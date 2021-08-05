https://ru.sputnik.md/20210805/italiya-propuska-qr-kod-dlya-poezdok-transporte-dalnego-sledovaniya-43645452.html
Италия вводит ковид-пропуска для поездок на транспорте дальнего следования
Италия вводит ковид-пропуска для поездок на транспорте дальнего следования
Италия вводит пропуска с QR-кодом для поездок на транспорте дальнего следования
2021-08-05T22:00+0300
2021-08-05T22:00+0300
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik.Италия с 1 сентября сделает обязательным предъявление санитарного пропуска с QR-кодом (так называемого "зеленого пропуска" или грин-пасса) для поездок на некоторых видах транспорта дальнего следования, включая поезда-экспрессы, самолеты, суда и паромы и межрегиональные автобусы, заявил министр устойчивой инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованнини, передает РИА Новости.Кроме того, заявил Джованнини, электронный пропуск заработает на поездах дальнего следования – ночных и скоростных составах, а также в автобусах межрегионального сообщения с расписанием и заранее установленными ценами. По его словам, новая мера заработает с 1 сентября и продлится до 31 декабря – предусмотренного завершения чрезвычайной ситуации по COVID в Италии.Министр здравоохранения Роберто Сперанца, иллюстрируя положения принятого декрета, рассказал об "ободряющих показателях" хода кампании по вакцинации от COVID-19.С пятницы в Италии заработает система санитарных пропусков для доступа в различные учреждения и заведения, а также на крупные мероприятия.
https://ru.sputnik.md/20210514/khorvatiya-stala-pervoy-stranoy-es-protestirovavshey-kovid-pasporta-34749253.html
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в мире, италия
Италия вводит ковид-пропуска для поездок на транспорте дальнего следования
22:00 05.08.2021 (обновлено: 23:30 05.08.2021)
Италия объявила о введении пропусков с QR-кодомдля поездок на поездах, самолетах, судах.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik
.Италия
с 1 сентября сделает обязательным предъявление санитарного пропуска с QR-кодом (так называемого "зеленого пропуска" или грин-пасса) для поездок на некоторых видах транспорта дальнего следования, включая поезда-экспрессы, самолеты, суда и паромы и межрегиональные автобусы, заявил министр устойчивой инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованнини, передает РИА Новости
.
"Распоряжение Совета министров вводит грин-пасс для транспорта, не для всего, а только дальнего следования. Будет необходимо предъявлять его на авиатранспорте, выполняющем коммерческие перевозки, судах и паромах на межрегиональных маршрутах, за исключением Мессинского пролива", - заявил глава транспортного ведомства.
Кроме того, заявил Джованнини, электронный пропуск заработает на поездах дальнего следования – ночных и скоростных составах, а также в автобусах межрегионального сообщения с расписанием и заранее установленными ценами. По его словам, новая мера заработает с 1 сентября и продлится до 31 декабря – предусмотренного завершения чрезвычайной ситуации по COVID в Италии.
Министр здравоохранения Роберто Сперанца, иллюстрируя положения принятого декрета, рассказал об "ободряющих показателях" хода кампании по вакцинации от COVID-19.
"Правительство решило как можно больше инвестировать в грин-пасс в качестве инструмента для того, чтобы избежать новых ограничений", - сказал Сперанца.
С пятницы в Италии заработает система санитарных пропусков для доступа в различные учреждения и заведения, а также на крупные мероприятия.