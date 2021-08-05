https://ru.sputnik.md/20210805/kurs-valyut-na-pyatnitsu-ukreplenie-leya-prodolzhaetsya-43643462.html

Курс валют на пятницу: укрепление лея продолжается

Курс валют на пятницу: укрепление лея продолжается

Курс валют на пятницу: укрепление лея продолжается

2021-08-05T21:20+0300

2021-08-05T21:20+0300

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курс валют

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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу.Национальная валюта продолжит укрепляться по отношению к иностранным. И евро, и доллар, и другие основные игроки потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет на четыре бана и закрепится на уровне 21,1277 лея.Доллар также потеряет в цене и будет стоить в пятницу 17,8354 лея.Что касается остальных валют, то 6 августа немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2439 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6619 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на уровне 4,2972 в пересчете на национальную валюту.В 2020 году американский доллар практически не изменился в цене, а европейская валюта подорожала почти на два лея. За первый месяц лета доллар укрепился на 37 банов, а вот евро стал дешевле – 21,3989 лея (минус 6 банов).

https://ru.sputnik.md/20210517/Denezhnye-perevody-iz-Rossii-kak-migranty-spasayut-ekonomiki-stran-SNG-34768917.html

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2021

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деньги, нацбанк, курс валют