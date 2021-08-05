https://ru.sputnik.md/20210805/koronavirus-pridnestrovie-vaktsinatsiya-43588178.html

Ситуация с коронавирусом в Приднестровье – вакцинация населения продолжается

Ситуация с коронавирусом в Приднестровье – вакцинация населения продолжается

По данным Минздрава Приднестровья, полный курс вакцинации от COVID-19 прошло 16 % населения

2021-08-05T12:47+0300

2021-08-05T12:47+0300

2021-08-05T12:52+0300

коронавирус

тирасполь

вакцинация

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ТИРАСПОЛЬ, 5 августа. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье продолжается прививочная кампания против коронавируса. По данным местного Минздрава, полный курс вакцинации от COVID-19 прошло 16% населения.Большинство добровольцев выбрали российскую вакцину "Спутник V". Первый компонент получили 41 666 человек. Вторую дозу ожидают 1720 приднестровцев.В тираспольской поликлинике №3 сегодня ставили Pfizer. Германо-американский препарат получили 9164 приднестровцев. "Полный курс вакцинации Pfizer прошли 6280", - пишет в своем телеграмм-канале пресс-служба Министерства здравоохранения Приднестровья. По информации Минздрава, масштабной выдалась прививочная кампания препаратом Sinopharm. Китайскую прививку сделали 12 040 человек, три четверти из которых уже получили сертификаты о вакцинации. Часть населения выбрала китайский Sinovac и американский однокомпонентный Janseen.За прошлые сутки в регионе привились 1315 человек. Полностью завершили иммунизацию от коронавируса 74 625 приднестровцев. В настоящее время в наличии есть такие вакцины, как Pfizer и Janseen.За последние сутки в регионе зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусом. Один человек умер, 54 выздоровели.

тирасполь

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тирасполь, вакцинация