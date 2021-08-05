Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210805/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-zhara-ne-otstupaet-43564339.html
Самый точный прогноз погоды: жара не отступает
Самый точный прогноз погоды: жара не отступает
Точный прогноз погоды в Молдове на начало августа
2021-08-05T07:00+0300
2021-08-05T09:27+0300
погода в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35574178_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bea2bfeef091ced1c12040b082408e50.jpg
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +28 до +33 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +17 до +22 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 5 августа: ночью от +19 до +21, днем от +29 до +31.Изнуряющая жара немного спадет только к следующим выходным, когда в среднем по стране столбики термометров опустятся до +26.Праздники и народные приметы5 августа отмечается народно-христианский праздник Трофим Бессонник. По-другому его называют День Трофима, Страда и Калинки-малинки. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.В этот день крестьяне старались вставать как можно раньше, чтобы успеть сделать больше дел. Они говорили: "Если идет работа — спать неохота". Дети тоже вставали рано 5 августа для того, чтобы собрать калину.Наши предки ценили ягоду за то, что она была хорошим медоносом, а также за ее целебные свойства. Настои из калины применяли при нервных заболеваниях, судорогах и в качестве кровоостанавливающего средства.
https://ru.sputnik.md/20190619/kak-lyudi-spasayutsya-ot-zhary-v-kishineve-26477821.html
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35574178_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_34fc3c5140344a8e293a6f381d27c1f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода в молдове

Самый точный прогноз погоды: жара не отступает

07:00 05.08.2021 (обновлено: 09:27 05.08.2021)
301
© Sputnik / Svyazin AlexanderДнестр
Днестр - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
© Sputnik / Svyazin Alexander
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.
Переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного.
Люди спасаются от жары в Кишиневе. - Sputnik Молдова, 1920, 19.06.2019
Фото
Горячий отдых: как люди спасаются от жары в Кишиневе - фото
19 июня 2019, 12:55
3664
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +28 до +33 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +17 до +22 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 5 августа: ночью от +19 до +21, днем от +29 до +31.
Изнуряющая жара немного спадет только к следующим выходным, когда в среднем по стране столбики термометров опустятся до +26.

Праздники и народные приметы

5 августа отмечается народно-христианский праздник Трофим Бессонник. По-другому его называют День Трофима, Страда и Калинки-малинки. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
9308
В этот день крестьяне старались вставать как можно раньше, чтобы успеть сделать больше дел. Они говорили: "Если идет работа — спать неохота". Дети тоже вставали рано 5 августа для того, чтобы собрать калину.
Наши предки ценили ягоду за то, что она была хорошим медоносом, а также за ее целебные свойства. Настои из калины применяли при нервных заболеваниях, судорогах и в качестве кровоостанавливающего средства.
Филин ухает громко – к похолоданию.
Если паук свою паутину направляет в сторону севера – скоро похолодает, а если на юг – грядет потепление.
На рассвете ярко звезды мерцают – через несколько дней начнутся дожди.
Туман вечером по земле стелется – к жаре.
Много звезд на небе – через несколько дней будет дождь.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:03МИД России: Черное море превращается в зону опасного военного противостояния
11:45В Кишиневе перекроют еще одну улицу на 10 дней
11:21Интернет-пользователи выбрали победителя фотоконкурса имени Стенина
10:55В ЦИК аккредитовали несколько наблюдателей на выборы в Гагаузии
10:31Стоит ли отказываться от вакцинации из-за хронических заболеваний
10:07Новое предупреждение синоптиков: надвигается жара
09:44Ушел из жизни известный молдавский поэт, драматург и прозаик
09:25Где в Кишиневе 5 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:06Роспотребнадзор: ревакцинация от COVID-19 необходима каждые полгода
09:00Гырбу: зачем новой молдавской власти увеличивать количество министерств
08:38Мир за сутки: учения возле Афганистана, эффективность "ЭпиВакКороны", ситуация с COVID
08:30Юрий Лоза: "Норок" – это группа для русской души, а Цой – обычная эстрада
08:00Мельник: повторит ли Молдова судьбу Ирландии
07:30Почему дешевеют молдавские овощи: фермеры недовольны
07:00Самый точный прогноз погоды: жара не отступает
00:01Погодные рекорды Молдовы 5 августа
ВчераРианна - в списке долларовых миллиардеров Forbes
ВчераОтдохнуть в отпуске и не отравиться: советы гастролога
ВчераИз-за глобального потепления может появиться налог на мясо - эксперт
ВчераЕврокомиссия планирует купить у Novavax до 200 миллионов доз COVID-вакцины