https://ru.sputnik.md/20210805/uchenye-iznos-organizm-43634850.html
Ученые нашли способ определить износ организма на пять лет вперед
Ученые нашли способ определить износ организма на пять лет вперед
Британские ученые смогли определить новые способы оценки уровня стресса, которые влияют на износ организма
2021-08-05T23:35+0300
2021-08-05T23:35+0300
2021-08-05T23:35+0300
здоровье
великобритания
ученые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2111/99/21119901_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_68aa431e232cf2e0c0ae1ae647c8218a.jpg
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Британские ученые из Королевского университета Белфаста смогли определить новые способы оценки уровня стресса по показателям анализа крови, которые помогают прогнозировать физический износ организма, передает РИА Новости."Группа исследователей обнаружила, что набор биомаркеров – показателей, взятых в ходе обычных анализов крови, - может быть использован для прогнозирования будущего состояния здоровья и связанного с этим качества жизни на срок до пяти лет", - говорится в сообщении университета.Примерно у четверти взрослых в Великобритании в настоящее время диагностированы два или более хронических заболевания, причем ситуация в дальнейшем будет ухудшаться.Проанализировав более 7000 образцов крови, команда создала "рейтинг" аллостатической нагрузки (AL), которая является показателем риска для здоровья. Они сравнили оценку AL с самооценкой физического здоровья, принимая во внимание такие факторы, как возраст, доход, образование, физические упражнения и диета.Исследование показывает, "как биомаркеры могут предсказывать физическое здоровье сверх того, как люди оценивают себя, предоставляя гораздо более точные и объективные данные для прогнозирования состояния здоровья человека". По мнению ученых, "такой скрининг может изменить траекторию здоровья людей".
https://ru.sputnik.md/20210531/dietolog-nazvala-chetyre-glavnykh-printsipa-zdorovogo-pitaniya-34942105.html
великобритания
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2111/99/21119901_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_093e80c1c0c9100f73ee52468d056284.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
великобритания, ученые
Ученые нашли способ определить износ организма на пять лет вперед
Специалисты учитывали даже такие факторы, как возраст, доход, образование, физические упражнения и диета.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik.
Британские ученые из Королевского университета Белфаста смогли определить новые способы оценки уровня стресса по показателям анализа крови, которые помогают прогнозировать физический износ организма, передает РИА Новости
.
"Группа исследователей обнаружила, что набор биомаркеров – показателей, взятых в ходе обычных анализов крови, - может быть использован для прогнозирования будущего состояния здоровья и связанного с этим качества жизни на срок до пяти лет", - говорится в сообщении университета.
Примерно у четверти взрослых в Великобритании в настоящее время диагностированы два или более хронических заболевания, причем ситуация в дальнейшем будет ухудшаться.
"Ранние признаки старения, связанного со стрессом, которые в конечном итоге могут привести к хроническим заболеваниям и даже ранней смерти, может быть трудно обнаружить у более молодых и здоровых групп населения", - предостерегают ученые.
Проанализировав более 7000 образцов крови, команда создала "рейтинг" аллостатической нагрузки (AL), которая является показателем риска для здоровья. Они сравнили оценку AL с самооценкой физического здоровья, принимая во внимание такие факторы, как возраст, доход, образование, физические упражнения и диета.
Исследование показывает, "как биомаркеры могут предсказывать физическое здоровье сверх того, как люди оценивают себя, предоставляя гораздо более точные и объективные данные для прогнозирования состояния здоровья человека". По мнению ученых, "такой скрининг может изменить траекторию здоровья людей".