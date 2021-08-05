https://ru.sputnik.md/20210805/otkaz-vaktsina-khronicheskie-zabolevania-43582949.html

Стоит ли отказываться от вакцинации из-за хронических заболеваний

Стоит ли отказываться от вакцинации из-за хронических заболеваний

Противопоказаний для вакцины от COVID-19 от коронавируса считанные единицы

2021-08-05T10:31+0300

2021-08-05T10:31+0300

2021-08-05T10:39+0300

коронавирус

вакцина

хронические заболевания

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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. У пациентов с различными хроническими заболеваниями, например, болезнями сердца, почек или воспалительными процессами, не наблюдаются нежелательные реакции на прививку от коронавируса. Противопоказаний для вакцины от COVID-19 от коронавируса считанные единицы, передает РИА Новости. Об этом заявил руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов."Случаи нежелательных побочных эффектов, возникших в результате прививок, расследуются каждый раз тщательнейшим образом. Достоверной статистики о том, что у людей с больными почками, заболеваниями сердца, либо с какими-то воспалительными процессами хроническими, которые не являются противопоказаниями для вакцинации против коронавирусной инфекции, нет, мы не наблюдаем каких-то побочных эффектов, выходящих за пределы обычных реакций", - сказал Семенов.Специалист рассказал, что после вакцинации может появиться высокая температура, поболеть место укола, возможно общее ощущение дискомфорта. Врач отметил, что эти побочные реакции не являются причинами, из-за которых стоит отказываться от прививки, наоборот, вакцинация необходима, чтобы защитить больных хроническими заболеваниями от тяжелой формы коронавируса."Противопоказаний против прививки от коронавируса считанные единицы. К ним относятся острое инфекционное заболевание, то есть, например, вы сегодня простудились, вам не надо делать прививку, вы должны выздороветь. К ним может относиться аллергия на один или непереносимость одного или нескольких компонентов препарата, то есть вам делали когда-то раньше прививки и у вас была сильная воспалительная реакция", - пояснил Семенов.Специалист уточнил, что заболевания сердца и почек не являются противопоказаниями, особенно если эти хронические заболевания находятся вне обострения. Перед вакцинацией пациентам с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом, который подтвердит, что процесс контролируемый и можно делать прививку.

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вакцина, хронические заболевания