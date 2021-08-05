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Тысячи евро за место на рынке: как бизнесмен в Кишиневе попался на взятке
Тысячи евро за место на рынке: как бизнесмен в Кишиневе попался на взятке
Бизнесмен пытался получить место на рынке за 10 тысяч евро
2021-08-05T13:11+0300
2021-08-05T13:11+0300
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кишинев
коррупция
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КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Бизнесмен из Кишинева пытался подкупить сотрудника претуры сектора Букаюны, мужчину задержали. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы. По данным следствия, предприниматель планировал установить павильон для продажи сельскохозяйственной продукции, однако не мог получить разрешение. Чтобы получить нужный документ, он предложил сотруднику претуры 10% от ежемесячной выручки. "Чиновник отказался от предложения, но бизнесмен решил передать ему 10 тысяч евро в качестве аванса. Тогда работник претуры сообщил о попытке подкупа в Национальный антикоррупционный центр", - говорится в пресс-релизе НАЦ. По факту взяточничества было возбужденно уголовное дело. Мужчину задержали на 72 часа. Предпринимателю грозит до семи лет лишения свободы, штраф в размере до 14 000 условных единиц и лишение права заниматься определенной деятельностью.
https://ru.sputnik.md/20210701/v-kishineve-zaderzhali-advokata-pri-poluchenii-vzyatki-35332571.html
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в молдове, кишинев, коррупция

Тысячи евро за место на рынке: как бизнесмен в Кишиневе попался на взятке

13:11 05.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausЦентральный рынок
Центральный рынок - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Крупной суммой денег предприниматель пытался решить вопрос получения места на рынке.
КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Бизнесмен из Кишинева пытался подкупить сотрудника претуры сектора Букаюны, мужчину задержали. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.
По данным следствия, предприниматель планировал установить павильон для продажи сельскохозяйственной продукции, однако не мог получить разрешение. Чтобы получить нужный документ, он предложил сотруднику претуры 10% от ежемесячной выручки.
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 01.07.2021
Адвокат задержана в Кишиневе по подозрению в получении взятки
1 июля, 19:10
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"Чиновник отказался от предложения, но бизнесмен решил передать ему 10 тысяч евро в качестве аванса. Тогда работник претуры сообщил о попытке подкупа в Национальный антикоррупционный центр", - говорится в пресс-релизе НАЦ.
По факту взяточничества было возбужденно уголовное дело. Мужчину задержали на 72 часа.
Предпринимателю грозит до семи лет лишения свободы, штраф в размере до 14 000 условных единиц и лишение права заниматься определенной деятельностью.
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