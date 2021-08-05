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Мельник: повторит ли Молдова судьбу Ирландии
Мельник: повторит ли Молдова судьбу Ирландии
Кандидат экономических наук сравнил наши страны, рассказав, об экономическом прыжке кельтского тигра.
2021-08-05T08:00+0300
2021-08-05T09:36+0300
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Мельник: повторит ли Молдова судьбу Ирландии
Мельник: повторит ли Молдова судьбу Ирландии
По объемам и численности населения Ирландия очень похожа на Молдову. В то же время большая часть ирландцев живет за пределами своей страны, но несмотря на это, ирландцы крепко привязаны к своей земле не только культурно, но и наличием земель и семейных связей. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал кандидат экономических наук, доцент, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки ВШЭ Денис Мельник.Молдова тоже может пойти по этому пути, добавил Денис Мельник в заключение. Однако все просто и сложно одновременно, так как в экономике для этого нет волшебной кнопки. Политики, которые управляют Молдовой, должны доказать обществу и людям, что они думают о них прежде всего, - отметил эксперт.
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Валентина Топоривская
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Мельник: повторит ли Молдова судьбу Ирландии

08:00 05.08.2021 (обновлено: 09:36 05.08.2021)
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Мельник: повторит ли Молдова судьбу Ирландии
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Кандидат экономических наук сравнил наши страны, рассказав об экономическом прыжке кельтского тигра.
По объемам и численности населения Ирландия очень похожа на Молдову. В то же время большая часть ирландцев живет за пределами своей страны, но несмотря на это, ирландцы крепко привязаны к своей земле не только культурно, но и наличием земель и семейных связей. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал кандидат экономических наук, доцент, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки ВШЭ Денис Мельник.

"Самое главное - это то, что ирландцы начала XX века начали строить Ирландию как свою страну, в которой они как народ жили, а ирландские политики начали выстраивать общее будущее для ирландского народа. Поэтому в XX веке Ирландия, пользуясь своими преимуществами, - связи с ирландской диаспорой и включение страны в Европу, - рванула в развитии определенного сектора экономики, став хабом", - считает эксперт.

Молдова тоже может пойти по этому пути, добавил Денис Мельник в заключение. Однако все просто и сложно одновременно, так как в экономике для этого нет волшебной кнопки. Политики, которые управляют Молдовой, должны доказать обществу и людям, что они думают о них прежде всего, - отметил эксперт.
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