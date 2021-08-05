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"Приезжайте прямо сейчас": Путин вызвал министра в Кремль с онлайн-совещания
"Приезжайте прямо сейчас": Путин вызвал министра в Кремль с онлайн-совещания
Путин вызвал министра в Кремль с онлайн-совещания
2021-08-05T18:35+0300
2021-08-05T18:35+0300
россия
в мире
владимир путин
кремль
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин позвал министра транспорта Виталия Савельева в Кремль, чтобы обсудить с ним подготовленные предложения по изменению законодательства, передает РИА Новости.На совещании, которое глава государства проводил с членами правительства, Савельев попросил поддержать инициативы по изменению федерального законодательства. Они, в частности, касаются оцифровки 90% всех перевозочных документов на автомобильном транспорте, чтобы ускорить движение товаров. "Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами... Подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас", - сказал Путин.Как информирует пресс-служба Кремля, на совещании обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития России.
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в мире, владимир путин, кремль

"Приезжайте прямо сейчас": Путин вызвал министра в Кремль с онлайн-совещания

18:35 05.08.2021
377
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
/
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Прямо в разгар онлайн-совещания с членами российского правительства президент вызвал министра транспорта в Кремль.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин позвал министра транспорта Виталия Савельева в Кремль, чтобы обсудить с ним подготовленные предложения по изменению законодательства, передает РИА Новости.
На совещании, которое глава государства проводил с членами правительства, Савельев попросил поддержать инициативы по изменению федерального законодательства. Они, в частности, касаются оцифровки 90% всех перевозочных документов на автомобильном транспорте, чтобы ускорить движение товаров.
"Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами... Подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас", - сказал Путин.
Как информирует пресс-служба Кремля, на совещании обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития России.
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