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Не глотать: диетолог рассказала, когда арбузные семечки опасны
Не глотать: диетолог рассказала, когда арбузные семечки опасны
Когда арбузные семечки опасны, рассказала диетолог
2021-08-05T23:05+0300
2021-08-05T23:05+0300
здоровье
в мире
арбуз
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Нутрициолог Мария Розанова предупредила россиян об опасности употребления арбузов вместе с семечками. Ее цитирует РИА Новости со ссылкой на телеканал "Москва 24".Специалист пояснила, что арбузные семечки могут привести к расстройству пищеварения.Кроме того, по ее словам, ряду категорий людей категорически запрещено проглатывать семечки от арбуза. Прежде всего это распространяется на детей в возрасте до трех лет, беременных женщин и людей с определенным заболеваниями."В арбузных семечках содержится аминокислота цитруллин, которая распадается в организме человека с высвобождением аммиака. Для здоровых людей в этом нет ничего страшного, но при наличии некоторых заболеваний мочевыделительной системы и при развитии цитруллинемии здоровью может быть нанесен существенный вред", - объяснила Розанова.
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в мире, арбуз

Не глотать: диетолог рассказала, когда арбузные семечки опасны

23:05 05.08.2021
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© AFP 2021 / Luis AcostaАрнольд Шварценеггер пробует арбуз в Мексике, 2006 год
Арнольд Шварценеггер пробует арбуз в Мексике, 2006 год - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
© AFP 2021 / Luis Acosta
Российский нутрициолог объяснила, когда и для кого могут быть опасны арбузные семечки.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Нутрициолог Мария Розанова предупредила россиян об опасности употребления арбузов вместе с семечками. Ее цитирует РИА Новости со ссылкой на телеканал "Москва 24".
Самое летнее лакомство: третье августа – Международный день арбуза
© AP Photo / Nikolas Giakoumidis

Плакат с девушкой с арбузом в Греции.

Плакат с девушкой с арбузом в Греции. - Sputnik Молдова
1/15
© AP Photo / Nikolas Giakoumidis

Плакат с девушкой с арбузом в Греции.

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

Индийские фермеры и верблюды с арбузами в Аллахабаде.

Индийские фермеры и верблюды с арбузами в Аллахабаде. - Sputnik Молдова
2/15
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

Индийские фермеры и верблюды с арбузами в Аллахабаде.

© AFP 2021 / Toru Yamanaka

Арбуз в форме сердца из Токио.

Арбуз в форме сердца из Токио. - Sputnik Молдова
3/15
© AFP 2021 / Toru Yamanaka

Арбуз в форме сердца из Токио.

© AP Photo / Muhammed Muheisen

Продавцы арбузов в Рамаллахе.

Продавцы арбузов в Рамаллахе. - Sputnik Молдова
4/15
© AP Photo / Muhammed Muheisen

Продавцы арбузов в Рамаллахе.

© Sputnik / Kirill Barag / Перейти в фотобанкДевушки угощаются арбузом на Камышинском арбузном фестивале.
Девушки угощаются арбузом на Камышинском арбузном фестивале - Sputnik Молдова
5/15
© Sputnik / Kirill Barag
/
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Девушки угощаются арбузом на Камышинском арбузном фестивале.
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Эксперимент из США: взрыв фейерверков внутри арбуза.

Эксперимент из США: взрыв фейерверков внутри арбуза. - Sputnik Молдова
6/15
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Эксперимент из США: взрыв фейерверков внутри арбуза.

© AFP 2021 / Myo Kyaw Soe

Ярмарка арбузов и дынь в Мьянме.

Ярмарка арбузов и дынь в Мьянме. - Sputnik Молдова
7/15
© AFP 2021 / Myo Kyaw Soe

Ярмарка арбузов и дынь в Мьянме.

© AP Photo / Sue Ogrocki

Обезьяна ест замороженный арбуз.

Обезьяна ест замороженный арбуз. - Sputnik Молдова
8/15
© AP Photo / Sue Ogrocki

Обезьяна ест замороженный арбуз.

© AP Photo / Rahmat Gul

Афганская женщина с арбузами в Джелалабаде.

Афганская женщина с арбузами в Джелалабаде. - Sputnik Молдова
9/15
© AP Photo / Rahmat Gul

Афганская женщина с арбузами в Джелалабаде.

© AFP 2021 / Luis Acosta

Арнольд Шварценеггер, будучи в должности губернатора Калифорнии, пробует мексиканский арбуз, 2006 год.

Арнольд Шварценеггер, будучи в должности губернатора Калифорнии, пробует мексиканский арбуз, 2006 год. - Sputnik Молдова
10/15
© AFP 2021 / Luis Acosta

Арнольд Шварценеггер, будучи в должности губернатора Калифорнии, пробует мексиканский арбуз, 2006 год.

