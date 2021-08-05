Не глотать: диетолог рассказала, когда арбузные семечки опасны

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Нутрициолог Мария Розанова предупредила россиян об опасности употребления арбузов вместе с семечками. Ее цитирует РИА Новости со ссылкой на телеканал "Москва 24".Специалист пояснила, что арбузные семечки могут привести к расстройству пищеварения.Кроме того, по ее словам, ряду категорий людей категорически запрещено проглатывать семечки от арбуза. Прежде всего это распространяется на детей в возрасте до трех лет, беременных женщин и людей с определенным заболеваниями."В арбузных семечках содержится аминокислота цитруллин, которая распадается в организме человека с высвобождением аммиака. Для здоровых людей в этом нет ничего страшного, но при наличии некоторых заболеваний мочевыделительной системы и при развитии цитруллинемии здоровью может быть нанесен существенный вред", - объяснила Розанова.
Специалист пояснила, что арбузные семечки могут привести к расстройству пищеварения.
"Если случайно проглотить несколько семян, то ничего страшного не произойдет, но в больших количествах они могут стать причиной засорения пищеварительного тракта и развития некоторых патологий", - отмечает Мария Розанова.
Кроме того, по ее словам, ряду категорий людей категорически запрещено проглатывать семечки от арбуза. Прежде всего это распространяется на детей в возрасте до трех лет, беременных женщин и людей с определенным заболеваниями.
"В арбузных семечках содержится аминокислота цитруллин, которая распадается в организме человека с высвобождением аммиака. Для здоровых людей в этом нет ничего страшного, но при наличии некоторых заболеваний мочевыделительной системы и при развитии цитруллинемии здоровью может быть нанесен существенный вред", - объяснила Розанова.