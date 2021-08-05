https://ru.sputnik.md/20210805/gotovy-k-ispytaniyam-v-nebe-i-na-zemle-ucheniya-rossii-i-uzbekistana-43639681.html

Готовы к испытаниям в небе и на земле: учения России и Узбекистана

Готовы к испытаниям в небе и на земле: учения России и Узбекистана

Смотрите в видео, как проходят совместные военные учения России и Узбекистана на полигоне Термез.

2021-08-05T19:15+0300

2021-08-05T19:15+0300

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Минобороны России опубликовало кадры с полигона Термез, где в эти дни проходят совместные военные учения России и Узбекистана. Подразделения спецназа в рамках выполнения учебно-боевых задач десантировались с вертолетов Ми-171 и Н-215, обнаружили и уничтожили лагерь условных бандформирований. Настоящим испытанием на выносливость стал для бойцов 15-километровый марш. Солдаты преодолели противопехотные заграждения, ров с водой, разрушенную стену и тоннель. В учениях принимают участие порядка 1,5 тысяч военнослужащих из обеих стран.

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