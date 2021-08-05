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https://ru.sputnik.md/20210805/moldova-evrosoyuz-bezviz-43639122.html
Граждане Молдовы и дальше смогут пользоваться безвизовым режимом с ЕС
Граждане Молдовы и дальше смогут пользоваться безвизовым режимом с ЕС
Безвизовый режим Молдова и ЕС
2021-08-05T18:50+0300
2021-08-05T18:50+0300
в молдове
молдова
европейский союз
шенген
политика
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Европейская комиссия (ЕК) опубликовала отчет, в котором говорится, что Молдова продолжает соблюдать критерии безвизового режима с Европейским союзом. Об этом в четверг сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).Как отметили в МИДЕИ, в отчете о механизме Евросоюза по приостановке безвизового режима говорится, что граждане Молдовы и дальше будут пользоваться безвизовым режимом со странами Шенгенского соглашения."Отчет, опубликованный Еврокомиссией, содержит комплексную оценку выполнения критериев, лежащих в основе отмены визового режима Европейским союзом в 2020 году. В то же время комиссия выступила с некоторыми рекомендациями. К ним относятся продолжение информирования общественности о визовом режиме, а также утверждение стратегии и плана действий по реформе юстиции и борьбе с коррупцией", - добавили в МИДЕИ.По данным МИДЕИ, среди рекомендаций в отчете значатся борьба с коррупцией и отмыванием денег путем принятия нормативных актов и законов о санкциях за такие нарушения, а также создание нового механизма для возврата украденных мошенниками активов и завершение расследования банковского мошенничества, совершенного в 2014 году.В МИДЕИ уточнили, что впервые Еврокомиссия включила в список конкретные рекомендациидля каждого государства, в том числе для Молдовы. В частности, рекомендуется выровнять визовую политику, особенно в отношении третьих стран, которые могут представлять риск для безопасности Европейского союза.В министерстве отметили, что приняли к сведению рекомендации Еврокомиссии и продолжат работу с ее представителями для выполнения всех рекомендаций.Стоит отметить, что за семь лет с момента вступления в силу безвизового режима 2 376 731 гражданин Молдовы с биометрическим паспортом воспользовался этим режимом и 9 121 544 раза граждане РМ выезжали в Европейский союз.
https://ru.sputnik.md/20210805/mikhalko-pokinet-moldova-43590122.html
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Александрина Киртоакэ
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в молдове, молдова, европейский союз, шенген

Граждане Молдовы и дальше смогут пользоваться безвизовым режимом с ЕС

18:50 05.08.2021
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Граждане Молдовы могут продолжать пользоваться безвизовым режимом, между тем, Еврокомиссия направила молдавским властям некоторые рекомендации.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Европейская комиссия (ЕК) опубликовала отчет, в котором говорится, что Молдова продолжает соблюдать критерии безвизового режима с Европейским союзом. Об этом в четверг сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
Как отметили в МИДЕИ, в отчете о механизме Евросоюза по приостановке безвизового режима говорится, что граждане Молдовы и дальше будут пользоваться безвизовым режимом со странами Шенгенского соглашения.
"Отчет, опубликованный Еврокомиссией, содержит комплексную оценку выполнения критериев, лежащих в основе отмены визового режима Европейским союзом в 2020 году. В то же время комиссия выступила с некоторыми рекомендациями. К ним относятся продолжение информирования общественности о визовом режиме, а также утверждение стратегии и плана действий по реформе юстиции и борьбе с коррупцией", - добавили в МИДЕИ.
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По данным МИДЕИ, среди рекомендаций в отчете значатся борьба с коррупцией и отмыванием денег путем принятия нормативных актов и законов о санкциях за такие нарушения, а также создание нового механизма для возврата украденных мошенниками активов и завершение расследования банковского мошенничества, совершенного в 2014 году.
В МИДЕИ уточнили, что впервые Еврокомиссия включила в список конкретные рекомендациидля каждого государства, в том числе для Молдовы. В частности, рекомендуется выровнять визовую политику, особенно в отношении третьих стран, которые могут представлять риск для безопасности Европейского союза.
В министерстве отметили, что приняли к сведению рекомендации Еврокомиссии и продолжат работу с ее представителями для выполнения всех рекомендаций.
Стоит отметить, что за семь лет с момента вступления в силу безвизового режима 2 376 731 гражданин Молдовы с биометрическим паспортом воспользовался этим режимом и 9 121 544 раза граждане РМ выезжали в Европейский союз.
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