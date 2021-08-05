https://ru.sputnik.md/20210805/pochemu-desheveyut-moldavskie-ovoschi-43572986.html

Почему дешевеют молдавские овощи: фермеры недовольны

Почему дешевеют молдавские овощи: фермеры недовольны

Почему дешевеют молдавские овощи

2021-08-05T07:30+0300

2021-08-05T07:30+0300

2021-08-05T09:31+0300

экономика

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КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. В конце июля и начале августа фермеры республики жалуются на низкие цены на отечественные овощи на оптовых рынках - помидоры, огурцы и перец едва удавалось сбыть за 2-3 лея, об этом сообщили в организации EastFruit. Как отметили в EastFruit, согласно мониторингу, оптовые цены на основные овощи хоть и снижались во второй половине июля, но к началу августа все-таки в среднем были существенно выше упомянутого уровня: огурцы – 4 лея, помидоры – 6 леев, перец – 8 леев.По данным организации, одним из факторов падения цен может быть сокращение сельхозплощадей под этими культурами. Так, согласно опубликованным Национальным бюро статистики Молдовы данным о динамике посевных площадей в стране, под овощи, картофель и бахчевые культуры в 2021 году было отведено лишь чуть более 66 тысяч гектаров (96% от прошлогоднего показателя). Однако операторы овощного рынка считают, что на ценовую конъюнктуру большое влияние оказывают изменения в структуре молдавского овощеводства. В частности, из-за низких оптовых цен и спроса на лук, морковь и картофель почти весь прошлый сезон в 2021 году фермеры сократили плантации именно этих базовых овощей "борщового набора". Но при этом на большей части высвободившихся площадей посадили огурцы, томаты, перец и некоторые другие овощи."Расчет был на то, что, как и в прошлом году, пандемия задержит в стране на летний период отпускников и трудовых мигрантов, что простимулирует спрос", - отметили в EastFruit. Однако в июле-августе население активно уезжает – в отпуск или на работу за рубеж: спрос на любые овощи снижается. Но из-за сравнительно невысокого предложения цены на картофель, морковь и лук стагнируют или даже немного растут. А огурцы, томаты, перец и некоторые другие овощи, которых сейчас много, – дешевеют.

https://ru.sputnik.md/20210724/yarmarki-vykhodnogo-dnya-gde-v-kishineve-kupit-ovoschi-i-frukty-43115074.html

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в молдове, молдова, цены, овощи