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В ЦИК аккредитовали несколько наблюдателей на выборы в Гагаузии
В ЦИК аккредитовали несколько наблюдателей на выборы в Гагаузии
Выборы в Народное собрание Гагаузии наблюдатели
2021-08-05T10:55+0300
2021-08-05T11:27+0300
политика
в молдове
молдова
выборы
гагаузия
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КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аккредитовала пять международных наблюдателей для мониторинга выборов в Народное собрание Гагаузии (НСГ), которые пройдут 19 сентября. Речь идет о двух наблюдателях от Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, двух наблюдателях от посольства Франции и эксперте от посольства Республики Беларусь. На данный момент Центральная избирательная комиссия Гагаузии зарегистрировала 88 кандидатов на должность депутата на выборах в Гагаузской автономии.Выборы в Народное собрание (парламент) Гагаузии состоятся 19 сентября этого года. Жителям автономии предстоит избрать 35 депутатов НСГ, которые баллотируются по 35 одномандатным округам.
https://ru.sputnik.md/20210726/kandidaty-narodnoe-sobranie-gagauzia-43255644.html
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в молдове, молдова, выборы, гагаузия

В ЦИК аккредитовали несколько наблюдателей на выборы в Гагаузии

10:55 05.08.2021 (обновлено: 11:27 05.08.2021)
232
© Sputnik / OsmatescoГагаузия
Гагаузия - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
© Sputnik / Osmatesco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Центризбиркоме утвердили еще нескольких наблюдателей от СНГ, Франции и Белоруссии.
КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аккредитовала пять международных наблюдателей для мониторинга выборов в Народное собрание Гагаузии (НСГ), которые пройдут 19 сентября.
Речь идет о двух наблюдателях от Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, двух наблюдателях от посольства Франции и эксперте от посольства Республики Беларусь.
В Гагаузии стартуют выборы - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
Политика
Первых кандидатов в Народное собрание зарегистрировал ЦИК Гагаузии
26 июля, 19:24
260
На данный момент Центральная избирательная комиссия Гагаузии зарегистрировала 88 кандидатов на должность депутата на выборах в Гагаузской автономии.
Выборы в Народное собрание (парламент) Гагаузии состоятся 19 сентября этого года. Жителям автономии предстоит избрать 35 депутатов НСГ, которые баллотируются по 35 одномандатным округам.
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