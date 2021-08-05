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Ситуация с коронавирусом в Приднестровье – вакцинация населения продолжается
Ситуация с коронавирусом в Приднестровье – вакцинация населения продолжается
По данным Минздрава Приднестровья, полный курс вакцинации от COVID-19 прошло 16 % населения
2021-08-05T12:47+0300
2021-08-05T12:52+0300
коронавирус
тирасполь
вакцинация
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ТИРАСПОЛЬ, 5 августа. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье продолжается прививочная кампания против коронавируса. По данным местного Минздрава, полный курс вакцинации от COVID-19 прошло 16% населения.Большинство добровольцев выбрали российскую вакцину "Спутник V". Первый компонент получили 41 666 человек. Вторую дозу ожидают 1720 приднестровцев.В тираспольской поликлинике №3 сегодня ставили Pfizer. Германо-американский препарат получили 9164 приднестровцев. "Полный курс вакцинации Pfizer прошли 6280", - пишет в своем телеграмм-канале пресс-служба Министерства здравоохранения Приднестровья. По информации Минздрава, масштабной выдалась прививочная кампания препаратом Sinopharm. Китайскую прививку сделали 12 040 человек, три четверти из которых уже получили сертификаты о вакцинации. Часть населения выбрала китайский Sinovac и американский однокомпонентный Janseen.За прошлые сутки в регионе привились 1315 человек. Полностью завершили иммунизацию от коронавируса 74 625 приднестровцев. В настоящее время в наличии есть такие вакцины, как Pfizer и Janseen.За последние сутки в регионе зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусом. Один человек умер, 54 выздоровели.
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тирасполь, вакцинация

Ситуация с коронавирусом в Приднестровье – вакцинация населения продолжается

12:47 05.08.2021 (обновлено: 12:52 05.08.2021)
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© REUTERS / THILO SCHMUELGENШприц с дозой вакцины от коронавируса
Шприц с дозой вакцины от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Полный курс иммунизации прошло 16% населения региона.
ТИРАСПОЛЬ, 5 августа. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье продолжается прививочная кампания против коронавируса. По данным местного Минздрава, полный курс вакцинации от COVID-19 прошло 16% населения.
Большинство добровольцев выбрали российскую вакцину "Спутник V". Первый компонент получили 41 666 человек. Вторую дозу ожидают 1720 приднестровцев.
"Хотели привиться "Спутником V", но сейчас пока нет в доступе этой вакцины. Выбрали уже Pfizer, потому что скоро осень и времени нет на раскачку. Лучше сейчас перестраховаться, чем попасть в новую волну инфекции", - говорит тираспольчанка Татьяна Колесниченко, сидя в очереди за вакциной.
В тираспольской поликлинике №3 сегодня ставили Pfizer. Германо-американский препарат получили 9164 приднестровцев.
"Полный курс вакцинации Pfizer прошли 6280", - пишет в своем телеграмм-канале пресс-служба Министерства здравоохранения Приднестровья.
По информации Минздрава, масштабной выдалась прививочная кампания препаратом Sinopharm. Китайскую прививку сделали 12 040 человек, три четверти из которых уже получили сертификаты о вакцинации. Часть населения выбрала китайский Sinovac и американский однокомпонентный Janseen.
© Sputnik / Sorokopud JuliaСертификат о вакцинации в Приднестровье
Сертификат о вакцинации в Приднестровье - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
Сертификат о вакцинации в Приднестровье
© Sputnik / Sorokopud Julia
За прошлые сутки в регионе привились 1315 человек. Полностью завершили иммунизацию от коронавируса 74 625 приднестровцев. В настоящее время в наличии есть такие вакцины, как Pfizer и Janseen.
За последние сутки в регионе зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусом. Один человек умер, 54 выздоровели.
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