https://ru.sputnik.md/20210805/sandu-prezhde-vsego-zhdet-ot-kabmina-i-parlamenta-uspekha-v-reforme-yustitsii-43645021.html

Санду прежде всего ждет от кабмина и парламента успеха в реформе юстиции

Санду прежде всего ждет от кабмина и парламента успеха в реформе юстиции

Что ждет Санду от нового правительства и парламента

2021-08-05T21:20+0300

2021-08-05T21:20+0300

2021-08-05T21:27+0300

политика

правительство

майя санду

президент

парламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/10/35546978_0:46:2048:1198_1920x0_80_0_0_542984d8010ff5824cbff53c45e63a12.jpg

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Первыми шагами нового парламента и правительства Натальи Гаврилицы должны стать реформа правосудия и реорганизация органов, которые призваны бороться с коррупцией.Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в четверг вечером в телеэфире. Глава государства пояснила, что речь идет об удалении из системы юстиции и наказании судей и прокуроров, допустивших злоупотребления.По мнению главы государства, в систему необходимо активно вводить новых людей. Новые кадры можно подготовить быстро, считает Майя Санду. Кроме того, по мнению президента, необходимо будет прибегнуть к помощи других государств в улучшении работы юстиции.Санду также заявила, что фракция партии "Действие и солидарность" предложит поправки к Закону "О прокуратуре", чтобы можно было оценить деятельность генерального прокурора. Таким образом, президент надеется достичь немедленных результатов в вопросе о руководстве Генпрокуратуры."Невозможно ждать семь лет и только потом исправлять ситуацию, если прокуратура не работает должным образом", — заявила Санду. Говоря о генеральном прокуроре Александре Стояногло, глава государства сказала, что "не видит результатов" его работы."Напротив, я видела вещи, которых не должно было случиться, в том числе и бегство одного из воров", — заявила она, упомянув о деле Вячеслава Платона.

https://ru.sputnik.md/20210805/kak-mayya-sandu-partiya-pas-budut-vystraivat-otnosheniya-russia-43640945.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

правительство, майя санду, президент, парламент