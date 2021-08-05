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МИД России: Черное море превращается в зону опасного военного противостояния
МИД России: Черное море превращается в зону опасного военного противостояния
Учения НАТО в Черном море отрицательно сказываются на ситуации с безопасностью в этом регионе. 05.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-05T12:03+0300
2021-08-05T12:03+0300
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черное море
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Черное море превращается в зону опасного военного противостояния. Об этом заявил РИА Новости директор Четвертого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон, отвечая на вопрос, как учения НАТО сказываются на ситуации с безопасностью в этом регионе.По его словам, Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью различных инструментов."Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд", — добавил Пилипсон.С 28 июня по 10 июля в Черном море проходили военные маневры Sea Breeze 2021. В них приняли участие до пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от стран — членов НАТО, а также Украины. За ними наблюдали дежурные силы Черноморского флота.Незадолго до начала учений британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения Defender.Лондон утверждал, что эсминец не обстреливали и что он вообще не заходил в российские территориальные воды. Однако журналист, находившийся на борту, подтвердил, что корабль преднамеренно нарушил российскую границу.Президент Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, которая была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. По его словам, военное освоение территории Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
https://ru.sputnik.md/20210708/glavnyy-itog-sea-breeze-2021-35420474.html
https://ru.sputnik.md/20210623/predupreditelnyi-vystrel-esmints-defender-35223303.html
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в мире, нато, черное море

МИД России: Черное море превращается в зону опасного военного противостояния

12:03 05.08.2021
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© Photo : страница Canadian Armed Forces Operations в TwitterКорабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море
Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
© Photo : страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter
Учения НАТО в Черном море отрицательно сказываются на ситуации с безопасностью в этом регионе.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Черное море превращается в зону опасного военного противостояния. Об этом заявил РИА Новости директор Четвертого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон, отвечая на вопрос, как учения НАТО сказываются на ситуации с безопасностью в этом регионе.
"Совершенно очевидно, что подобного рода "тренировки" провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации", — сказал дипломат.
По его словам, Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью различных инструментов.
"Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд", — добавил Пилипсон.
С 28 июня по 10 июля в Черном море проходили военные маневры Sea Breeze 2021. В них приняли участие до пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от стран — членов НАТО, а также Украины. За ними наблюдали дежурные силы Черноморского флота.
Exerciții Sea Breeze 2021, elicopter - Sputnik Молдова, 1920, 08.07.2021
Главный итог Sea Breeze-2021: Россия загубила помпезную легенду учений США и НАТО
8 июля, 23:49
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Незадолго до начала учений британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения Defender.
Британский эсминец Defender - Sputnik Молдова, 1920, 23.06.2021
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Российский флот предупредительно выстрелил по эсминцу Defender в Черном море
23 июня, 15:00
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Лондон утверждал, что эсминец не обстреливали и что он вообще не заходил в российские территориальные воды. Однако журналист, находившийся на борту, подтвердил, что корабль преднамеренно нарушил российскую границу.
Президент Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, которая была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. По его словам, военное освоение территории Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
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