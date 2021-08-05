https://ru.sputnik.md/20210805/putin-vyzval-ministra-v-kreml-s-onlayn-soveschaniya-43637263.html

"Приезжайте прямо сейчас": Путин вызвал министра в Кремль с онлайн-совещания

"Приезжайте прямо сейчас": Путин вызвал министра в Кремль с онлайн-совещания

Путин вызвал министра в Кремль с онлайн-совещания

2021-08-05T18:35+0300

2021-08-05T18:35+0300

2021-08-05T18:35+0300

россия

в мире

владимир путин

кремль

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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин позвал министра транспорта Виталия Савельева в Кремль, чтобы обсудить с ним подготовленные предложения по изменению законодательства, передает РИА Новости.На совещании, которое глава государства проводил с членами правительства, Савельев попросил поддержать инициативы по изменению федерального законодательства. Они, в частности, касаются оцифровки 90% всех перевозочных документов на автомобильном транспорте, чтобы ускорить движение товаров. "Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами... Подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас", - сказал Путин.Как информирует пресс-служба Кремля, на совещании обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития России.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, владимир путин, кремль