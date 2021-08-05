https://ru.sputnik.md/20210805/mir-za-sutki-ucheniya-vozle-afganistana-effektivnost-epivakkorony-situatsiya-s-covid-43580360.html
Мир за сутки: учения возле Афганистана, эффективность "ЭпиВакКороны", ситуация с COVID
Мир за сутки: учения возле Афганистана, эффективность "ЭпиВакКороны", ситуация с COVID
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 05.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-05T08:38+0300
2021-08-05T08:38+0300
2021-08-05T09:41+0300
общество
афганистан
вакцина
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. На полигоне Харб-Майдон, недалеко от границы с Афганистаном, начались совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщает Центральный военный округ (ЦВО)."Церемония открытия совместного учения с воинскими контингентами России, Таджикистана и Узбекистана состоялась в Хатлонской области на полигоне Харб-Майдон в Республике Таджикистан", — говорится в заявлении.Совместные учения на полигоне Харб-Майдон пройдут с пятого по десятое августа. От вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана задействуют более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники, передает РИА Новости.Специалисты изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная специалистами центра "Вектор", проходит испытания, передают Известия. К 42-му дню после вакцинации антитела IgG обнаружили у 79% привитых. В группе плацебо показатель составил 11,6% (то есть эти люди за время исследования встретились с коронавирусом). Эту разницу специалисты признали статистически значимой.По ее словам, этот показатель не нужно путать с эпидемиологической эффективностью, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле. Когда же говорят про эффективность вакцины, имеют в виду именно ее эпидемиологическую эффективность, уточнила она.Ситуация с COVID-19На утро 5 августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 200 193 983. Из них 4 256 252 человека скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса, на первой строчке по числу инфицированных – США (35 330 664). Следом идут Индия (31 769 132) и Бразилия (20 026 533).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (6 274 006), Франция (6 272 189), Великобритания (5 980 887), Турция (5 822 487), Аргентина (4 975 616), Колумбия (4 815 063) и Испания (4 545 184).В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 196 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 259 828.По данным Минздрава, за сутки выздоровели 138 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 252 421.Отмечено пять летальных исходов, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6266.
https://ru.sputnik.md/20210804/ucheniya-vms-ssha-large-scale-exercise-2021-khvatit-li-sil-na-chernoe-more-43573852.html
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афганистан, вакцина
Мир за сутки: учения возле Афганистана, эффективность "ЭпиВакКороны", ситуация с COVID
08:38 05.08.2021 (обновлено: 09:41 05.08.2021)
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. На полигоне Харб-Майдон, недалеко от границы с Афганистаном, начались совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщает Центральный военный округ (ЦВО).
"Церемония открытия совместного учения с воинскими контингентами России, Таджикистана и Узбекистана состоялась в Хатлонской области на полигоне Харб-Майдон в Республике Таджикистан", — говорится в заявлении.
Совместные учения на полигоне Харб-Майдон пройдут с пятого по десятое августа. От вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана задействуют более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники, передает РИА Новости
.
Специалисты изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная специалистами центра "Вектор", проходит испытания, передают Известия. К 42-му дню после вакцинации антитела IgG обнаружили у 79% привитых.
В группе плацебо показатель составил 11,6% (то есть эти люди за время исследования встретились с коронавирусом). Эту разницу специалисты признали статистически значимой.
"Важно подчеркнуть, что если в испытаниях найдено 79% людей с обнаруженными антителами IgG, то это так называемая иммунологическая эффективность вакцины", — объяснила заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.
По ее словам, этот показатель не нужно путать с эпидемиологической эффективностью, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле. Когда же говорят про эффективность вакцины, имеют в виду именно ее эпидемиологическую эффективность, уточнила она.
Ситуация с COVID-19
На утро 5 августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 200 193 983. Из них 4 256 252 человека скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса
, на первой строчке по числу инфицированных – США (35 330 664). Следом идут Индия (31 769 132) и Бразилия (20 026 533).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (6 274 006), Франция (6 272 189), Великобритания (5 980 887), Турция (5 822 487), Аргентина (4 975 616), Колумбия (4 815 063) и Испания (4 545 184).
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 196 новых случаев инфицирования COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране достигло 259 828.
По данным Минздрава, за сутки выздоровели 138 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 252 421.
Отмечено пять летальных исходов, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6266.