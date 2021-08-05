https://ru.sputnik.md/20210805/italiya-propuska-qr-kod-dlya-poezdok-transporte-dalnego-sledovaniya-43645452.html

Италия вводит ковид-пропуска для поездок на транспорте дальнего следования

Италия вводит ковид-пропуска для поездок на транспорте дальнего следования

Италия вводит пропуска с QR-кодом для поездок на транспорте дальнего следования

2021-08-05T22:00+0300

2021-08-05T22:00+0300

2021-08-05T23:30+0300

коронавирус

в мире

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0e/35511112_0:267:3164:2047_1920x0_80_0_0_1591be1744387c6b43e9452520afddb9.jpg

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik.Италия с 1 сентября сделает обязательным предъявление санитарного пропуска с QR-кодом (так называемого "зеленого пропуска" или грин-пасса) для поездок на некоторых видах транспорта дальнего следования, включая поезда-экспрессы, самолеты, суда и паромы и межрегиональные автобусы, заявил министр устойчивой инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованнини, передает РИА Новости.Кроме того, заявил Джованнини, электронный пропуск заработает на поездах дальнего следования – ночных и скоростных составах, а также в автобусах межрегионального сообщения с расписанием и заранее установленными ценами. По его словам, новая мера заработает с 1 сентября и продлится до 31 декабря – предусмотренного завершения чрезвычайной ситуации по COVID в Италии.Министр здравоохранения Роберто Сперанца, иллюстрируя положения принятого декрета, рассказал об "ободряющих показателях" хода кампании по вакцинации от COVID-19.С пятницы в Италии заработает система санитарных пропусков для доступа в различные учреждения и заведения, а также на крупные мероприятия.

https://ru.sputnik.md/20210514/khorvatiya-stala-pervoy-stranoy-es-protestirovavshey-kovid-pasporta-34749253.html

италия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, италия