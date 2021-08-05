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Новое предупреждение синоптиков: надвигается жара
Новое предупреждение синоптиков: надвигается жара
Желтый код в Молдове жара
2021-08-05T10:07+0300
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КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" в связи с жаркой погодой. Предупреждение будет активно 5 августа на юге республики. "В указанный период на юге страны ожидается жаркая погода. Температура воздуха достигнет +33", - говорится в сообщении синоптиков. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
https://ru.sputnik.md/20210623/-rasskazal-skolko-vody-pit-v-zhara-35215755.html
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в молдове, молдова, погода

Новое предупреждение синоптиков: надвигается жара

10:07 05.08.2021 (обновлено: 10:12 05.08.2021)
275
© Sputnik / Mihai CarausСотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах
Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Жаркая погода ожидается в южных районах страны.
КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" в связи с жаркой погодой.
Предупреждение будет активно 5 августа на юге республики.
"В указанный период на юге страны ожидается жаркая погода. Температура воздуха достигнет +33", - говорится в сообщении синоптиков.
Собака - Sputnik Молдова, 1920, 23.06.2021
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"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
© SputnikКак легче перенести сильную жару
Как легче перенести сильную жару - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
Как легче перенести сильную жару
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