Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Видеокамера - Sputnik Молдова
Видео
Смотрите самые интересные и свежие видео о событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210805/gotovy-k-ispytaniyam-v-nebe-i-na-zemle-ucheniya-rossii-i-uzbekistana-43639681.html
Готовы к испытаниям в небе и на земле: учения России и Узбекистана
Готовы к испытаниям в небе и на земле: учения России и Узбекистана
Смотрите в видео, как проходят совместные военные учения России и Узбекистана на полигоне Термез.
2021-08-05T19:15+0300
2021-08-05T19:15+0300
видео
в мире
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/05/43639651_0:0:3276:1842_1920x0_80_0_0_a1ae62b4b03b624ed5d1f6a11d963a8e.png
Минобороны России опубликовало кадры с полигона Термез, где в эти дни проходят совместные военные учения России и Узбекистана. Подразделения спецназа в рамках выполнения учебно-боевых задач десантировались с вертолетов Ми-171 и Н-215, обнаружили и уничтожили лагерь условных бандформирований. Настоящим испытанием на выносливость стал для бойцов 15-километровый марш. Солдаты преодолели противопехотные заграждения, ров с водой, разрушенную стену и тоннель. В учениях принимают участие порядка 1,5 тысяч военнослужащих из обеих стран.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/05/43639651_160:0:2616:1842_1920x0_80_0_0_a91e3137f6cec2b0cff5a0d371e2fae0.png
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, в мире, мультимедиа

Готовы к испытаниям в небе и на земле: учения России и Узбекистана

19:15 05.08.2021
204
© Video: Youtube / RT на русском
Смотрите видео, как проходят совместные военные учения России и Узбекистана на полигоне Термез.
Минобороны России опубликовало кадры с полигона Термез, где в эти дни проходят совместные военные учения России и Узбекистана.
Подразделения спецназа в рамках выполнения учебно-боевых задач десантировались с вертолетов Ми-171 и Н-215, обнаружили и уничтожили лагерь условных бандформирований.
Настоящим испытанием на выносливость стал для бойцов 15-километровый марш. Солдаты преодолели противопехотные заграждения, ров с водой, разрушенную стену и тоннель.
В учениях принимают участие порядка 1,5 тысяч военнослужащих из обеих стран.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:07"Барса" без Лионеля: Месси покинул клуб
21:00Власти США в раздумьях: от въезжающих могут потребовать подтверждение вакцинации
20:50Беглый босс итальянской мафии арестован в Испании
20:41ДТП с трамваями в Польше: есть пострадавшие
20:29Эксперт: Молдову ждет новая, мощная волна эпидемии коронавируса
20:15Вакцинация беременных против COVID-19: медработники прошли подготовку
19:45Как Майя Санду и партия PAS будут выстраивать отношения с Россией
19:15Готовы к испытаниям в небе и на земле: учения России и Узбекистана
18:50Граждане Молдовы и дальше смогут пользоваться безвизовым режимом с ЕС
18:35"Приезжайте прямо сейчас": Путин вызвал министра в Кремль с онлайн-совещания
18:15Россия захватывает американские рынки
17:52Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:30Вспышка COVID-19 может сорвать начало учебного года в Китае
16:53Анатол Цэрану рассказал, станет ли он послом Молдовы в России
16:51Предупреждение спасателей в Молдове: есть риск наводнений
16:23На популярных греческих курортах вводят комендантский час из-за COVID-19
15:54Юркомиссия парламента одобрила рассмотрение вотума доверия новому кабмину
15:23Постоянное бюро парламента пополнил еще один депутат
14:54Посол ЕС в Кишиневе Петер Михалко покинет Молдову: он получит новое назначение
14:27Ученые призвали весь мир быть готовым к резкому росту числа наводнений