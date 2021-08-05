https://ru.sputnik.md/20210805/mid-rossia-chernoe-more-zona-protivostoyanie-43585518.html
МИД России: Черное море превращается в зону опасного военного противостояния
МИД России: Черное море превращается в зону опасного военного противостояния
Учения НАТО в Черном море отрицательно сказываются на ситуации с безопасностью в этом регионе. 05.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-05T12:03+0300
2021-08-05T12:03+0300
2021-08-05T12:03+0300
россия
в мире
нато
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0c/35483785_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_259cb07aa0a291ec8f6f6549dc8c9928.jpg
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Черное море превращается в зону опасного военного противостояния. Об этом заявил РИА Новости директор Четвертого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон, отвечая на вопрос, как учения НАТО сказываются на ситуации с безопасностью в этом регионе.По его словам, Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью различных инструментов."Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд", — добавил Пилипсон.С 28 июня по 10 июля в Черном море проходили военные маневры Sea Breeze 2021. В них приняли участие до пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от стран — членов НАТО, а также Украины. За ними наблюдали дежурные силы Черноморского флота.Незадолго до начала учений британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения Defender.Лондон утверждал, что эсминец не обстреливали и что он вообще не заходил в российские территориальные воды. Однако журналист, находившийся на борту, подтвердил, что корабль преднамеренно нарушил российскую границу.Президент Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, которая была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. По его словам, военное освоение территории Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
https://ru.sputnik.md/20210708/glavnyy-itog-sea-breeze-2021-35420474.html
https://ru.sputnik.md/20210623/predupreditelnyi-vystrel-esmints-defender-35223303.html
черное море
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0c/35483785_267:0:1440:880_1920x0_80_0_0_859a9b0323440f4d267401a63190d6b2.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, нато, черное море
МИД России: Черное море превращается в зону опасного военного противостояния
Учения НАТО в Черном море отрицательно сказываются на ситуации с безопасностью в этом регионе.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik.
Черное море превращается в зону опасного военного противостояния. Об этом заявил РИА Новости
директор Четвертого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон, отвечая на вопрос, как учения НАТО сказываются на ситуации с безопасностью в этом регионе.
"Совершенно очевидно, что подобного рода "тренировки" провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации", — сказал дипломат.
По его словам, Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью различных инструментов.
"Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд", — добавил Пилипсон.
С 28 июня по 10 июля в Черном море проходили военные маневры Sea Breeze 2021. В них приняли участие до пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от стран — членов НАТО, а также Украины. За ними наблюдали дежурные силы Черноморского флота.
Незадолго до начала учений британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения Defender.
Лондон утверждал, что эсминец не обстреливали и что он вообще не заходил в российские территориальные воды. Однако журналист, находившийся на борту, подтвердил, что корабль преднамеренно нарушил российскую границу.
Президент Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, которая была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. По его словам, военное освоение территории Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.