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Новое штормовое предупреждение в Молдове: надвигаются грозы и ветер
Новое штормовое предупреждение в Молдове: надвигаются грозы и ветер
Штормовое предупреждение в Молдове: надвигаются грозы и ветер
2021-08-05T14:15+0300
2021-08-05T16:26+0300
общество
в молдове
молдова
гроза
погода
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Молдавские синоптики вынесли еще одно предупреждение в четверг в связи с ливнями, градом и сильным ветром. Предупреждение будет активно с 20.00 пятого августа до 20.00 шестого августа. Напомним, ранее синоптики вынесли предупреждение на четверг в связи с жарой до +33 градусов на юге республики. Чего нельзя делать во время грозы?Поражение молнией происходит обычно на открытых пространствах. Напоминаем о важных правилах, которые помогут обезопасить себя от этого природного явления.1. Ни в коем случае нельзя прятаться под деревом. Молния в первую очередь направляет свое действие именно на высокие предметы. Особенно опасными считаются дубы, ели, тополя и сосны.2. Не стоит покидать укрытие сразу после дождя. Помните, что опасность получить удар током сохраняется до тех пор, пока слышен гром. Чтобы определить, на каком расстоянии от вас находится молния, попробуйте засечь время между вспышкой света и раскатом. За три секунды звук проходит примерно один километр. Если вы видите, что время от вспышки молнии до грома сокращается, то это значит, что гроза приближается и нужно немедленно идти в укрытие.3. Нельзя продолжать движение на велосипеде или мотоцикле, если непогода застала вас на дороге. Необходимо переждать грозу на расстоянии не менее 30 метров от своего транспортного средства. Если же вы ехали на машине, остановитесь, закройте окна и переждите грозу.4. Нельзя купаться во время грозы. Желательно, чтобы рядом с вами вообще не было реки, пруда или озера. Помните, что вода — отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее.5. Постарайтесь не держать в руках остроконечные металлические предметы: зонты, удочки и прочее.6. Находясь на открытой местности, нельзя стоять. Рекомендуется лечь на землю, лучше всего — в низину.Молния может неограниченное количество раз попадать в одно и то же место. Особенно это касается высоких деревьев и предметов.Топ главных фактов о грозе и основные советы:
https://ru.sputnik.md/20210617/chto-nelzya-delat-v-grozu-top-sovetov-photo-grafika-35150956.html
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в молдове, молдова, гроза, погода

Новое штормовое предупреждение в Молдове: надвигаются грозы и ветер

14:15 05.08.2021 (обновлено: 16:26 05.08.2021)
419
© Sputnik / Mihai CarausДождь
Дождь - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Молдове вновь ожидается непогода: синоптики рассказали, сколько времени будет активно предупреждение.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Молдавские синоптики вынесли еще одно предупреждение в четверг в связи с ливнями, градом и сильным ветром.
Предупреждение будет активно с 20.00 пятого августа до 20.00 шестого августа.
"В указанный период ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-35 литров на квадратный метр) с градом и шквалистым ветром с порывами до 15-20 метров в секунду", – говорится в сообщении Государственной гидрометеослужбы.
Напомним, ранее синоптики вынесли предупреждение на четверг в связи с жарой до +33 градусов на юге республики.

Чего нельзя делать во время грозы?

Поражение молнией происходит обычно на открытых пространствах. Напоминаем о важных правилах, которые помогут обезопасить себя от этого природного явления.
1. Ни в коем случае нельзя прятаться под деревом. Молния в первую очередь направляет свое действие именно на высокие предметы. Особенно опасными считаются дубы, ели, тополя и сосны.
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2. Не стоит покидать укрытие сразу после дождя. Помните, что опасность получить удар током сохраняется до тех пор, пока слышен гром. Чтобы определить, на каком расстоянии от вас находится молния, попробуйте засечь время между вспышкой света и раскатом. За три секунды звук проходит примерно один километр. Если вы видите, что время от вспышки молнии до грома сокращается, то это значит, что гроза приближается и нужно немедленно идти в укрытие.
3. Нельзя продолжать движение на велосипеде или мотоцикле, если непогода застала вас на дороге. Необходимо переждать грозу на расстоянии не менее 30 метров от своего транспортного средства. Если же вы ехали на машине, остановитесь, закройте окна и переждите грозу.
4. Нельзя купаться во время грозы. Желательно, чтобы рядом с вами вообще не было реки, пруда или озера. Помните, что вода — отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее.
5. Постарайтесь не держать в руках остроконечные металлические предметы: зонты, удочки и прочее.
6. Находясь на открытой местности, нельзя стоять. Рекомендуется лечь на землю, лучше всего — в низину.
Молния может неограниченное количество раз попадать в одно и то же место. Особенно это касается высоких деревьев и предметов.
Топ главных фактов о грозе и основные советы:
© SputnikКак обезопасить себя во время грозы и молнии
Как обезопасить себя во время грозы и молнии - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
Как обезопасить себя во время грозы и молнии
© Sputnik
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