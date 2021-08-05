https://ru.sputnik.md/20210805/preduprezhdenie-sinoptikov-zhara-zheltyj-kod-43582761.html

Новое предупреждение синоптиков: надвигается жара

Новое предупреждение синоптиков: надвигается жара

Желтый код в Молдове жара

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погода

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КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" в связи с жаркой погодой. Предупреждение будет активно 5 августа на юге республики. "В указанный период на юге страны ожидается жаркая погода. Температура воздуха достигнет +33", - говорится в сообщении синоптиков. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

https://ru.sputnik.md/20210623/-rasskazal-skolko-vody-pit-v-zhara-35215755.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

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в молдове, молдова, погода