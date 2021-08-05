https://ru.sputnik.md/20210805/pogodnye-rekordy-moldovy-5-avgusta-43565415.html

Погодные рекорды Молдовы 5 августа

Погодные рекорды Молдовы 5 августа

Погодные рекорды Молдовы 5 августа

2021-08-05T00:01+0300

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погода в молдове

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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Самое холодное пятое августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1969 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум 5 августа зафиксировали в 2017 году. Тогда термометры показали +37,4 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20200403/net-khuda-bez-dobra-zaprescheny-vse-vidy-rubki-v-lesakh-29750161.html

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2021

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климат, погода в молдове