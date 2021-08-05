https://ru.sputnik.md/20210805/gagauzia-kovid-tsentr-43586433.html

Пандемия набирает обороты - в Гагаузии открывают еще один ковид-центр

Пандемия набирает обороты - в Гагаузии открывают еще один ковид-центр

Власти Гагаузии приняли решение открыть инфекционное отделение и в Комрате

2021-08-05T12:18+0300

2021-08-05T12:18+0300

2021-08-05T13:00+0300

коронавирус

гагаузия

вакцинация

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КОМРАТ, 5 авг - Sputnik, Максим Топал. В Гагаузии число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 растет. Инфекционное отделение Чадыр-Лунги заполнено. Властями принято решение открывать инфекционное отделение и в Комрате.В ковид-отделении Чадыр-Лунги сейчас заняты 22 из 24 коек, но число заболевших продолжает расти. По словам директора районной больницы Натальи Попазогло, в медицинском учреждении проходят лечение пациенты из трех районов страны."Наше инфекционное отделение возобновило работу с 19 июля. Если изначально у нас находилось по 2-3 пациента, а бывали дни, когда и никто не поступал, то сейчас больные поступают каждый день. Причем поступает уже больше, чем выписывается. К нам привозят больных с Чадыр-Лунгского, Комратского и Бессарабского районов, поэтому всех принимать мы уже не сможем", - отметила Наталья Попазогло.В Комрате откроют инфекционное отделение на 17 мест. По словам директора районной больницы Нины Райлян, "врачи не расслаблялись и уже готовы к работе"."На начальном этапе мы открываем лишь один этаж для больных коронавирусом, но по мере необходимости будем открывать и другие. Тогда сможем принимать до 75 пациентов. У нас были представители Центра общественного здоровья и комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии, которые уже выдали нам разрешение для работы. Потоки больных продуманы, необходимое оборудование есть, медицинский персонал готов к работе", - сказала Нина Райлян.Напомним, сложная ситуация сохраняется в городе Вулканешты. Он в настоящее время находится в "красной зоне" ковид-опасности. Там закрыты бары и магазины, а ночные клубы не работают.

https://ru.sputnik.md/20210719/Dlya-uchiteley-Gagauzii--delo-dobrovolnoe-no-vaktsinirovatsya-neobkhodimo-35575000.html

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гагаузия, вакцинация