https://ru.sputnik.md/20210805/rospotrebnadzor-revaktsinatsiya-covid-19-polgoda-43580930.html
Роспотребнадзор: ревакцинация от COVID-19 необходима каждые полгода
Роспотребнадзор: ревакцинация от COVID-19 необходима каждые полгода
Для достаточной защиты от дельта-штамма коронавируса Роспотребнадзор рекомендует ревакцинироваться каждые шесть месяцев
2021-08-05T09:06+0300
2021-08-05T09:06+0300
2021-08-05T09:06+0300
коронавирус
роспотребнадзор
вакцинация
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Для достаточной защиты от дельта-штамма коронавируса Роспотребнадзор рекомендует ревакцинироваться каждые шесть месяцев, передает РИА Новости."Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта "дельта" может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.Ведомство отметило, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против дельта-штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210630/vrach-opasna-li-revaktsinatsiya-dlya-zdorovya-35302372.html
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роспотребнадзор, вакцинация
Роспотребнадзор: ревакцинация от COVID-19 необходима каждые полгода
Распространение дельта-штамма коронавируса вынуждает общество прибегать к новым мерам и условиям защиты.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik.
Для достаточной защиты от дельта-штамма коронавируса Роспотребнадзор рекомендует ревакцинироваться каждые шесть месяцев, передает РИА Новости
.
"Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта "дельта" может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Ведомство отметило, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против дельта-штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.