https://ru.sputnik.md/20210805/preduprezhdenie-sinoptikov-zhara-zheltyj-kod-43582761.html
Новое предупреждение синоптиков: надвигается жара
Новое предупреждение синоптиков: надвигается жара
Желтый код в Молдове жара
2021-08-05T10:07+0300
2021-08-05T10:07+0300
2021-08-05T10:12+0300
общество
в молдове
молдова
погода
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КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" в связи с жаркой погодой. Предупреждение будет активно 5 августа на юге республики. "В указанный период на юге страны ожидается жаркая погода. Температура воздуха достигнет +33", - говорится в сообщении синоптиков. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
https://ru.sputnik.md/20210623/-rasskazal-skolko-vody-pit-v-zhara-35215755.html
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в молдове, молдова, погода
Новое предупреждение синоптиков: надвигается жара
10:07 05.08.2021 (обновлено: 10:12 05.08.2021)
Жаркая погода ожидается в южных районах страны.
КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" в связи с жаркой погодой.
Предупреждение будет активно 5 августа на юге республики.
"В указанный период на юге страны ожидается жаркая погода. Температура воздуха достигнет +33", - говорится в сообщении синоптиков.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.