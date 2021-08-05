Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210805/postoyannoe-byuro-parlament-popolnil-esche-odin-deputat-43593832.html
Постоянное бюро парламента пополнил еще один депутат
Постоянное бюро парламента пополнил еще один депутат
Состав постоянного бюро парламента Молдовы пополнилось еще одним депутатом
2021-08-05T15:23+0300
2021-08-05T15:39+0300
политика
в молдове
молдова
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0d/34727379_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56e94aa375d4da98e1db9b20bab6c93c.jpg
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. В парламенте увеличили количество членов Постоянного бюро, об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа в четверг.Как отметили в парламенте, в состав бюро войдет еще один депутат от Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш.Решение о включении еще одного парламентария в состав бюро было принято единогласно на заседании Юридической комиссии по назначениям и иммунитету.Таким образом, Постоянное бюро парламента XI созыва будет состоять не из 12 членов, как это было ранее, а из 13.Среди членов бюро – председатель парламента Игорь Гросу, а также вице-спикеры Михай Попшой и Влад Батрынча.От фракции "Действие и солидарность" в бюро вошли также Олеся Стамате, Лилиана Николаеску-Онофрей, Дойна Герман, Вероника Рошка, Владимир Боля и Дан Перчун. От фракции Блока коммунистов и социалистов – Василе Боля, Корнелиу Фуркулицэ и Константин Старыш. От фракции "Шор" – Денис Уланов.Постоянное бюро парламента является рабочим органом и формируется с учетом пропорционального представительства фракций.
https://ru.sputnik.md/20210729/parlament-zakryl-sessiyu-43380853.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0d/34727379_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_319dd147fa4e076e255ea97cf0240355.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, парламент

Постоянное бюро парламента пополнил еще один депутат

15:23 05.08.2021 (обновлено: 15:39 05.08.2021)
231
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Теперь в бюро будет не 12 членов, как было принято ранее, а 13.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. В парламенте увеличили количество членов Постоянного бюро, об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа в четверг.
Как отметили в парламенте, в состав бюро войдет еще один депутат от Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш.
Решение о включении еще одного парламентария в состав бюро было принято единогласно на заседании Юридической комиссии по назначениям и иммунитету.
Igor Grosu a fost ales președinte al Parlamentului - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
Политика
Парламент сформировал постоянные комиссии и закрыл сессию
29 июля, 18:17
593
Таким образом, Постоянное бюро парламента XI созыва будет состоять не из 12 членов, как это было ранее, а из 13.
Среди членов бюро – председатель парламента Игорь Гросу, а также вице-спикеры Михай Попшой и Влад Батрынча.
От фракции "Действие и солидарность" в бюро вошли также Олеся Стамате, Лилиана Николаеску-Онофрей, Дойна Герман, Вероника Рошка, Владимир Боля и Дан Перчун. От фракции Блока коммунистов и социалистов – Василе Боля, Корнелиу Фуркулицэ и Константин Старыш. От фракции "Шор" – Денис Уланов.
Постоянное бюро парламента является рабочим органом и формируется с учетом пропорционального представительства фракций.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:53Анатол Цэрану рассказал, станет ли он послом Молдовы в России
16:51Предупреждение спасателей в Молдове: есть риск наводнений
16:23На популярных греческих курортах вводят комендантский час из-за COVID-19
15:54Юркомиссия парламента одобрила рассмотрение вотума доверия новому кабмину
15:23Постоянное бюро парламента пополнил еще один депутат
14:54Посол ЕС в Кишиневе Петер Михалко покинет Молдову: он получит новое назначение
14:27Ученые призвали весь мир быть готовым к резкому росту числа наводнений
14:15Новое штормовое предупреждение в Молдове: надвигаются грозы и ветер
14:02Особые условия для мигрантов: как проходит вакцинация иностранцев в Москве
13:34Самые интересные светофоры Кишинева
13:11Тысячи евро за место на рынке: как бизнесмен в Кишиневе попался на взятке
12:47Ситуация с коронавирусом в Приднестровье – вакцинация населения продолжается
12:31Пожары в Турции будут тушить несколько вертолетов из Молдовы
12:18Пандемия набирает обороты - в Гагаузии открывают еще один ковид-центр
12:03МИД России: Черное море превращается в зону опасного военного противостояния
11:45В Кишиневе перекроют еще одну улицу на 10 дней
11:21Интернет-пользователи выбрали победителя фотоконкурса имени Стенина
10:55В ЦИК аккредитовали несколько наблюдателей на выборы в Гагаузии
10:31Стоит ли отказываться от вакцинации из-за хронических заболеваний
10:07Новое предупреждение синоптиков: надвигается жара