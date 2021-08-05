https://ru.sputnik.md/20210805/kogda-arbuznye-semechki-opasny-rasskazal-dietolog-43596224.html

Не глотать: диетолог рассказала, когда арбузные семечки опасны

Не глотать: диетолог рассказала, когда арбузные семечки опасны

Когда арбузные семечки опасны, рассказала диетолог

2021-08-05T23:05+0300

2021-08-05T23:05+0300

2021-08-05T23:05+0300

здоровье

в мире

арбуз

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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Нутрициолог Мария Розанова предупредила россиян об опасности употребления арбузов вместе с семечками. Ее цитирует РИА Новости со ссылкой на телеканал "Москва 24".Специалист пояснила, что арбузные семечки могут привести к расстройству пищеварения.Кроме того, по ее словам, ряду категорий людей категорически запрещено проглатывать семечки от арбуза. Прежде всего это распространяется на детей в возрасте до трех лет, беременных женщин и людей с определенным заболеваниями."В арбузных семечках содержится аминокислота цитруллин, которая распадается в организме человека с высвобождением аммиака. Для здоровых людей в этом нет ничего страшного, но при наличии некоторых заболеваний мочевыделительной системы и при развитии цитруллинемии здоровью может быть нанесен существенный вред", - объяснила Розанова.

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2021

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, арбуз