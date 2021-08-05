https://ru.sputnik.md/20210805/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-zhara-ne-otstupaet-43564339.html
Самый точный прогноз погоды: жара не отступает
Самый точный прогноз погоды: жара не отступает
Точный прогноз погоды в Молдове на начало августа
2021-08-05T07:00+0300
2021-08-05T07:00+0300
2021-08-05T09:27+0300
погода в молдове
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +28 до +33 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +17 до +22 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 5 августа: ночью от +19 до +21, днем от +29 до +31.Изнуряющая жара немного спадет только к следующим выходным, когда в среднем по стране столбики термометров опустятся до +26.Праздники и народные приметы5 августа отмечается народно-христианский праздник Трофим Бессонник. По-другому его называют День Трофима, Страда и Калинки-малинки. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.В этот день крестьяне старались вставать как можно раньше, чтобы успеть сделать больше дел. Они говорили: "Если идет работа — спать неохота". Дети тоже вставали рано 5 августа для того, чтобы собрать калину.Наши предки ценили ягоду за то, что она была хорошим медоносом, а также за ее целебные свойства. Настои из калины применяли при нервных заболеваниях, судорогах и в качестве кровоостанавливающего средства.
https://ru.sputnik.md/20190619/kak-lyudi-spasayutsya-ot-zhary-v-kishineve-26477821.html
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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погода в молдове
Самый точный прогноз погоды: жара не отступает
07:00 05.08.2021 (обновлено: 09:27 05.08.2021)
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.
Переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +28 до +33 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +17 до +22 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 5 августа: ночью от +19 до +21, днем от +29 до +31.
Изнуряющая жара немного спадет только к следующим выходным, когда в среднем по стране столбики термометров опустятся до +26.
Праздники и народные приметы
5 августа отмечается народно-христианский праздник Трофим Бессонник. По-другому его называют День Трофима, Страда и Калинки-малинки. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
В этот день крестьяне старались вставать как можно раньше, чтобы успеть сделать больше дел. Они говорили: "Если идет работа — спать неохота". Дети тоже вставали рано 5 августа для того, чтобы собрать калину.
Наши предки ценили ягоду за то, что она была хорошим медоносом, а также за ее целебные свойства. Настои из калины применяли при нервных заболеваниях, судорогах и в качестве кровоостанавливающего средства.
Филин ухает громко – к похолоданию.
Если паук свою паутину направляет в сторону севера – скоро похолодает, а если на юг – грядет потепление.
На рассвете ярко звезды мерцают – через несколько дней начнутся дожди.
Туман вечером по земле стелется – к жаре.
Много звезд на небе – через несколько дней будет дождь.