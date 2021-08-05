https://ru.sputnik.md/20210805/postoyannoe-byuro-parlament-popolnil-esche-odin-deputat-43593832.html

Постоянное бюро парламента пополнил еще один депутат

Постоянное бюро парламента пополнил еще один депутат

Состав постоянного бюро парламента Молдовы пополнилось еще одним депутатом

2021-08-05T15:23+0300

2021-08-05T15:23+0300

2021-08-05T15:39+0300

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парламент

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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. В парламенте увеличили количество членов Постоянного бюро, об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа в четверг.Как отметили в парламенте, в состав бюро войдет еще один депутат от Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш.Решение о включении еще одного парламентария в состав бюро было принято единогласно на заседании Юридической комиссии по назначениям и иммунитету.Таким образом, Постоянное бюро парламента XI созыва будет состоять не из 12 членов, как это было ранее, а из 13.Среди членов бюро – председатель парламента Игорь Гросу, а также вице-спикеры Михай Попшой и Влад Батрынча.От фракции "Действие и солидарность" в бюро вошли также Олеся Стамате, Лилиана Николаеску-Онофрей, Дойна Герман, Вероника Рошка, Владимир Боля и Дан Перчун. От фракции Блока коммунистов и социалистов – Василе Боля, Корнелиу Фуркулицэ и Константин Старыш. От фракции "Шор" – Денис Уланов.Постоянное бюро парламента является рабочим органом и формируется с учетом пропорционального представительства фракций.

https://ru.sputnik.md/20210729/parlament-zakryl-sessiyu-43380853.html

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