https://ru.sputnik.md/20210805/kak-mayya-sandu-partiya-pas-budut-vystraivat-otnosheniya-russia-43640945.html

Как Майя Санду и партия PAS будут выстраивать отношения с Россией

Как Майя Санду и партия PAS будут выстраивать отношения с Россией

Как президент Молдовы Майя Санду и Партия PAS будут выстраивать отношения с Россией?

2021-08-05T19:45+0300

2021-08-05T19:45+0300

2021-08-05T19:45+0300

радио

россия

молдова

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По Конституции Молдова – суверенная и независимая страна, признанная Организацией Объединенных Наций. Документально в этом утверждении все верно и подавляющему большинству граждан хотелось бы, чтобы так и происходило на самом деле, чтобы наблюдать за последовательным и планомерным развитием своего государства, его экономики. Только вот на практике у небольших и бедных стран, коей является Молдова, происходит все несколько иначе. Ровно как по формуле: кто заказывает музыку, тот и танцует с дамой. Финансовая помощь от Запада не бывает безвозмездной, кредиты рано или поздно придется возвращать, а за гранты - поступаться некоторыми моментами жизни государства.Есть еще и неправительственные организации, финансируемые различными фондами, в том числе миллиардера Джорджа Сороса, которые тихой сапой делают свое дело.Так ли Молдова зависима от западных структур, которые влияют на политическую жизнь страны? Как неправительственные организации, финансируемые фондом американского миллиардера Джорджа Сороса, оказывают давление на многих представителей политического класса в нашей стране? Какие шаги следует предпринимать Молдове, чтобы укрепить свою независимость? Многовекторная политика – почему у Молдовы не получается ее эффективно выстраивать? Эти и другие вопросы в радиостудии Sputnik Молдова обсудили с общественным деятелем и политическим аналитиком Игорем Тулянцевым.

россия

молдова

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2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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