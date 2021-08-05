https://ru.sputnik.md/20210805/manevry-rossii-tadzhikistana-i-uzbekistana-otvet-na-ugrozy-afganistana-43641865.html

Маневры РФ, Таджикистана и Узбекистана – интегрированный ответ на угрозы из Афганистана

Маневры РФ, Таджикистана и Узбекистана – интегрированный ответ на угрозы из Афганистана

Анализ совместных военных учений войск России, Таджикистана и Узбекистана - в материале военного обозревателя РИА Новости.

2021-08-05T21:12+0300

2021-08-05T21:12+0300

2021-08-05T21:12+0300

политика

колумнистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/05/43641773_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6d2db1ee459dfb8580094e0da51587ef.jpg

Совместные военные маневры войск России, Таджикистана и Узбекистана на широком фронте, вблизи афганской границы вполне соответствуют вызовам национальной безопасности и упреждают проекцию террористической активности "Талибана"* и других экстремистских группировок в страны Центральной Азии.Учения России, Таджикистана и Узбекистана на таджикском полигоне Харб-Майдон начались 5 августа, расширили и усилили общий контртеррористический фронт на границе с Афганистаном. В маневрах задействованы более 2500 военнослужащих и около 500 единиц боевой техники. В составе российской группировки – преимущественно подразделения 201-й базы, свыше 1800 специалистов и до 420 единиц военной техники.Ранее на таджикский аэродром Гиссар переброшены штурмовики Су-25, ударные и многоцелевые вертолеты Ми-24 и Ми-8 российского Центрального военного округа (ЦВО).Одновременно подразделения спецназа России и Узбекистана отрабатывают диверсионные действия в тылу условного противника на узбекском горном полигоне Термез. Совместные российско-узбекские учения по ликвидации возможных угроз начались 2 августа.В маневрах на границе с Афганистаном участвуют четыре дальних ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России, которые уже перебазировались на оперативный аэродром в Саратовской области. Для взаимодействия с сухопутной группировкой войск экипажи Ту-22М3 выполнят перелет до полигона Термез, и нанесут бомбовые удары по условным лагерям боевиков и складам с боеприпасами. Прикрытие российских бомбардировщиков обеспечат истребители МиГ-29 Узбекской армии.В ходе трехсторонних маневров вырабатываются общие подходы национальных армий к ведению боевых действий на Южном стратегическом направлении. Значимость совместных учений подчеркивает прибытие в войска ЦВО министра обороны РФ Сергея Шойгу, и присутствие на узбекском полигоне Термез начальника российского Генерального штаба Валерия Герасимова.Оперативный просторВоенно-политическая обстановка в сопредельном Афганистане остается крайне сложной, напряженной и непредсказуемой. Талибы ведут боевые действия в десятках провинций, угрожают смертью законному президенту страны Ашрафу Гани.В Кабуле боевики 3 августа дерзко атаковали дом министра обороны Бисмиллы Хана Мохаммади, в котором находился также Ахмад Масуд-младший. Возможно, сын народного героя Афганистана и был сакральной целью."Талибан"* практически полностью контролирует границу с пятью соседними государствами – Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, Китаем, Пакистаном. И намерен захватить транспортные артерии между крупными городами.Кабул призывает созвать экстренное заседание Совбеза ООН для расследования массовых убийств талибами мирных жителей и "предотвращения гуманитарной катастрофы". Острого реагирования не наблюдается, миротворческие инструменты ООН на афганской земле бесполезны.Ранее Госдеп пригрозил, что движение талибов не получит международного признания и не добьется снятия санкций, если попытается взять власть в Афганистане силой. Посольства США и Великобритания в Кабуле обвинили "Талибан"* в убийстве более 100 мирных жителей провинции Кандагар: "Руководство талибов должно нести ответственность за преступления… Если вы не можете контролировать своих боевиков сейчас, вам нечего делать в управлении впоследствии". Дальнейшие аргументы в дискуссии вполне предсказуемы.