https://ru.sputnik.md/20210805/kitae-izobreli-lampu-sposobnuyu-unichtozhat-koronavirus-43595173.html

В Китае изобрели лампу, способную уничтожать коронавирус

В Китае изобрели лампу, способную уничтожать коронавирус

В Китае изобрели лампу, способную уничтожать коронавирус

2021-08-05T22:15+0300

2021-08-05T22:15+0300

2021-08-05T22:15+0300

коронавирус

в мире

китай

ученые

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0d/35106764_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_95a6cab211803f525598cfeb5897a0d5.jpg

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Ультрафиолетовую лампу, способную уничтожать коронавирус, изобрели ученые из Китая, пишет МИР24 со ссылкой на Science and Technology Daily.Отмечается, что лампу можно эффективно использовать также для обеззараживания предметов.Изобретатели уточняют, что то лампа уничтожает до 99,99% вирусов на поверхности всего за десять минут. Устройство прошло успешные испытания в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний в провинции Хубэй. При этом новая лампа показала и свою энергоэффективность.Изобретение ученых из КНР способно проработать от 10 до 50 тысяч часов, излучение лампы находится в диапазоне от 260 до 280 нанометров. Она также уничтожает и другие опасные патогены, такие, как золотистый стафилококк, кишечная палочка и candida albicans, вызывающий грибковые инфекции.

https://ru.sputnik.md/20200525/svet-moy-mayachok-skazhi-italyanskiy-gadzhet-dlya-soblyudeniya-distantsii-30356044.html

китай

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, китай, ученые