https://ru.sputnik.md/20210805/vaktsinatsiya-beremennykh-covid-19-moldova-43640248.html
Вакцинация беременных против COVID-19: медработники прошли подготовку
Вакцинация беременных против COVID-19: медработники прошли подготовку
Вакцинация беременных против коронавируса в Молдове
2021-08-05T20:15+0300
2021-08-05T20:15+0300
2021-08-05T20:15+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
вакцинация
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Более 460 медицинских работников Молдовы, включая проживающих на левом берегу Днестра, прошли инструктаж по вакцинации беременных и кормящих матерей. Тренинг прошел при поддержке специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Евросоюза.По информации Минздрава, онлайн-заседание провела международный эксперт регионального бюро ВОЗ Людмила Мошина, которая представила актуальную информацию и рекомендации ВОЗ в этом отношении.В то же время местные эксперты представили участникам данные о рисках и мерах предотвращения тяжелых последствий, вызванных заражением COVID-19. В частности, выступили руководитель спецкомиссии Минздрава Юрие Дондюк, эксперт в области акушерства и гинекологии, а также эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Лаура Цуркан."Эти тренинги чрезвычайно важны для медицинских работников, поскольку информация о вакцинации и COVID-19 постоянно обновляется. Представленная сегодня информация поможет нам минимизировать риски, связанные с инфекцией COVID-19 у беременных или кормящих женщин. Мы благодарим ВОЗ за поддержку в организации этого мероприятия", - заявила госсекретарь Минздрава Татьяна Затык.Как отметили в Минздраве, ВОЗ рекомендует вакцинацию беременных против COVID-19, поскольку преимущества иммунизации превышают потенциальные риски, особенно в контексте, когда беременные женщины имеют хронические заболевания и рискуют получить тяжелую форму заражения.
https://ru.sputnik.md/20210805/otkaz-vaktsina-khronicheskie-zabolevania-43582949.html
https://ru.sputnik.md/20210715/VOZ-pandemiya-podorvala-planovuyu-detskuyu-immunizatsiyu-35526546.html
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в молдове, молдова, минздрав, вакцинация
Вакцинация беременных против COVID-19: медработники прошли подготовку
В Минздраве обсудили важность иммунизации беременных и кормящих женщин.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Более 460 медицинских работников Молдовы, включая проживающих на левом берегу Днестра, прошли инструктаж по вакцинации беременных и кормящих матерей. Тренинг прошел при поддержке специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Евросоюза.
По информации Минздрава, онлайн-заседание провела международный эксперт регионального бюро ВОЗ Людмила Мошина, которая представила актуальную информацию и рекомендации ВОЗ в этом отношении.
В то же время местные эксперты представили участникам данные о рисках и мерах предотвращения тяжелых последствий, вызванных заражением COVID-19. В частности, выступили руководитель спецкомиссии Минздрава Юрие Дондюк, эксперт в области акушерства и гинекологии, а также эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Лаура Цуркан.
"Эти тренинги чрезвычайно важны для медицинских работников, поскольку информация о вакцинации и COVID-19 постоянно обновляется. Представленная сегодня информация поможет нам минимизировать риски, связанные с инфекцией COVID-19 у беременных или кормящих женщин. Мы благодарим ВОЗ за поддержку в организации этого мероприятия", - заявила госсекретарь Минздрава Татьяна Затык.
Как отметили в Минздраве, ВОЗ рекомендует вакцинацию беременных против COVID-19, поскольку преимущества иммунизации превышают потенциальные риски, особенно в контексте, когда беременные женщины имеют хронические заболевания и рискуют получить тяжелую форму заражения.