© AP Photo / Sakchai Lalit

Тайские модели презентуют квадратный и овальный арбузы в Бангкоке.

Тайские модели презентуют квадратный и овальный арбузы в Бангкоке. - Sputnik Молдова
11/15
© AP Photo / Sakchai Lalit

Тайские модели презентуют квадратный и овальный арбузы в Бангкоке.

© Sputnik / Konstantin Chalabov / Перейти в фотобанкБывший десантник во время празднования Дня воздушно-десантных войск в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
Бывший десантник во время празднования Дня воздушно-десантных войск в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - Sputnik Молдова
12/15
© Sputnik / Konstantin Chalabov
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Бывший десантник во время празднования Дня воздушно-десантных войск в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
© AFP 2021 / Matt Cowan/Getty Images for Coachella

Девушка ест арбуз на фестивале Coachella Valley Music And Arts в Калифорнии.

Девушка ест арбуз на фестивале Coachella Valley Music And Arts в Калифорнии. - Sputnik Молдова
13/15
© AFP 2021 / Matt Cowan/Getty Images for Coachella

Девушка ест арбуз на фестивале Coachella Valley Music And Arts в Калифорнии.

© AP Photo / Maxim Shipenkov

Российский космонавт Олег Артемьев с арбузом после возвращения на Землю в Казахстане.

Российский космонавт Олег Артемьев с арбузом после возвращения на Землю в Казахстане. - Sputnik Молдова
14/15
© AP Photo / Maxim Shipenkov

Российский космонавт Олег Артемьев с арбузом после возвращения на Землю в Казахстане.

© AP Photo / Matilde Campodonico

Арбуз на пляже в Уругвае.

Арбуз на пляже в Уругвае. - Sputnik Молдова
15/15
© AP Photo / Matilde Campodonico

Арбуз на пляже в Уругвае.

1/15
© AP Photo / Nikolas Giakoumidis

Плакат с девушкой с арбузом в Греции.

2/15
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

Индийские фермеры и верблюды с арбузами в Аллахабаде.

3/15
© AFP 2021 / Toru Yamanaka

Арбуз в форме сердца из Токио.

4/15
© AP Photo / Muhammed Muheisen

Продавцы арбузов в Рамаллахе.

5/15
© Sputnik / Kirill Barag
/
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Девушки угощаются арбузом на Камышинском арбузном фестивале.
6/15
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Эксперимент из США: взрыв фейерверков внутри арбуза.

7/15
© AFP 2021 / Myo Kyaw Soe

Ярмарка арбузов и дынь в Мьянме.

8/15
© AP Photo / Sue Ogrocki

Обезьяна ест замороженный арбуз.

9/15
© AP Photo / Rahmat Gul

Афганская женщина с арбузами в Джелалабаде.

10/15
© AFP 2021 / Luis Acosta

Арнольд Шварценеггер, будучи в должности губернатора Калифорнии, пробует мексиканский арбуз, 2006 год.

11/15
© AP Photo / Sakchai Lalit

Тайские модели презентуют квадратный и овальный арбузы в Бангкоке.

12/15
© Sputnik / Konstantin Chalabov
/
Перейти в фотобанк
Бывший десантник во время празднования Дня воздушно-десантных войск в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
13/15
© AFP 2021 / Matt Cowan/Getty Images for Coachella

Девушка ест арбуз на фестивале Coachella Valley Music And Arts в Калифорнии.

14/15
© AP Photo / Maxim Shipenkov

Российский космонавт Олег Артемьев с арбузом после возвращения на Землю в Казахстане.

15/15
© AP Photo / Matilde Campodonico

Арбуз на пляже в Уругвае.

Специалист пояснила, что арбузные семечки могут привести к расстройству пищеварения.

"Если случайно проглотить несколько семян, то ничего страшного не произойдет, но в больших количествах они могут стать причиной засорения пищеварительного тракта и развития некоторых патологий", - отмечает Мария Розанова.

Кроме того, по ее словам, ряду категорий людей категорически запрещено проглатывать семечки от арбуза. Прежде всего это распространяется на детей в возрасте до трех лет, беременных женщин и людей с определенным заболеваниями.
Как правильно выбрать арбуз - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2020
Инфографика
Полезные советы: как правильно выбирать арбуз
3 августа 2020, 10:52
361
"В арбузных семечках содержится аминокислота цитруллин, которая распадается в организме человека с высвобождением аммиака. Для здоровых людей в этом нет ничего страшного, но при наличии некоторых заболеваний мочевыделительной системы и при развитии цитруллинемии здоровью может быть нанесен существенный вред", - объяснила Розанова.
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