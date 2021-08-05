https://ru.sputnik.md/20210805/rospotrebnadzor-revaktsinatsiya-covid-19-polgoda-43580930.html

Роспотребнадзор: ревакцинация от COVID-19 необходима каждые полгода

Роспотребнадзор: ревакцинация от COVID-19 необходима каждые полгода

Для достаточной защиты от дельта-штамма коронавируса Роспотребнадзор рекомендует ревакцинироваться каждые шесть месяцев

2021-08-05T09:06+0300

2021-08-05T09:06+0300

2021-08-05T09:06+0300

коронавирус

роспотребнадзор

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/06/34644367_0:158:2730:1694_1920x0_80_0_0_32c95697142a42ee72b8149c2b605243.jpg

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Для достаточной защиты от дельта-штамма коронавируса Роспотребнадзор рекомендует ревакцинироваться каждые шесть месяцев, передает РИА Новости."Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта "дельта" может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.Ведомство отметило, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против дельта-штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210630/vrach-opasna-li-revaktsinatsiya-dlya-zdorovya-35302372.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

роспотребнадзор, вакцинация