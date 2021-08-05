https://ru.sputnik.md/20210805/rossiya-amerikanskie-rynki-43638918.html

Россия захватывает американские рынки

Россия захватывает американские рынки

Пока весь мир следит за соревнованиями олимпийцев в Токио, по другую сторону Тихого океана Россия незаметно для окружающего мира поднялась на вторую ступень... 05.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-05T18:15+0300

2021-08-05T18:15+0300

2021-08-05T18:15+0300

россия

сша

нефть

колумнистика

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Как сообщает Международное энергетическое агентство (IEA) со ссылкой на Государственную геологическую службу США (USGS), по результатам мая текущего года Россия стала вторым главным поставщиком нефти в Америку, оставив позади Мексику и уступая лишь Канаде.Опубликованные данные свидетельствуют, что объем закупок за отчетный период вырос сразу на десять процентов и достиг 840 тысяч баррелей в сутки — правда, от главного поставщика, Канады, мы отстаем значительно. Из Страны кленового листа в США по трубопроводам ежесуточно поступает почти четыре миллиона баррелей. Примечательный факт: Россия со своей серебряной медалью в импорте нефтепродуктов оставила позади не только еще одну соседку США — Мексику: в мае объем закупленной американцами российской нефти превзошел даже танкерные поставки из Саудовской Аравии.Для полноты понимания происходящего надо сделать небольшое уточнение. Россия отправляет в Штаты не просто низовое сырье, в отчетах тип импортируемого товара указан как crude and fuel oils, что означает сырую нефть и топочный мазут.Известны и главные приобретатели. Наибольшая доля закупок пришлась на американскую нефтяную компанию Valero (штаб-квартира в Сан-Антонио), она ввезла более восьми с половиной миллионов баррелей сырья, которое после таможенного оформления было тут же направлено на нефтеперерабатывающие предприятия в штатах Техас, Луизиана и Калифорния. Также в списке покупателей числятся транснациональные гиганты ExxonMobile и Chevron. Первый приобрел три с половиной миллиона баррелей, второй — три миллиона. Совершенная случайность, но большая часть НПЗ этих двух компаний, расположенных на территории США, растянулись четко вдоль побережья Мексиканского залива, от все того же Техаса и до самой Флориды.Американские СМИ весьма недовольны и ставят в укор Джо Байдену тот факт, что оплот демократии закупает ресурсы у страны, которая "совершила хакерскую атаку на американский трубопровод Colonial Pipeline и очень скоро, вопреки воле США, достроит "Северный поток — 2". Обвинять власть приятно и просто, мы же вступимся за американского президента по той простой причине, что у него как руководителя страны просто нет иного выхода.Соединенные Штаты на наших глазах пожинают плоды собственной внешней политики. Еще в марте 2015 года Барак Обама официально назвал Венесуэлу "угрозой национальной безопасности США", а сменивший его на главном посту страны Трамп в период 2018-2019 годов наложил на Каракас широкий ряд ограничительных мер. Они запрещали юридическим и физическим лицам проводить любые транзакции с электронной валютой, выпущенной лично или по поручению правительства Венесуэлы. Отдельно запрещались операции с венесуэльским золотом и сотрудничество с главной государственной нефтяной компанией PDVSA.Но тут, как говорится, гладко было на президентской бумаге, но забыли про рыночные овраги.Каракас, понеся немалые потери, переключил свои поставки на Китай, а "выпавшие" ежесуточные 500 тысяч баррелей венесуэльской нефти спровоцировали кризис переработки нефти на юге США. Цены на нефть тогда буквально за пару месяцев установили пятилетние рекорды, но проблемы физического дефицита сырья это все равно не решило.Потому что все тем же летом 2018 года трамповская Америка вышла из ядерного соглашения с Ираном, наложив санкции еще и на нефтяной сектор персов. Иранский экспорт нефти рухнул — с полутора миллионов до пятисот тысяч баррелей в сутки. Вашингтон праздновал политическую победу, а на юге США нефтяные компании сражались буквально за каждый танкер с единственно доступной нефтью — российской и саудовской.Все дело в том, что нефть России, Венесуэлы и Ирана имеет одну общую характеристику. Все три страны добывают так называемую тяжелую нефть с высоким содержанием серы. В России добывается Urals, Венесуэла торгует черным золотом сорта Santa Barbara и Tia Juana Heavy, а Иран поставляет на рынки сорта Iran Heavy и Foroozan Blend. Химический состав и содержание серы в перечисленных марках колеблется в пределах 1,3-2,3 процента. Именно под такой тип сырья во время нефтяного бума 80-х годов прошлого столетия и были построены нефтеперерабатывающие предприятия в южных штатах. Никому и в голову не могло прийти, что венесуэльская нефть, которая десятилетиями рекой лилась в американские установки крекинга и риформинга, может исчезнуть.У команды Джо Байдена просто нет иного выбора, как разрешить массовые закупки первичного и вторичного сырья у России, закрыв глаза на мнимое кибернападение и упорство в строительстве газопровода в Германию.За кулисами некоторого, но вполне понятного злорадства широкой российской общественности незаметен еще вот какой факт. Мировая экономика сняла защитную маску, перчатки и изо всех сил пытается восстановить утраченные позиции, обороты и доходы. По последним данным, средневзвешенная цена нефти за первое полугодие составила 64 доллара за бочку, что на десять процентов выше, чем годом ранее. Америка под управлением демократа Байдена, традиционно делающего ставку на альтернативные источники и поссорившегося с Канадой из-за строительства новой ветки нефтепровода, таким образом, платит за собственные действия во внутренней и внешней политике.Отдельного обсуждения заслуживает импорт российского топочного мазута. Как и исходная нефть, этот вид топлива не является премиальным из-за высокого содержания серы. Один из главных потребителей мазута — морской торговый флот, однако в 2009 году наша страна присоединилась к Международной конвенции о защите моря (от загрязнения бункерным топливом). Россия, как и другие подписанты, обязалась сокращать количество судов, работающих на мазуте, постепенно переходя на более экологичные виды топлива, один из которых — сжиженный природный газ. Конечно, процесс перехода очень небыстрый и растянется на несколько десятилетий, но продажа "грязного" российского мазута стала довольно затруднительной.По новым ужесточенным правилам бункерное топливо должно иметь минимально возможное количество вредных примесей, избавиться от которых можно только путем дополнительной переработки и очистки. В России подобных промышленных установок не так уже много, они дороги, и процесс перевооружения наших НПЗ идет не быстро.Но на другом конце карты мира есть Соединенные Штаты, которым очень нужно сырье для собственных предприятий. Нужно настолько, что они готовы не только платить этим неуступчивым русским, но и опосредованно спонсировать техническое перевооружение нефтеперерабатывающей отрасли России.

https://ru.sputnik.md/20210403/Na-skolko-let-Rossii-khvatit-zapasov-nefti---podschitali-eksperty-34243733.html

https://ru.sputnik.md/20210331/na-dvukh-stulyakhusa-rekordno-zakupilis-rossiyskoy-neftyu-34200118.html

https://ru.sputnik.md/20210430/zapasy-issyakli-nefti-predskazali-74-dollara-za-barrel-34589589.html

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2021

Сергей Савчук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/08/35040391_0:32:225:257_100x100_80_0_0_8de358acd43e8415107ba8e52ae13c96.jpg

Сергей Савчук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/08/35040391_0:32:225:257_100x100_80_0_0_8de358acd43e8415107ba8e52ae13c96.jpg

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россия, сша, нефть, колумнистика