https://ru.sputnik.md/20210805/moldova-navodnenie-43597103.html

Предупреждение спасателей в Молдове: есть риск наводнений

Предупреждение спасателей в Молдове: есть риск наводнений

Штормовое предупреждение в Молдове есть риск наводнений

2021-08-05T16:51+0300

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общество

в молдове

наводнение

погода

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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Молдавские спасатели выступили с рекомендациями после появления штормового предупреждения от Государственной гидрометеослужбы. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД Молдовы. Как напомнили спасатели, согласно прогнозу синоптиков, 5 августа после 20.00 в Молдове ожидается гроза с осадками 15-35 литров на квадратный метр, а также шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду. Предупреждение будет активно до 20.00 6 августа. В связи с этим спасатели призвали всех граждан соблюдать осторожность. "Есть риск интенсивного стекания больших потоков воды со склонов, а также локальных наводнений и локального повышения уровня воды в малых реках на 0,1 – 0,5 метра", – добавили в ГИЧС. Спасатели призвали представителей местной администрации, предпринимателей, в чьем ведении находятся водохранилища, обращать внимание на состояние плотин, мостов, а также путей отвода воды. В исключительных случаях рекомендуется звонить по номеру 112.

https://ru.sputnik.md/20210805/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-43591352.html

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в молдове, наводнение, погода