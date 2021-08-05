Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Спортивно-оздоровительный комплекс Janinn Fitness - Sputnik Молдова
Здоровье
Все о здоровье, красоте и долголетии – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210805/uchenye-iznos-organizm-43634850.html
Ученые нашли способ определить износ организма на пять лет вперед
Ученые нашли способ определить износ организма на пять лет вперед
Британские ученые смогли определить новые способы оценки уровня стресса, которые влияют на износ организма
2021-08-05T23:35+0300
2021-08-05T23:35+0300
здоровье
великобритания
ученые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2111/99/21119901_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_68aa431e232cf2e0c0ae1ae647c8218a.jpg
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Британские ученые из Королевского университета Белфаста смогли определить новые способы оценки уровня стресса по показателям анализа крови, которые помогают прогнозировать физический износ организма, передает РИА Новости."Группа исследователей обнаружила, что набор биомаркеров – показателей, взятых в ходе обычных анализов крови, - может быть использован для прогнозирования будущего состояния здоровья и связанного с этим качества жизни на срок до пяти лет", - говорится в сообщении университета.Примерно у четверти взрослых в Великобритании в настоящее время диагностированы два или более хронических заболевания, причем ситуация в дальнейшем будет ухудшаться.Проанализировав более 7000 образцов крови, команда создала "рейтинг" аллостатической нагрузки (AL), которая является показателем риска для здоровья. Они сравнили оценку AL с самооценкой физического здоровья, принимая во внимание такие факторы, как возраст, доход, образование, физические упражнения и диета.Исследование показывает, "как биомаркеры могут предсказывать физическое здоровье сверх того, как люди оценивают себя, предоставляя гораздо более точные и объективные данные для прогнозирования состояния здоровья человека". По мнению ученых, "такой скрининг может изменить траекторию здоровья людей".
https://ru.sputnik.md/20210531/dietolog-nazvala-chetyre-glavnykh-printsipa-zdorovogo-pitaniya-34942105.html
великобритания
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2111/99/21119901_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_093e80c1c0c9100f73ee52468d056284.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
великобритания, ученые

Ученые нашли способ определить износ организма на пять лет вперед

23:35 05.08.2021
159
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаучный сотрудник Института геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского исследует под микроскопом осколки чебаркульского метеорита
Научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского исследует под микроскопом осколки чебаркульского метеорита - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Перейти в фотобанк
Специалисты учитывали даже такие факторы, как возраст, доход, образование, физические упражнения и диета.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Британские ученые из Королевского университета Белфаста смогли определить новые способы оценки уровня стресса по показателям анализа крови, которые помогают прогнозировать физический износ организма, передает РИА Новости.
Лосось - Sputnik Молдова, 1920, 31.05.2021
Россия
Диетолог назвала четыре главных принципа здорового питания
31 мая, 14:02
218
"Группа исследователей обнаружила, что набор биомаркеров – показателей, взятых в ходе обычных анализов крови, - может быть использован для прогнозирования будущего состояния здоровья и связанного с этим качества жизни на срок до пяти лет", - говорится в сообщении университета.
Примерно у четверти взрослых в Великобритании в настоящее время диагностированы два или более хронических заболевания, причем ситуация в дальнейшем будет ухудшаться.
"Ранние признаки старения, связанного со стрессом, которые в конечном итоге могут привести к хроническим заболеваниям и даже ранней смерти, может быть трудно обнаружить у более молодых и здоровых групп населения", - предостерегают ученые.
Проанализировав более 7000 образцов крови, команда создала "рейтинг" аллостатической нагрузки (AL), которая является показателем риска для здоровья. Они сравнили оценку AL с самооценкой физического здоровья, принимая во внимание такие факторы, как возраст, доход, образование, физические упражнения и диета.
Исследование показывает, "как биомаркеры могут предсказывать физическое здоровье сверх того, как люди оценивают себя, предоставляя гораздо более точные и объективные данные для прогнозирования состояния здоровья человека". По мнению ученых, "такой скрининг может изменить траекторию здоровья людей".
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:02Погодные рекорды Молдовы 6 августа
ВчераУченые нашли способ определить износ организма на пять лет вперед
ВчераНе глотать: диетолог рассказала, когда арбузные семечки опасны
ВчераБассейн для тигров: как хищники спасаются от жары
ВчераСанду: кабмин должен начать диалог с Россией
ВчераВ Китае изобрели лампу, способную уничтожать коронавирус
ВчераИталия вводит ковид-пропуска для поездок на транспорте дальнего следования
ВчераЕК следит за ситуацией с мигрантами в Средиземном море
ВчераСанду прежде всего ждет от кабмина и парламента успеха в реформе юстиции
ВчераКурс валют на пятницу: укрепление лея продолжается
ВчераМаневры РФ, Таджикистана и Узбекистана – интегрированный ответ на угрозы из Афганистана
Вчера"Барса" без Лионеля: Месси покинул клуб
ВчераВласти США в раздумьях: от въезжающих могут потребовать подтверждение вакцинации
ВчераБеглый босс итальянской мафии арестован в Испании
ВчераДТП с трамваями в Польше: есть пострадавшие
ВчераЭксперт: Молдову ждет новая, мощная волна эпидемии коронавируса
ВчераВакцинация беременных против COVID-19: медработники прошли подготовку
ВчераКак Майя Санду и партия PAS будут выстраивать отношения с Россией
ВчераГотовы к испытаниям в небе и на земле: учения России и Узбекистана
ВчераГраждане Молдовы и дальше смогут пользоваться безвизовым режимом с ЕС