Особые условия для мигрантов: как проходит вакцинация иностранцев в Москве

2021-08-05T14:02+0300

Организованная вакцинацияНа сегодняшний день в Москве мигранты самостоятельно могут пройти вакцинацию в трех крупных центрах – "Лужниках" (большая спортивная арена, сектор D), миграционном центре в деревне Сахарово и в районе рынка "Садовод", а также на базе платных отделений 25 городских поликлиник (список тут: https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/expat/#!%2Ftab%2F331720618-2#!/tab/331720618-1).За прививку "Спутник Лайт" необходимо заплатить 1,3 тысячи рублей Для вакцинации потребуется лишь паспорт и один из следующих документов: патент на трудовую деятельность, РВП (разрешение на временное пребывание), ВНЖ (вид на жительство), СНИЛС.Юридические лица централизованно привозят своих сотрудников только в "Лужники". В этом случае все расходы по вакцинации берет на себя работодатель, но для него каждая вакцина также обойдется в 1,3 тысячи рублей. Многие работодатели устраивают пункты вакцинации прямо у себя в офисах.В компании Delivery Club называют массовую вакцинацию курьеров своей главной задачей на сегодня."Для этого мы ввели финансовую мотивацию, открыли пункт вакцинации в логистическом хабе, усилили информационную кампанию. Процесс вакцинации пошел гораздо быстрее после того, как появилась возможность вакцинировать нерезидентов и были открыты дополнительные пункты вакцинации в центральных районах Москвы", — уточнили в пресс-службе компании.В частности, Delivery Club организованно вакцинирует персонал в Лужниках, что позволило кратно увеличить количество курьеров, которые ежедневно ставят прививку."Я уже месяц живу в Москве. Когда был дома, в Таджикистане, родители посоветовали мне привиться сразу, как прилечу в Россию. Говорили, что здесь и вакцина хорошая, да и на работу без прививки не возьмут. Поставил себе "Спутник Лайт" и точно не жалею – чувствую себя уверенно, не как до приезда, и с работой все сложилось", – рассказал курьер Delivery Club Шарифжон.Тысячи вакцинированных ежедневноГлава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов сетует, что агрегаторы не раскрывают статистику по вакцинации мигрантов, но утверждает, что водители "бодро проходят вакцинацию".Тем не менее некоторые таксопарки – партнеры "Яндекс. Такси" – раскрыли Sputnik цифры."В нашем автопарке около 3 тысяч автомобилей и работает около 500 иностранцев – граждане Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. Из них привилось 460 человек. А всего привилось более 90% таксистов, оставшиеся 10% мы называем "текучкой" – люди приходят и уходят. Соответственно, новым сотрудникам мы сразу предлагаем вакцинироваться", – рассказал генеральный директор компании "Авеню" Омар Багамаев.Для удобства иностранцев компания "Авеню" совместно с агрегатором "Яндекс" на одной из баз по улице Мелитопольская открыла пункт вакцинации. Примерно 85% таксистов-мигрантов прошло вакцинацию именно там, остальные самостоятельно в Многофункциональном миграционном центре в деревне "Сахарово" и вблизи торгового центра "Садовод"."Вначале были отказы, с такими сотрудниками до открытия пункта мы работали, объясняли, зачем это нужно. И к моменту открытия их стало гораздо меньше. А когда таксисты стали видеть, что люди стоят в очереди на вакцинацию, ближе к 15 июля уже все массово стали вакцинироваться", – дополнил Омар Багамаев.Пункт вакцинации совместно с "Яндексом" был организован и в таксопарке партнерской компании NEXT. Там работает около полутора тысяч человек, среди которых есть и иностранцы – граждане Республики Беларусь. По словам руководителя транспортного холдинга NEXT Евгения Ермолаева, вакцинацию также прошло около 90%."Оставшиеся 10% – это люди, которые не могут прививаться по медицинским показателям, но мы их от работы отстранили. Я один из первых вакцинировался, показал личным примером, что это не страшно и нужно", – добавил Евгений Ермолаев.Бонусы тем, кто привился"Ежедневно мы получаем тысячи подтверждений о прохождении вакцинации водителей такси и курьеров, выполняющих заказы сервисов Яндекс Go, Лавки, Еды, Доставки и Маркета", – сообщили в пресс-службе компании "Яндекс".На темпы вакцинации в "Яндексе" также повлияли различные бонусы, которые внедрила компания для привитых сотрудников. Заказы клиентов в первую очередь направляют вакцинированным водителям и курьерам.Как отметили в "Яндексе", с весны 2020 года они организовали фонд финансовой поддержки — он помогает тем, кто заболел коронавирусом или находится на карантине из-за контактов с зараженными. Согласно правилам фонда, если курьеры и водители сталкиваются с недомоганием после вакцинации от COVID-19, они могут рассчитывать на финансовые выплаты во время болезни. Объем выплат в компании не уточнили.Вакцинировать мигрантов было необходимоИзвестный российский вирусолог, академик РАН Виталий Зверев пояснил, почему перед работодателями стояла задача привить именно 60% своих сотрудников.Виталий Зверев подчеркнул, что очень важно, что власти не забыли о трудовых мигрантах. "Мигранты такие же жители нашей страны, они точно также участвуют в эпидемическом процессе, как и все остальные. Тем более, что приезжают из тех стран, где обстановка ничуть не лучше, чем у нас, а в некоторых странах даже гораздо хуже. Поэтому их нужно обязательно учитывать в общей массе", – отметил вирусолог.Дальше, по его словам, все будет зависеть от эффективности вакцин, насколько продолжительный иммунитет они дадут. "Сколько это будет – полгода, год, два года – пока неясно. Нужно будет решать, как часто нужно будет проводить ревакцинацию, как часто и кого нужно будет прививать в течение года", – пояснил Виталий Зверев.Вакцинация мигрантов будет совершенствоватьсяПрезидентом России 15 июня 2021 года был подписан Указ №364 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Данное распоряжение продлевает особые условия пребывания иностранных граждан в России до 30 сентября 2021 года."До 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, не принимаются решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения", – говорится в президентском указе.Но есть в указе исключения – эта мера не распространяется на иностранцев, вышедших из тюрьмы, создающих угрозу национальной безопасности, связанных с экстремизмом и участвующих в несанкционированных акциях.При этом трудовые мигранты имеют право не просто находиться в России, но и работать на законных основаниях. Особые условия относятся к иностранцам даже при наличии нарушений – им будет дано право легализовать свое пребывание в России, хотя ранее за два нарушения принималось решение о выдворении."Соответственно, процедура вакцинации мигрантов будет совершенствоваться, так как со стороны правительства есть четкое понимание важности иностранных граждан в жизни страны", – отметил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

