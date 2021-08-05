https://ru.sputnik.md/20210805/pozhar-turcziya-vertolet-moldova-43586599.html

Пожары в Турции будут тушить несколько вертолетов из Молдовы

Пожары в Турции будут тушить несколько вертолетов из Молдовы

Пожары в Турции тушат вертолеты из Молдовы

2021-08-05T12:31+0300

2021-08-05T12:31+0300

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КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Пять вертолетов компании из Молдовы будут тушить лесные пожары в Турции. Об этом сообщили в посольстве республики в Турции. "Посол Молдовы Дмитрий Кройтор провел телефонный разговор с главой компании, из которой направили пять вертолетов в Турцию для участия в операции по тушению пожара в южном регионе страны. В ходе телефонного разговора президент компании подчеркнул, что летные экипажи, в состав которых входят граждане Молдовы, находятся в безопасности", - уточнили в молдавской дипмиссии. В свою очередь, посол высоко оценил действия компании в эти тяжелые для турецкого народа времена, отметив, что такие действия способствуют укреплению стратегического партнерства между двумя странами. В то же время было отмечено, что посольство провело переговоры с почетными консулами Молдовы в Анталии, Алании и Мармарисе, которые готовы оказать помощь гражданам республики в случае необходимости.Как уточнили позднее в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МДИЕИ), в летных экипажах как граждане Молдовы, так и Украины: всего 26 человек.

https://ru.sputnik.md/20210730/midei-moldova-turcziya-pozhar-rekomendaczii-43431150.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

молдова, турция, вертолет, пожар, в мире