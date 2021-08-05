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Курс валют на пятницу: укрепление лея продолжается
Курс валют на пятницу: укрепление лея продолжается
Курс валют на пятницу: укрепление лея продолжается
2021-08-05T21:20+0300
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу.Национальная валюта продолжит укрепляться по отношению к иностранным. И евро, и доллар, и другие основные игроки потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет на четыре бана и закрепится на уровне 21,1277 лея.Доллар также потеряет в цене и будет стоить в пятницу 17,8354 лея.Что касается остальных валют, то 6 августа немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2439 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6619 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на уровне 4,2972 в пересчете на национальную валюту.В 2020 году американский доллар практически не изменился в цене, а европейская валюта подорожала почти на два лея. За первый месяц лета доллар укрепился на 37 банов, а вот евро стал дешевле – 21,3989 лея (минус 6 банов).
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деньги, нацбанк, курс валют

Курс валют на пятницу: укрепление лея продолжается

21:20 05.08.2021 (обновлено: 21:24 05.08.2021)
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© Sputnik / Miroslav RotariКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу.
Национальная валюта продолжит укрепляться по отношению к иностранным. И евро, и доллар, и другие основные игроки потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро подешевеет на четыре бана и закрепится на уровне 21,1277 лея.
Рубль - Sputnik Молдова, 1920, 17.05.2021
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Доллар также потеряет в цене и будет стоить в пятницу 17,8354 лея.
Что касается остальных валют, то 6 августа немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2439 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6619 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на уровне 4,2972 в пересчете на национальную валюту.
В 2020 году американский доллар практически не изменился в цене, а европейская валюта подорожала почти на два лея. За первый месяц лета доллар укрепился на 37 банов, а вот евро стал дешевле – 21,3989 лея (минус 6 банов).
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