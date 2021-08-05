https://ru.sputnik.md/20210805/nablyudateli-vybory-gagauziya-43583804.html
В ЦИК аккредитовали несколько наблюдателей на выборы в Гагаузии
В ЦИК аккредитовали несколько наблюдателей на выборы в Гагаузии
Выборы в Народное собрание Гагаузии наблюдатели
2021-08-05T10:55+0300
2021-08-05T10:55+0300
2021-08-05T11:27+0300
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КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аккредитовала пять международных наблюдателей для мониторинга выборов в Народное собрание Гагаузии (НСГ), которые пройдут 19 сентября. Речь идет о двух наблюдателях от Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, двух наблюдателях от посольства Франции и эксперте от посольства Республики Беларусь. На данный момент Центральная избирательная комиссия Гагаузии зарегистрировала 88 кандидатов на должность депутата на выборах в Гагаузской автономии.Выборы в Народное собрание (парламент) Гагаузии состоятся 19 сентября этого года. Жителям автономии предстоит избрать 35 депутатов НСГ, которые баллотируются по 35 одномандатным округам.
https://ru.sputnik.md/20210726/kandidaty-narodnoe-sobranie-gagauzia-43255644.html
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в молдове, молдова, выборы, гагаузия
В ЦИК аккредитовали несколько наблюдателей на выборы в Гагаузии
10:55 05.08.2021 (обновлено: 11:27 05.08.2021)
В Центризбиркоме утвердили еще нескольких наблюдателей от СНГ, Франции и Белоруссии.
КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аккредитовала пять международных наблюдателей для мониторинга выборов в Народное собрание Гагаузии (НСГ), которые пройдут 19 сентября.
Речь идет о двух наблюдателях от Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, двух наблюдателях от посольства Франции и эксперте от посольства Республики Беларусь.
На данный момент Центральная избирательная комиссия Гагаузии зарегистрировала 88 кандидатов на должность депутата на выборах в Гагаузской автономии.
Выборы в Народное собрание (парламент) Гагаузии состоятся 19 сентября этого года. Жителям автономии предстоит избрать 35 депутатов НСГ, которые баллотируются по 35 одномандатным округам.