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Погодные рекорды Молдовы 5 августа
Погодные рекорды Молдовы 5 августа
Погодные рекорды Молдовы 5 августа
2021-08-05T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Самое холодное пятое августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1969 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум 5 августа зафиксировали в 2017 году. Тогда термометры показали +37,4 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Дмитрий Терехов
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климат, погода в молдове

Погодные рекорды Молдовы 5 августа

00:01 05.08.2021
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Дмитрий Терехов
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Самое холодное пятое августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1969 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,2 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум 5 августа зафиксировали в 2017 году. Тогда термометры показали +37,4 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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