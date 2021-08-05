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Посол ЕС в Кишиневе Петер Михалко покинет Молдову: он получит новое назначение
Посол ЕС в Кишиневе Петер Михалко покинет Молдову: он получит новое назначение
Посол ЕС в Кишинев Петер Михалко покинет Молдову: он получит новое назначение
2021-08-05T14:54+0300
2021-08-05T14:54+0300
политика
в молдове
молдова
делегация евросоюза в молдове
посол
петер михалко
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Посол Европейского союза Петер Михалко завершает свою дипломатическую миссию в Молдове. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.Вскоре Михалко займет новую должность."Для меня большая честь быть назначенным высшим представителем/вице-председателем Жозепом Боррелем новым главой делегации Евросоюза в Азербайджане. Покину Кишинев в конце этого месяца после четырех лет работы над отношениями ЕС – Молдова", – написал он.Как отметил дипломат, в дальнейшем он начнет свой мандат в Баку, где будет усердно работать над сотрудничеством ЕС-Азербайджан.Петер Михалко начал свою дипломатическую миссию в Молдове в сентябре 2017 года. Дипломат знает румынский и русские языки.Прежде чем стать послом ЕС в Молдове, он уже поработал в нашей республике. Михалко был советником по политике Кальмана Мижеля, который был официальным представителем ЕС в республике в период 2007-2011.Михалко в Молдове заменит латвийский дипломат Янис Мажейкс. Он обладает большим опытом работы в различных структурах ООН, а также в Совете Европы.
https://ru.sputnik.md/20210804/grosu-mikhalko-43559478.html
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в молдове, молдова, делегация евросоюза в молдове, посол, петер михалко

Посол ЕС в Кишиневе Петер Михалко покинет Молдову: он получит новое назначение

14:54 05.08.2021
224
© Sputnik / Miroslav RotariПетер Михалко
Петер Михалко - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Петер Михалко проработал в Молдове четыре года официальным представителем ЕС.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Посол Европейского союза Петер Михалко завершает свою дипломатическую миссию в Молдове. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Вскоре Михалко займет новую должность.
"Для меня большая честь быть назначенным высшим представителем/вице-председателем Жозепом Боррелем новым главой делегации Евросоюза в Азербайджане. Покину Кишинев в конце этого месяца после четырех лет работы над отношениями ЕС – Молдова", – написал он.
Întrevedere între Igor Grosu și Peter Michalko - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
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Вчера, 18:33
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Как отметил дипломат, в дальнейшем он начнет свой мандат в Баку, где будет усердно работать над сотрудничеством ЕС-Азербайджан.
Петер Михалко начал свою дипломатическую миссию в Молдове в сентябре 2017 года. Дипломат знает румынский и русские языки.
Прежде чем стать послом ЕС в Молдове, он уже поработал в нашей республике. Михалко был советником по политике Кальмана Мижеля, который был официальным представителем ЕС в республике в период 2007-2011.
Михалко в Молдове заменит латвийский дипломат Янис Мажейкс. Он обладает большим опытом работы в различных структурах ООН, а также в Совете Европы.
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