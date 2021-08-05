https://ru.sputnik.md/20210805/nablyudateli-vybory-gagauziya-43583804.html

В ЦИК аккредитовали несколько наблюдателей на выборы в Гагаузии

В ЦИК аккредитовали несколько наблюдателей на выборы в Гагаузии

Выборы в Народное собрание Гагаузии наблюдатели

2021-08-05T10:55+0300

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КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аккредитовала пять международных наблюдателей для мониторинга выборов в Народное собрание Гагаузии (НСГ), которые пройдут 19 сентября. Речь идет о двух наблюдателях от Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, двух наблюдателях от посольства Франции и эксперте от посольства Республики Беларусь. На данный момент Центральная избирательная комиссия Гагаузии зарегистрировала 88 кандидатов на должность депутата на выборах в Гагаузской автономии.Выборы в Народное собрание (парламент) Гагаузии состоятся 19 сентября этого года. Жителям автономии предстоит избрать 35 депутатов НСГ, которые баллотируются по 35 одномандатным округам.

https://ru.sputnik.md/20210726/kandidaty-narodnoe-sobranie-gagauzia-43255644.html

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