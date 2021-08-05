Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210805/kitae-izobreli-lampu-sposobnuyu-unichtozhat-koronavirus-43595173.html
В Китае изобрели лампу, способную уничтожать коронавирус
В Китае изобрели лампу, способную уничтожать коронавирус
В Китае изобрели лампу, способную уничтожать коронавирус
2021-08-05T22:15+0300
2021-08-05T22:15+0300
коронавирус
в мире
китай
ученые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0d/35106764_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_95a6cab211803f525598cfeb5897a0d5.jpg
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Ультрафиолетовую лампу, способную уничтожать коронавирус, изобрели ученые из Китая, пишет МИР24 со ссылкой на Science and Technology Daily.Отмечается, что лампу можно эффективно использовать также для обеззараживания предметов.Изобретатели уточняют, что то лампа уничтожает до 99,99% вирусов на поверхности всего за десять минут. Устройство прошло успешные испытания в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний в провинции Хубэй. При этом новая лампа показала и свою энергоэффективность.Изобретение ученых из КНР способно проработать от 10 до 50 тысяч часов, излучение лампы находится в диапазоне от 260 до 280 нанометров. Она также уничтожает и другие опасные патогены, такие, как золотистый стафилококк, кишечная палочка и candida albicans, вызывающий грибковые инфекции.
https://ru.sputnik.md/20200525/svet-moy-mayachok-skazhi-italyanskiy-gadzhet-dlya-soblyudeniya-distantsii-30356044.html
китай
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0d/35106764_195:0:2560:1774_1920x0_80_0_0_03cdbf98397031fafb397495701b166b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, китай, ученые

В Китае изобрели лампу, способную уничтожать коронавирус

22:15 05.08.2021
156
© Photo : Courtesy of the National Institutes of HealthКоронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
© Photo : Courtesy of the National Institutes of Health
Китайские ученые достигли серьезного прогресса в изобретении средств борьбы с COVID-19.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Ультрафиолетовую лампу, способную уничтожать коронавирус, изобрели ученые из Китая, пишет МИР24 со ссылкой на Science and Technology Daily.
Отмечается, что лампу можно эффективно использовать также для обеззараживания предметов.
Итальянцы придумали маячки, которые помогут соблюдать дистанцию - Sputnik Молдова, 1920, 25.05.2020
Видео
Свет мой, гаджет, маякни: итальянское изобретение для соблюдения дистанции
25 мая 2020, 17:44
262
Изобретатели уточняют, что то лампа уничтожает до 99,99% вирусов на поверхности всего за десять минут. Устройство прошло успешные испытания в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний в провинции Хубэй. При этом новая лампа показала и свою энергоэффективность.
Изобретение ученых из КНР способно проработать от 10 до 50 тысяч часов, излучение лампы находится в диапазоне от 260 до 280 нанометров. Она также уничтожает и другие опасные патогены, такие, как золотистый стафилококк, кишечная палочка и candida albicans, вызывающий грибковые инфекции.
300000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:02Погодные рекорды Молдовы 6 августа
ВчераУченые нашли способ определить износ организма на пять лет вперед
ВчераНе глотать: диетолог рассказала, когда арбузные семечки опасны
ВчераБассейн для тигров: как хищники спасаются от жары
ВчераСанду: кабмин должен начать диалог с Россией
ВчераВ Китае изобрели лампу, способную уничтожать коронавирус
ВчераИталия вводит ковид-пропуска для поездок на транспорте дальнего следования
ВчераЕК следит за ситуацией с мигрантами в Средиземном море
ВчераСанду прежде всего ждет от кабмина и парламента успеха в реформе юстиции
ВчераКурс валют на пятницу: укрепление лея продолжается
ВчераМаневры РФ, Таджикистана и Узбекистана – интегрированный ответ на угрозы из Афганистана
Вчера"Барса" без Лионеля: Месси покинул клуб
ВчераВласти США в раздумьях: от въезжающих могут потребовать подтверждение вакцинации
ВчераБеглый босс итальянской мафии арестован в Испании
ВчераДТП с трамваями в Польше: есть пострадавшие
ВчераЭксперт: Молдову ждет новая, мощная волна эпидемии коронавируса
ВчераВакцинация беременных против COVID-19: медработники прошли подготовку
ВчераКак Майя Санду и партия PAS будут выстраивать отношения с Россией
ВчераГотовы к испытаниям в небе и на земле: учения России и Узбекистана
ВчераГраждане Молдовы и дальше смогут пользоваться безвизовым режимом с ЕС