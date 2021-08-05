https://ru.sputnik.md/20210805/gyrbu-zachem-novoy-moldavskoy-vlasti-uvelichivat-kolichestvo-ministerstv-43556137.html
Гырбу: зачем новой молдавской власти увеличивать количество министерств
Гырбу: зачем новой молдавской власти увеличивать количество министерств
Эксперт оценил уровень контроля новоизбранной власти над развитием событий в Молдове, отметив, что жаловаться им не на что.
2021-08-05T09:00+0300
2021-08-05T09:00+0300
2021-08-05T09:45+0300
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Гырбу: зачем новой молдавской власти увеличивать количество министерств
Гырбу: зачем новой молдавской власти увеличивать количество министерств
Увеличение числа министерств с девяти до тринадцати кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица объяснила желанием государства восстановить уверенность граждан.Де-факто власть и без того посадила своих людей, и де-факто она могла усадить своих людей в девять министерских кресел. В данном случае не так важно число кресел, как то, что все министерские должности заняты властью, и это нормально. Таким мнением в эфире студии Sputnik Молдова поделился экономический эксперт Виорел Гырбу.Гырбу еще раз подчеркнул, что новая власть в Молдове пользуется своим правом и определяет необходимое ей число министерств, поскольку это их видение, и они могут его реализовывать."Нынешней партии власти не на что жаловаться – у них парламентское большинство, и контроль всех функций в государстве, кроме юридической сферы, которая отделена от правительства. Так или иначе у них контроль над развитием событий в Республике Молдова. Они принимают законы и могут их воплощать через правительство. Посмотрим на результат", - заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове
Гырбу: зачем новой молдавской власти увеличивать количество министерств
09:00 05.08.2021 (обновлено: 09:45 05.08.2021)
Эксперт оценил уровень контроля новоизбранной власти над развитием событий в Молдове, отметив, что жаловаться им не на что.
Увеличение числа министерств с девяти до тринадцати кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица объяснила желанием государства восстановить уверенность граждан.
Де-факто власть и без того посадила своих людей, и де-факто она могла усадить своих людей в девять министерских кресел. В данном случае не так важно число кресел, как то, что все министерские должности заняты властью, и это нормально. Таким мнением в эфире студии Sputnik Молдова
поделился экономический эксперт Виорел Гырбу.
"Каждая власть занимает контрольные функции в государстве для того, чтобы им управлять. В этом нет ничего особенного. Им ничего не нужно опровергать. Так делали все: нынешняя оппозиция - социалисты, коммунисты - поступали также. Если не иметь контроля над развитием ситуации, для чего приходить к власти?"
Виорел Гырбу
Экономический эксперт
Гырбу еще раз подчеркнул, что новая власть в Молдове пользуется своим правом и определяет необходимое ей число министерств, поскольку это их видение, и они могут его реализовывать.
"Нынешней партии власти не на что жаловаться – у них парламентское большинство, и контроль всех функций в государстве, кроме юридической сферы, которая отделена от правительства. Так или иначе у них контроль над развитием событий в Республике Молдова. Они принимают законы и могут их воплощать через правительство. Посмотрим на результат", - заключил собеседник.