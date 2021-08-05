https://ru.sputnik.md/20210805/rost-chisla-navodneniy-43590680.html
Ученые призвали весь мир быть готовым к резкому росту числа наводнений
Ученые призвали весь мир быть готовым к резкому росту числа наводнений
Спутниковые наблюдения показывают, что рост населения в районах с высоким риском подтопления обусловлен экономическим развитием этих регионов. 05.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-05T14:27+0300
2021-08-05T14:27+0300
2021-08-05T14:27+0300
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Число людей, которых затронули наводнения, произошедшие с начала этого века, выросло на 24%, что в десять раз превышает сделанные ранее прогнозы ученых, пишет журнал Nature.Специалистами было проведено новое исследование. С помощью спутниковых наблюдений компания Cloud to Street показала, что рост населения в районах с высоким риском подтопления обусловлен экономическим развитием этих регионов, пишет РИА Новости.В период с 2000 по 2018 год было затоплено 2,23 миллиона квадратных километров территорий, в результате чего пострадали от 255 до 290 миллионов человек, подчеркивают эксперты.Отмечается, что почти 90% наводнений произошло в странах Южной и Юго-Восточной Азии, особенно в крупных бассейнах рек Инд, Ганг-Брахмапутра и Меконг. Спутниковые данные также продемонстрировали рост этой тенденции в южной части Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в странах Африки к югу от Сахары.По данным компании Cloud to Street, вследствие климатических и демографических изменений к 2030 году наводнения затронут население 25 новых стран.
https://ru.sputnik.md/20210726/foto-navodnenie-china-43166759.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, климат, наводнение
Ученые призвали весь мир быть готовым к резкому росту числа наводнений
Спутниковые наблюдения показывают, что рост населения в районах с высоким риском подтопления обусловлен экономическим развитием этих регионов.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Число людей, которых затронули наводнения, произошедшие с начала этого века, выросло на 24%, что в десять раз превышает сделанные ранее прогнозы ученых, пишет журнал Nature.
Специалистами было проведено новое исследование. С помощью спутниковых наблюдений компания Cloud to Street показала, что рост населения в районах с высоким риском подтопления обусловлен экономическим развитием этих регионов, пишет РИА Новости
.
"У уязвимых групп населения часто нет другого выбора, кроме как селиться в зонах затопления", – пояснили в компании.
В период с 2000 по 2018 год было затоплено 2,23 миллиона квадратных километров территорий, в результате чего пострадали от 255 до 290 миллионов человек, подчеркивают эксперты.
Отмечается, что почти 90% наводнений произошло в странах Южной и Юго-Восточной Азии, особенно в крупных бассейнах рек Инд, Ганг-Брахмапутра и Меконг. Спутниковые данные также продемонстрировали рост этой тенденции в южной части Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в странах Африки к югу от Сахары.
По данным компании Cloud to Street, вследствие климатических и демографических изменений к 2030 году наводнения затронут население 25 новых стран.