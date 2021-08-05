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Пожары в Турции будут тушить несколько вертолетов из Молдовы
Пожары в Турции будут тушить несколько вертолетов из Молдовы
Пожары в Турции тушат вертолеты из Молдовы
2021-08-05T12:31+0300
2021-08-05T14:02+0300
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КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Пять вертолетов компании из Молдовы будут тушить лесные пожары в Турции. Об этом сообщили в посольстве республики в Турции. "Посол Молдовы Дмитрий Кройтор провел телефонный разговор с главой компании, из которой направили пять вертолетов в Турцию для участия в операции по тушению пожара в южном регионе страны. В ходе телефонного разговора президент компании подчеркнул, что летные экипажи, в состав которых входят граждане Молдовы, находятся в безопасности", - уточнили в молдавской дипмиссии. В свою очередь, посол высоко оценил действия компании в эти тяжелые для турецкого народа времена, отметив, что такие действия способствуют укреплению стратегического партнерства между двумя странами. В то же время было отмечено, что посольство провело переговоры с почетными консулами Молдовы в Анталии, Алании и Мармарисе, которые готовы оказать помощь гражданам республики в случае необходимости.Как уточнили позднее в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МДИЕИ), в летных экипажах как граждане Молдовы, так и Украины: всего 26 человек.
https://ru.sputnik.md/20210730/midei-moldova-turcziya-pozhar-rekomendaczii-43431150.html
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молдова, турция, вертолет, пожар, в мире

Пожары в Турции будут тушить несколько вертолетов из Молдовы

12:31 05.08.2021 (обновлено: 14:02 05.08.2021)
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© Sputnik / Burcu OkutanПожар в Мармарис
Пожар в Мармарис - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
© Sputnik / Burcu Okutan
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Помощь молдавской стороны турецкой поможет еще больше укрепить стратегическое партнерство между двумя странами.
КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Пять вертолетов компании из Молдовы будут тушить лесные пожары в Турции. Об этом сообщили в посольстве республики в Турции.
"Посол Молдовы Дмитрий Кройтор провел телефонный разговор с главой компании, из которой направили пять вертолетов в Турцию для участия в операции по тушению пожара в южном регионе страны. В ходе телефонного разговора президент компании подчеркнул, что летные экипажи, в состав которых входят граждане Молдовы, находятся в безопасности", - уточнили в молдавской дипмиссии.
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В свою очередь, посол высоко оценил действия компании в эти тяжелые для турецкого народа времена, отметив, что такие действия способствуют укреплению стратегического партнерства между двумя странами.
В то же время было отмечено, что посольство провело переговоры с почетными консулами Молдовы в Анталии, Алании и Мармарисе, которые готовы оказать помощь гражданам республики в случае необходимости.
Как уточнили позднее в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МДИЕИ), в летных экипажах как граждане Молдовы, так и Украины: всего 26 человек.
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