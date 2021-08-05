https://ru.sputnik.md/20210805/sandu-kabmin-dolzhen-nachat-dialog-s-rossiey-43645628.html

Санду: кабмин должен начать диалог с Россией

Санду: кабмин должен начать диалог с Россией

Санду: кабмин должен начать диалог с Россией

2021-08-05T22:24+0300

2021-08-05T22:24+0300

2021-08-05T22:24+0300

политика

в молдове

россия

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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Президент Республики Молдова считает, что сразу же после инаугурации правительство Гаврилицы должно начать переговоры с Российской Федерацией по вопросам национальной безопасности. Об этом она рассказала в телеэфире в четверг.В частности, Майя Санду упомянула и о присутствии российских войск на территории Молдовы. Для того, чтобы можно было говорить о национальной безопасности, необходимо реформировать и укрепить государственные институты, занимающиеся государственной безопасностью и обороной, полагает президент."Это прерогатива президента. Здесь моя команда сыграет роль в реформе системы безопасности. Мы начнем с оценки проблемы и ситуации в этих структурах в целом ", - сказала Санду.Она отметила важность внешней политики с точки зрения национальной безопасности и обороны."С первых же дней после вступления в должность я заявила о своей заинтересованности в хороших отношениях с нашими соседями. Мы сможем обеспечить безопасность страны, участвуя в проектах региональной безопасности. Отношения с Румынией также очень важны, и отношения с Украиной также очень важны", - подчеркнула Санду.Президент также считает, что как только новое правительство придет к власти, должны начаться переговоры с Российской Федерацией.Глава государства добавила, что самое главное - избегать любых намерений дестабилизировать ситуацию, особенно с учетом приднестровской проблемы, поскольку наличие неурегулированного конфликта является основным источником нестабильности.На вопрос, почему она до сих пор не встретилась с президентом России Владимиром Путиным, Майя Санду ответила, что это объясняется политическим кризисом в Кишиневе.Она не уточнила, на каком уровне будут проходить переговоры с Российской Федерацией, на правительственном или президентском. При этом глава государства отметила, что переговоры с РФ будут касаться не только вопросов национальной безопасности, но и экономики, и других областей."У нас есть экономические проблемы, которые мы должны попытаться решить, которые, безусловно, зависят от воли обеих сторон; у нас есть проблемы, связанные с вооружением, которое находится на территории нашей страны и представляет опасность. И я слышала как минимум в 2019 году об открытости со стороны Российской Федерации, чтобы начать работу по ликвидации этого оружия. Проблема армии, проблема приднестровского конфликта - это сложные темы, но они должны обсуждаться, и я открыта для обсуждения этих тем и поиска решений ", - заключила Майя Санду.

https://ru.sputnik.md/20210805/kak-mayya-sandu-partiya-pas-budut-vystraivat-otnosheniya-russia-43640945.html

https://ru.sputnik.md/20210803/gavrilitsa-rasskazala-o-pervykh-shagakh-novogo-kabmina-posle-prisyagi-43540721.html

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Родика Герчиу https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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