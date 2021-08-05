https://ru.sputnik.md/20210805/sandu-prezhde-vsego-zhdet-ot-kabmina-i-parlamenta-uspekha-v-reforme-yustitsii-43645021.html
Санду прежде всего ждет от кабмина и парламента успеха в реформе юстиции
Санду прежде всего ждет от кабмина и парламента успеха в реформе юстиции
Что ждет Санду от нового правительства и парламента
2021-08-05T21:20+0300
2021-08-05T21:20+0300
2021-08-05T21:27+0300
политика
правительство
майя санду
президент
парламент
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КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Первыми шагами нового парламента и правительства Натальи Гаврилицы должны стать реформа правосудия и реорганизация органов, которые призваны бороться с коррупцией.Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в четверг вечером в телеэфире. Глава государства пояснила, что речь идет об удалении из системы юстиции и наказании судей и прокуроров, допустивших злоупотребления.По мнению главы государства, в систему необходимо активно вводить новых людей. Новые кадры можно подготовить быстро, считает Майя Санду. Кроме того, по мнению президента, необходимо будет прибегнуть к помощи других государств в улучшении работы юстиции.Санду также заявила, что фракция партии "Действие и солидарность" предложит поправки к Закону "О прокуратуре", чтобы можно было оценить деятельность генерального прокурора. Таким образом, президент надеется достичь немедленных результатов в вопросе о руководстве Генпрокуратуры."Невозможно ждать семь лет и только потом исправлять ситуацию, если прокуратура не работает должным образом", — заявила Санду. Говоря о генеральном прокуроре Александре Стояногло, глава государства сказала, что "не видит результатов" его работы."Напротив, я видела вещи, которых не должно было случиться, в том числе и бегство одного из воров", — заявила она, упомянув о деле Вячеслава Платона.
https://ru.sputnik.md/20210805/kak-mayya-sandu-partiya-pas-budut-vystraivat-otnosheniya-russia-43640945.html
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правительство, майя санду, президент, парламент
Санду прежде всего ждет от кабмина и парламента успеха в реформе юстиции
21:20 05.08.2021 (обновлено: 21:27 05.08.2021)
Борьба с коррупцией и реформа системы правосудия должны стать абсолютными приоритетами для нового правительства, заявила президент Молдовы.
КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Первыми шагами нового парламента и правительства Натальи Гаврилицы должны стать реформа правосудия и реорганизация органов, которые призваны бороться с коррупцией.
Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в четверг вечером в телеэфире. Глава государства пояснила, что речь идет об удалении из системы юстиции и наказании судей и прокуроров, допустивших злоупотребления.
По мнению главы государства, в систему необходимо активно вводить новых людей. Новые кадры можно подготовить быстро, считает Майя Санду. Кроме того, по мнению президента, необходимо будет прибегнуть к помощи других государств в улучшении работы юстиции.
Санду также заявила, что фракция партии "Действие и солидарность" предложит поправки к Закону "О прокуратуре", чтобы можно было оценить деятельность генерального прокурора. Таким образом, президент надеется достичь немедленных результатов в вопросе о руководстве Генпрокуратуры.
"Невозможно ждать семь лет и только потом исправлять ситуацию, если прокуратура не работает должным образом", — заявила Санду. Говоря о генеральном прокуроре Александре Стояногло, глава государства сказала, что "не видит результатов" его работы.
"Напротив, я видела вещи, которых не должно было случиться, в том числе и бегство одного из воров", — заявила она, упомянув о деле Вячеслава Платона.