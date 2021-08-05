https://ru.sputnik.md/20210805/ekspert-moldovu-zhdet-novaya-moschnaya-volna-epidemii-koronavirusa-43637096.html

Эксперт: Молдову ждет новая, мощная волна эпидемии коронавируса

Эксперт: Молдову ждет новая, мощная волна эпидемии коронавируса

Эксперт: Молдову ждет новая, мощная волна эпидемии коронавируса

2021-08-05T20:29+0300

2021-08-05T20:29+0300

2021-08-05T20:56+0300

коронавирус

вакцинация

эпидемия

штаммы

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К сожалению, одновременно с этим выяснилось, что никакое количество переболевших формированию искомого коллективного иммунитета почти не способствует, т.к. привито около 18% населения. Ведомство также подтвердило наличие в стране индийского штамма "дельта" .Иммунитет иммунитету розньЕще прошлой весной, в разгар первой волны пандемии медики в Молдове и за рубежом были уверены, что большое количество переболевших коронавирусом (и, соответственно, получивших антитела) станет залогом образования в стране коллективного иммунитета.Год спустя стало очевидным: коллективный иммунитет действительно работает. Даже если его эффективность против коронавируса составляет всего 60-65%, этого уже достаточно, чтобы превратить по-настоящему тяжелую эпидемию в неприятность умеренной силы.К сожалению, одновременно с этим выяснилось, что никакое количество переболевших формированию искомого коллективного иммунитета почти не способствует.Весной-летом прошлого года уровень заражений и смертности от ковида в странах Европы был не ниже, а то и выше, чем в Молдове. К сегодняшнему дню, скажем, в Британии, где не самой эффективной AstraZeneca вакцинировано около 70% населения, летальность от коронавируса упала в десятки раз.Если верить графикам, составленным Университетом Джонса Хопкинса, уколотый вакциной британец умирает от ковида чрезвычайно редко — один случай на сотни тысяч вакцинированных. Вирусологи резюмируют: когда иммунитет от ковида есть хотя бы у 50% населения, никакой острой коронавирусной эпидемии в стране быть не может.Спустя полтора года борьбы человечества с коронавирусом медики придерживаются уверенности: если вы переболели, ваш иммунитет не станет вам надежной защитой, а вот вакцинный — станет.Ждите бумерангаЧто эти простые выводы означают для Молдовы, где, как уже было сказано, к сегодняшнему дню вакцинировано лишь 18% населения? Увы, ничего обнадеживающего, утверждают местные специалисты."Я ни минуты не сомневаюсь, что в Молдове в скором времени грядет новая волна эпидемии коронавируса, – говорит в интервью Sputnik Молдова эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук. – Вспомните последний пик, когда ежедневно регистрировалось более 2000 заражений и порядка 400 человек находились в отделениях интенсивной терапии. Следующая волна будет еще более тяжелой, поскольку "дельта" – штамм значительно более заразный, нежели "альфа".Токарчук отмечает: статистика других стран свидетельствует, что индийский штамм укладывает в реанимацию уже относительно молодых людей, возрастом старше 30, и не видит причин, почему в Молдове он будет действовать как-то иначе.В первые месяцы нынешнего года у многих было ощущение, что молдавское государство катастрофически опоздало с кампанией вакцинации. На фоне действий, например, Израиля, который начал договариваться о поставке вакцин еще в момент, когда они только разрабатывались.И вот сегодня в Молдове в наличии вся номенклатура препаратов, используемых в мире для вакцинации от коронавируса, в необходимом количестве доз. А кампания по иммунизации провалена.Еще хуже то, считает эксперт, что в последние относительно спокойные в эпидемическом смысле месяцы молдаване, с одной стороны, "едят большой ложкой" небылицы и откровенную дезинформацию о вакцинации, а с другой – "непозволительно расслабились"."Все это обернется эффектом бумеранга для всех нас. И раз уж (давайте спокойно признаем это) достижение коллективного иммунитета в Молдове в ближайшее время невозможно, прямо сейчас необходимо готовить медицинскую систему республики к наплыву тяжелых пациентов с ковидом – перепрофилировать койки, думать, где мы будем брать кислород. И помнить, что заражение новыми штаммами распространяется со скоростью лесного пожара", – утверждает Токарчук.Страх перед ушами и копытамиПрошедший на этой неделе в центре молдавской столицы протест Движения православных юристов против "принудительной вакцинации" стал еще одним тревожным сигналом, свидетельствующим о том, что никакого ускорения процесса массовой иммунизации в Молдове ожидать не приходится."У каждого человека своя голова, страхи и опыт, - говорит в интервью Sputnik Молдова врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова. – Если посмотреть историю с 1840 года, антивакцинальные течения существовали постоянно: в прошлом пугали копытами, большими ушами и хвостами, которые отрастут после вакцины, и люди, исходя из своего опыта и уровня знаний, верили. Современный мир применяет более изысканные, техногенные и реалистичные мотивации, но все сводится к одному".В данный момент нет недостатка в информации, утверждает Соседова, которая доходчиво объясняет, что вакцины от коронавируса созданы по абсолютно понятной технологии, апробированной на других аналогичных вакцинах, которыми люди привиты уже миллионами доз.Чем обернется этот иррациональный страх перед "рогами и копытами" в Молдове, станет ясно уже нынешней осенью, полагает эксперт.

https://ru.sputnik.md/20201005/Uchenyy-rasskazal-chto-izvestno-o-poyavlenii-kollektivnogo-immuniteta-k-COVID-19-31918983.html

https://ru.sputnik.md/20210714/kiryakova-chem-opasen-indiyskiy-shtamm-dlya-moldovy-35497992.html

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2021

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вакцинация, эпидемия, штаммы