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Гырбу: зачем новой молдавской власти увеличивать количество министерств

Гырбу: зачем новой молдавской власти увеличивать количество министерств

Эксперт оценил уровень контроля новоизбранной власти над развитием событий в Молдове, отметив, что жаловаться им не на что.

2021-08-05T09:00+0300

2021-08-05T09:00+0300

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Гырбу: зачем новой молдавской власти увеличивать количество министерств Гырбу: зачем новой молдавской власти увеличивать количество министерств

Увеличение числа министерств с девяти до тринадцати кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица объяснила желанием государства восстановить уверенность граждан.Де-факто власть и без того посадила своих людей, и де-факто она могла усадить своих людей в девять министерских кресел. В данном случае не так важно число кресел, как то, что все министерские должности заняты властью, и это нормально. Таким мнением в эфире студии Sputnik Молдова поделился экономический эксперт Виорел Гырбу.Гырбу еще раз подчеркнул, что новая власть в Молдове пользуется своим правом и определяет необходимое ей число министерств, поскольку это их видение, и они могут его реализовывать."Нынешней партии власти не на что жаловаться – у них парламентское большинство, и контроль всех функций в государстве, кроме юридической сферы, которая отделена от правительства. Так или иначе у них контроль над развитием событий в Республике Молдова. Они принимают законы и могут их воплощать через правительство. Посмотрим на результат", - заключил собеседник.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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