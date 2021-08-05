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Предупреждение спасателей в Молдове: есть риск наводнений
Предупреждение спасателей в Молдове: есть риск наводнений
Штормовое предупреждение в Молдове есть риск наводнений
2021-08-05T16:51+0300
2021-08-05T16:51+0300
общество
в молдове
наводнение
погода
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Молдавские спасатели выступили с рекомендациями после появления штормового предупреждения от Государственной гидрометеослужбы. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД Молдовы. Как напомнили спасатели, согласно прогнозу синоптиков, 5 августа после 20.00 в Молдове ожидается гроза с осадками 15-35 литров на квадратный метр, а также шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду. Предупреждение будет активно до 20.00 6 августа. В связи с этим спасатели призвали всех граждан соблюдать осторожность. "Есть риск интенсивного стекания больших потоков воды со склонов, а также локальных наводнений и локального повышения уровня воды в малых реках на 0,1 – 0,5 метра", – добавили в ГИЧС. Спасатели призвали представителей местной администрации, предпринимателей, в чьем ведении находятся водохранилища, обращать внимание на состояние плотин, мостов, а также путей отвода воды. В исключительных случаях рекомендуется звонить по номеру 112.
https://ru.sputnik.md/20210805/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-43591352.html
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Юлия Липовая
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в молдове, наводнение, погода

Предупреждение спасателей в Молдове: есть риск наводнений

16:51 05.08.2021
35
CC0 / Pixabay / BrinWeins / Молния
Молния - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
CC0 / Pixabay / BrinWeins /
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Молдавские спасатели выступили с рекомендациями после появления штормового предупреждения от Государственной гидрометеослужбы. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД Молдовы.
Как напомнили спасатели, согласно прогнозу синоптиков, 5 августа после 20.00 в Молдове ожидается гроза с осадками 15-35 литров на квадратный метр, а также шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду.
Предупреждение будет активно до 20.00 6 августа.
В связи с этим спасатели призвали всех граждан соблюдать осторожность.
"Есть риск интенсивного стекания больших потоков воды со склонов, а также локальных наводнений и локального повышения уровня воды в малых реках на 0,1 – 0,5 метра", – добавили в ГИЧС.
Дождь - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
Общество
Новое штормовое предупреждение в Молдове: надвигаются грозы и ветер
14:15
398
2
Спасатели призвали представителей местной администрации, предпринимателей, в чьем ведении находятся водохранилища, обращать внимание на состояние плотин, мостов, а также путей отвода воды.
В исключительных случаях рекомендуется звонить по номеру 112.
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