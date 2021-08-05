https://ru.sputnik.md/20210805/kishinev-vzyatka-10-tysyach-evro-mesto-rynok-43585754.html

Тысячи евро за место на рынке: как бизнесмен в Кишиневе попался на взятке

Тысячи евро за место на рынке: как бизнесмен в Кишиневе попался на взятке

Бизнесмен пытался получить место на рынке за 10 тысяч евро

2021-08-05T13:11+0300

2021-08-05T13:11+0300

2021-08-05T13:11+0300

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кишинев

коррупция

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КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Бизнесмен из Кишинева пытался подкупить сотрудника претуры сектора Букаюны, мужчину задержали. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы. По данным следствия, предприниматель планировал установить павильон для продажи сельскохозяйственной продукции, однако не мог получить разрешение. Чтобы получить нужный документ, он предложил сотруднику претуры 10% от ежемесячной выручки. "Чиновник отказался от предложения, но бизнесмен решил передать ему 10 тысяч евро в качестве аванса. Тогда работник претуры сообщил о попытке подкупа в Национальный антикоррупционный центр", - говорится в пресс-релизе НАЦ. По факту взяточничества было возбужденно уголовное дело. Мужчину задержали на 72 часа. Предпринимателю грозит до семи лет лишения свободы, штраф в размере до 14 000 условных единиц и лишение права заниматься определенной деятельностью.

https://ru.sputnik.md/20210701/v-kishineve-zaderzhali-advokata-pri-poluchenii-vzyatki-35332571.html

кишинев

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в молдове, кишинев, коррупция