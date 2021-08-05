https://ru.sputnik.md/20210805/uchenye-iznos-organizm-43634850.html

Ученые нашли способ определить износ организма на пять лет вперед

Ученые нашли способ определить износ организма на пять лет вперед

Британские ученые смогли определить новые способы оценки уровня стресса, которые влияют на износ организма

2021-08-05T23:35+0300

2021-08-05T23:35+0300

2021-08-05T23:35+0300

здоровье

великобритания

ученые

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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Британские ученые из Королевского университета Белфаста смогли определить новые способы оценки уровня стресса по показателям анализа крови, которые помогают прогнозировать физический износ организма, передает РИА Новости."Группа исследователей обнаружила, что набор биомаркеров – показателей, взятых в ходе обычных анализов крови, - может быть использован для прогнозирования будущего состояния здоровья и связанного с этим качества жизни на срок до пяти лет", - говорится в сообщении университета.Примерно у четверти взрослых в Великобритании в настоящее время диагностированы два или более хронических заболевания, причем ситуация в дальнейшем будет ухудшаться.Проанализировав более 7000 образцов крови, команда создала "рейтинг" аллостатической нагрузки (AL), которая является показателем риска для здоровья. Они сравнили оценку AL с самооценкой физического здоровья, принимая во внимание такие факторы, как возраст, доход, образование, физические упражнения и диета.Исследование показывает, "как биомаркеры могут предсказывать физическое здоровье сверх того, как люди оценивают себя, предоставляя гораздо более точные и объективные данные для прогнозирования состояния здоровья человека". По мнению ученых, "такой скрининг может изменить траекторию здоровья людей".

https://ru.sputnik.md/20210531/dietolog-nazvala-chetyre-glavnykh-printsipa-zdorovogo-pitaniya-34942105.html

великобритания

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великобритания, ученые