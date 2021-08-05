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На популярных греческих курортах вводят комендантский час из-за COVID-19
На популярных греческих курортах вводят комендантский час из-за COVID-19
Власти двух районов Греции ввели комендантский час до 13 августа из-за резкого роста числа инфицированных
2021-08-05T16:23+0300
2021-08-05T16:32+0300
коронавирус
греция
комендантский час
в мире
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Власти двух районов Греции ввели комендантский час до 13 августа из-за резкого роста числа инфицированных, передают Известия. Ограничения будут действовать на острове Закинтос и в городе Ханья на Крите, следует из заявления замминистра по делам гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никоса Хардалиаса.Это означает, что Закинтос и Ханью переведены на "красный", четвертый уровень эпидемиологической нагрузки (+69% для Закинтоса и +54% для Ханьи на еженедельной основе), уточняется в сообщении.Так, с 6 утра пятницы будет запрещено передвижение с часу ночи до шести утра, за исключением поездок на работу и в связи с серьезными проблемами со здоровьем.Также вводится запрет на круглосуточную музыку в заведениях общепита и в развлекательных заведениях.Указанные меры будут действовать до 13 августа.Также напоминается, что в этих районах и по всей стране запрещено проведение каких-либо мероприятий с присутствием более 20 человек на частной, непрофессиональной территории.В случае нарушений виновный вынужден будет заплатить административный штраф в размере от 50 до 200 тысяч евро.
https://ru.sputnik.md/20210715/chistye-zony-dlya-vaktsinirovannykh--kak-v-gretsii-budut-rabotat-kafe-35528981.html
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греция, комендантский час, в мире

На популярных греческих курортах вводят комендантский час из-за COVID-19

16:23 05.08.2021 (обновлено: 16:32 05.08.2021)
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© Sputnik / Костис НтантамисГреция туризм коронавирус
Греция туризм коронавирус - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
© Sputnik / Костис Нтантамис
В двух районах Греции с 6 утра пятницы будет запрещено передвижение с часу ночи до шести утра.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Власти двух районов Греции ввели комендантский час до 13 августа из-за резкого роста числа инфицированных, передают Известия. Ограничения будут действовать на острове Закинтос и в городе Ханья на Крите, следует из заявления замминистра по делам гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никоса Хардалиаса.
Это означает, что Закинтос и Ханью переведены на "красный", четвертый уровень эпидемиологической нагрузки (+69% для Закинтоса и +54% для Ханьи на еженедельной основе), уточняется в сообщении.
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Так, с 6 утра пятницы будет запрещено передвижение с часу ночи до шести утра, за исключением поездок на работу и в связи с серьезными проблемами со здоровьем.
Также вводится запрет на круглосуточную музыку в заведениях общепита и в развлекательных заведениях.
Указанные меры будут действовать до 13 августа.
Также напоминается, что в этих районах и по всей стране запрещено проведение каких-либо мероприятий с присутствием более 20 человек на частной, непрофессиональной территории.
В случае нарушений виновный вынужден будет заплатить административный штраф в размере от 50 до 200 тысяч евро.
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