Пентагон продолжает бомбить экстремистов, с которыми США заключили мирный договор в феврале 2020 года. Готовность "Талибана"* к мирному урегулированию конфликта можно оценить по тому, как небрежно военно-религиозное движение выполняет условия Дохинского соглашения, подписанного в феврале 2020 года представителями США и Талибана. Это соглашение предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога.Освобожденные из тюрем боевики, нарушая свои обязательства, быстро берутся за оружие. Бесконечная война продолжается. НАТО собирает пожертвования – около 70 млн долларов – силам обороны и безопасности ИРА, которые стремительно теряют эффективность.Боеготовность Военно-воздушных сил Афганистана заметно упала еще до вывода войск США и НАТО – значительная часть самолетов вышла из строя еще в июне.Так, легкий штурмовик А-29 Super Tucano (бразильского производства) является основой "рабочей лошадкой" ударных операций, но проблемы технического обслуживания снизили готовность парка самолетов этого типа до 63%, а готовность парка многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk упала до 39%.Разнонаправленные силыТурецкая инициатива охраны аэропорта Кабул заметно буксует. Зато растет поток афганских беженцев, которых Анкара принять не готова. Ведь Турции хватает проблем и с 3,7 млн ранее бежавших из своей страны сирийцев.В свою очередь Берлин также задается вопросом: "Что делать с десятками тысяч новых афганских беженцев, устремляющихся в Европу?". Стремительная деградация ситуации в ИРА практически не оставляет места для оптимизма. США и НАТО не оставили в Афганистане ни одного работающего механизма, способного удержать страну от хаоса новой гражданской войны.Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар 3 августа отметил, что официальный Кабул готов к сотрудничеству с талибами: "Готовы взять их в правительство, готовы к миру с ними и разделу с ними власти... Наше правительство готово принять "Талибан"* в качестве его части на том условии, что они перестанут поддерживать терроризм".Сами талибы не готовы делить власть с "национальными предателями", и прямо заявляют об этом. Талибы не сделали ни одного реального шага для нормализации обстановки, и не склонны к компромиссам. Обещания "политического офиса" – бороться с наркотрафиком и не угрожать соседним государствам – недорого стоят.Есть в Афганистане и хорошие новости. Маршал Абдул Рашид Дустум 5 августа вернулся в Мазари-Шариф после лечения в Турции. Дустум намерен и далее руководить антиталибскими операциями в родной провинции Джаузджан и других северных провинциях страны. Многие афганцы надеются, что возвращение маршала позволит укрепить безопасность.Президент Афганистана Ашраф Гани 5 августа провел переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, который заверил в поддержке законного правительства ИРА и плана мирного урегулирования.В этот же день начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов с официальным визитом прибыл в Узбекистан, где состоится обсуждение военного сотрудничества Москвы и Ташкента. Кроме того, генерал армии Герасимов понаблюдает за ходом российско-узбекских учений вблизи границы с Афганистаном.Китайская газета Global Times отмечает, что Россия и Китай намерены вместе противостоять экстремистам, бороться с устроенным США хаосом, угрожающим стабильности Центральной и Южной Азии. Этому посвящены запланированные на 9 – 13 августа совместные учения на полигоне Цинтунся, на северо-западе КНР.* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.

https://ru.sputnik.md/20210722/boevye-deystviya-perepolzayut-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-trevozhnye-fakty-42962300.html

https://ru.sputnik.md/20210424/Afganistan-s-neobyavlennym-vizitom-poseschal-glava-TsRU--agentstvo-34509748.html

https://ru.sputnik.md/20210428/video-shoygu-o-roste-voennoy-opasnosti-iz-za-deystviy-usa-i-nato-34560872.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_103:0:1577:1474_100x100_80_0_0_fb6508696a24be31780ff74872d1d1f2.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_103:0:1577:1474_100x100_80_0_0_fb6508696a24be31780ff74872d1d1f2.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_103:0:1577:1474_100x100_80_0_0_fb6508696a24be31780ff74872d1d1f2.jpg

колумнистика