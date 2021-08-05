https://ru.sputnik.md/20210805/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-zhara-ne-otstupaet-43564339.html

Самый точный прогноз погоды: жара не отступает

Самый точный прогноз погоды: жара не отступает

Точный прогноз погоды в Молдове на начало августа

2021-08-05T07:00+0300

2021-08-05T07:00+0300

2021-08-05T09:27+0300

погода в молдове

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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +28 до +33 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +17 до +22 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 5 августа: ночью от +19 до +21, днем от +29 до +31.Изнуряющая жара немного спадет только к следующим выходным, когда в среднем по стране столбики термометров опустятся до +26.Праздники и народные приметы5 августа отмечается народно-христианский праздник Трофим Бессонник. По-другому его называют День Трофима, Страда и Калинки-малинки. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.В этот день крестьяне старались вставать как можно раньше, чтобы успеть сделать больше дел. Они говорили: "Если идет работа — спать неохота". Дети тоже вставали рано 5 августа для того, чтобы собрать калину.Наши предки ценили ягоду за то, что она была хорошим медоносом, а также за ее целебные свойства. Настои из калины применяли при нервных заболеваниях, судорогах и в качестве кровоостанавливающего средства.

https://ru.sputnik.md/20190619/kak-lyudi-spasayutsya-ot-zhary-v-kishineve-26477821.html

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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погода в молдове