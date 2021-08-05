https://ru.sputnik.md/20210805/kitae-izobreli-lampu-sposobnuyu-unichtozhat-koronavirus-43595173.html
В Китае изобрели лампу, способную уничтожать коронавирус
В Китае изобрели лампу, способную уничтожать коронавирус
В Китае изобрели лампу, способную уничтожать коронавирус
2021-08-05T22:15+0300
2021-08-05T22:15+0300
2021-08-05T22:15+0300
коронавирус
в мире
китай
ученые
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Ультрафиолетовую лампу, способную уничтожать коронавирус, изобрели ученые из Китая, пишет МИР24 со ссылкой на Science and Technology Daily.Отмечается, что лампу можно эффективно использовать также для обеззараживания предметов.Изобретатели уточняют, что то лампа уничтожает до 99,99% вирусов на поверхности всего за десять минут. Устройство прошло успешные испытания в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний в провинции Хубэй. При этом новая лампа показала и свою энергоэффективность.Изобретение ученых из КНР способно проработать от 10 до 50 тысяч часов, излучение лампы находится в диапазоне от 260 до 280 нанометров. Она также уничтожает и другие опасные патогены, такие, как золотистый стафилококк, кишечная палочка и candida albicans, вызывающий грибковые инфекции.
https://ru.sputnik.md/20200525/svet-moy-mayachok-skazhi-italyanskiy-gadzhet-dlya-soblyudeniya-distantsii-30356044.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, китай, ученые
В Китае изобрели лампу, способную уничтожать коронавирус
Китайские ученые достигли серьезного прогресса в изобретении средств борьбы с COVID-19.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik.
Ультрафиолетовую лампу, способную уничтожать коронавирус, изобрели ученые из Китая, пишет МИР24
со ссылкой на Science and Technology Daily.
Отмечается, что лампу можно эффективно использовать также для обеззараживания предметов.
Изобретатели уточняют, что то лампа уничтожает до 99,99% вирусов на поверхности всего за десять минут. Устройство прошло успешные испытания в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний в провинции Хубэй. При этом новая лампа показала и свою энергоэффективность.
Изобретение ученых из КНР способно проработать от 10 до 50 тысяч часов, излучение лампы находится в диапазоне от 260 до 280 нанометров. Она также уничтожает и другие опасные патогены, такие, как золотистый стафилококк, кишечная палочка и candida albicans, вызывающий грибковые инфекции.