК осознает, что уже некоторое время в Средиземном море наблюдается сложная ситуация, однако этот вопрос требует комплексного решения с участием государств ЕС и других стран.
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"Хотя вопросы спасения на море входят в компетенцию конкретных государств, Еврокомиссия взяла на себя политическую ответственность за поиск решения этого вопроса. Мы изложили свои предложения в проекте пакта по миграции", - пояснил представитель ЕК.
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"Дело не только в организации спасения на море, но и управлении миграционными потоками. Для этого необходимо сотрудничество и с третьими странами. Миграция, особенно вынужденная миграция и перемещения беженцев, - это не та проблема, которую можно решить в одночасье", - заключил Янц.

Ранее сообщалось, что судно Ocean Viking, зафрахтованное неправительственной организацией SOS Mediterranee, сумело спасти 555 мигрантов, пытавшихся добраться до берегов ЕС. Однако ни одна из средиземноморских стран пока не согласилась принять судно с мигрантами.
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